Garmin ha recentemente iniziato a distribuire un nuovo importante aggiornamento software per alcuni dei suoi smartwatch di lungo corso della serie destinata alle attività outdoor.

A ricevere l’aggiornamento, che porta con sé la nuova versione 28.02 del software di sistema, sono Fenix 6 e Fenix 6 Pro, ma anche gli smartwatch delle gamme Enduro, Tactix Delta e Marq. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Garmin aggiorna i Fenix 6 e tanti altri smartwatch

Come anticipato in apertura, Garmin ha recentemente avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software (sul canale stabile) per molti dei suoi smartwatch di punta, già presenti sul mercato da un po’, che stanno ricevendo la nuova versione 28.02 del software di sistema.

I modelli coinvolti nell’aggiornamento sono i Fenix 6 e Fenix 6 Pro lanciati nel 2019 (che non si aggiornavano dal 2024, quando avevano ricevuto l’aggiornamento alla versione 27.00), gli smartwatch della gamma Enduro, gli smartwatch della gamma Tactix Delta e gli smartwatch della gamma Marq.

Di seguito riportiamo le note di rilascio che accompagnano l’aggiornamento, condivise direttamente da Garmin sul forum ufficiale:

Aggiunto un messaggio di avviso legale alla funzione di allerta temporali.

Risolto un problema di interfaccia utente nella funzione di configurazione delle rotte di volo per MARQ Aviator.

Risolto un possibile problema con i dati di popolarità durante il calcolo del percorso e il disegno della mappa sui dispositivi Pro.

Risolto un problema per cui l’allerta di altitudine emetteva un tono continuo.

Risolto un problema per cui le notifiche a volte apparivano in ritardo.

Risolto un problema per cui il caricamento di determinati percorsi causava lo spegnimento del dispositivo.

Correzioni di bug e miglioramenti vari.

Correzioni di bug e miglioramenti CIQ.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.