Garmin ha recentemente iniziato a distribuire un nuovo aggiornamento software per i suoi smartwatch di fascia media della precedente generazione, ovvero quei Garmin Instinct 2 e simili lanciati sul mercato da inizio 2022 in avanti.
L’obiettivo dell’azienda elvetico-statunitense è semplice: risolvere alcuni bug per tutti i modelli della serie che non ricevono aggiornamenti “seri” dallo scorso anno (agosto 2025) quando arrivò l’ultimo major update. Scopriamo tutti i dettagli.
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I Garmin Instinct 2 ricevono un nuovo aggiornamento
A un mese dalla distribuzione del precedente aggiornamento minore (versione 17.21) e a oltre un anno dalla distribuzione del più recente major update (versione 17.05) che non aveva comunque aggiunto nuove funzionalità, Garmin è tornata ad occuparsi degli smartwatch di fascia media della precedente generazione, rilasciando per tutti i modelli coinvolti un nuovo aggiornamento minore.
Garmin Instinct 2, Instinct 2 Crossover, Instinct 2X e Instinct 2S stanno ricevendo la nuova versione 17.22 del software, utile perché, stando al changelog ufficiale (che riportiamo di seguito), va a risolvere alcune criticità relative a tutti i modelli.
Modifiche per i soli Garmin Instinct 2, 2X e 2 Crossover:
- Risolto un problema per cui alcuni toni non venivano silenziati in modalità furtiva (solo Tactical).
Modifiche per il solo Garmin Instinct 2S
- Correzioni di bug e miglioramenti vari.
Come aggiornare gli smartwatch Garmin
Per aggiornare i Garmin Instinct 2 e, più in generale, tutti gli smartwatch e gli sportwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:
- Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.
- Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.
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