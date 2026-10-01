Sono passati pochi giorni dall’ultimo Gran Premio di Formula 1, quello corso sul Baku City Circuit in Azerbaigian sabato scorso, ma la classe regina è già pronta a tornare in pista per un weekend regolare dal punto di vista del format.

Domenica si correrà il Gran Premio del Bahrain, sedicesima tappa della stagione 2026 che era stata inizialmente cancellata a causa della situazione in Medio Oriente per via del conflitto in Iran. Il weekend di gara non si svolgerà nel territorio del Bahrain ma, come noto da fine luglio, si svolgerà in Malesia sul Sepang International Circuit. Andiamo a fare il punto della situazione, ad analizzare alcuni dettagli sulla pista e a scoprire come seguire tutte le sessioni in diretta.

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Formula 1 2026: dove eravamo rimasti

Il Gran Premio dell’Azerbaigian corso sabato 26 settembre 2026 ha visto trionfare prepotentemente George Russell (Mercedes), dominatore dell’intero weekend che ha saputo sfruttare l’errore in qualifica del compagno di squadra (e leader nel mondiale) Antonelli per recuperare terreno in qualifica.

Il bolognese è andato a sbattere, danneggiando irreparabilmente la sospensione anteriore sinistra della sua vettura, durante la prima sessione di qualifica. Ciò lo ha costretto a scattare dalla sedicesima casella in griglia e ad adottare una strategia prudente da ragioniere, senza cercare di strafare.

Russell al contempo aveva conquistato la pole position con quasi nove decimi di vantaggio sul secondo in griglia, ovvero Leclerc (Ferrari). Il monegasco si è fatto fregare al via da Piastri (McLaren) ed è retrocesso fino alla quinta posizione, sopravanzato anche dalle Red Bull di Hadjar e Verstappen (partito ottavo per un problema con la batteria durante le fasi decisive della qualifica).

La gara ha visto Russell scappare via e accumulare vantaggio sugli inseguitori, mentre i due della Red Bull “impazzivano” dietro a Piastri. La svolta è avvenuta al giro 29, quando Albon (Williams) è andato a sbattere, scatenando una Safety Car.

Alla ripartenza, Verstappen passa Piastri e si fionda a caccia di Russell ma dietro succede un altro incidente, con Colapinto (Alpine) che ha centrato il compagno di squadra Gasly e il campione in carica Norris, che ha causato un’altra Safety Car.

Gli ultimi 12 giri hanno visto Verstappen incalzare Russell senza mai riuscire a superarlo, fino allo sprint finale favorito dall’incidente di Bottas (Cadillac) nel corso dell’ultimo giro. L’inglese vince così la sua ottava gara in carriera (terza stagionale) e riduce lo svantaggio dal compagno di squadra a 68 punti.

A completare il podio troviamo le due Red Bull di Verstappen e Hadjar, mentre a completare la zona punti ci sono Leclerc, Antonelli (bravo a rimanere lontano dai guai e minimizzare la perdita), Hamilton (Ferrari), Lindblad (Racing Bulls), Ocon e Bearman (Haas) e Sainz (Williams).

Tutto pronto per la sedicesima tappa della stagione 2026 di Formula 1

Tornando al presente, nel weekend si correrà il sedicesimo Gran Premio della stagione 2026 di Formula 1 che, come anticipato in apertura, avrà luogo sul Sepang International Circuit in Malesia.

Il circuito su cui si correrà il Gran Premio del Bahrain misura 5.543 metri ed è caratterizzato da 15 curve in tutto (dieci a destra e cinque a sinistra), con tratti lenti intervallati da curve ad alta velocità e numerosi allunghi.

Il punto di rilevamento per l’attivazione della Overtake Mode (ovvero la modalità sorpasso con extra potenza dal motore elettrico e maggiore ricarica) è stato posizionato all’uscita dell’ultima curva.

Per quanto concerne la Straight Mode (ovvero l’aerodinamica attiva con entrambe le ali aperte), invece, sono state deliberate quattro zone: il rettilineo del traguardo (da curva 15 a curva 1), l’allungo tra curva 3 e curva 4, l’allungo tra curva 8 e curva 9, e il rettilineo di ritorno (tra curva 14 e curva 15).

La F1 torna in Malesia dopo quasi dieci anni

Come le tre precedenti gare, anche in quel di Sepang andrà in scena un weekend “tradizionale”, quello caratterizzato da tre sessioni di prove libere, da una sessione di qualifica (suddivisa nelle solite tre manche con sei eliminazioni alla fine delle prime due manche).

Il Sepang International Circuit è uno dei circuiti più apprezzati dai piloti e mancava in calendario dal 2017. Dei ventidue presenti in griglia, solo dieci hanno corso sul tracciato malese. L’ultimo vincitore è stato Verstappen: chissà che l’olandese non voglia chiudere il cerchio.

Capitolo meteo, la Malesia ci ha sempre abituati a situazioni che cambiano repentinamente, con temperature variabili, scrosci d’acqua improvvisi e tanta umidità. Le possibilità di pioggia dovrebbero andare a scemare nel corso del weekend, riducendosi al 30% in gara. Lato temperature, si parla di minime tra 23 e 24°C e massime tra 31 e 32°C.

Capitolo gomme, Pirelli ha deciso di portare le tre mescole intermedie della propria gamma (C2, C3 e C4), su una pista che genera livelli medi di energia (paragonabili a quelli di Spa-Francorchamps) e dove il degrado termico sarà una variabile chiave, per non rischiare di essere troppo conservativa e aprire la possibilità a più strategie (fermo restando che, complici gli oltre 22 secondi che si dovrebbero perdere per il pit-stop, le squadre cercheranno di ridurre al minimo le soste).

Come guardare il Gran Premio del Bahrain 2026 di Formula 1

Tutte le sessioni in diretta del Campionato mondiale 2026 di Formula 1 verranno trasmesse in diretta esclusivamente su Sky e su NOW, il servizio in abbonamento solo online della piattaforma:

L’abbonamento a Sky (pacchetto Sky + Sky Sport) ha un costo in offerta di 29,99 euro al mese (anziché 51,90 euro al mese) garantendo una permanenza minima di 18 mesi; l’attivazione ha un costo di 19 euro; clicca qui per maggiori info e per abbonarti.

(pacchetto Sky + Sky Sport) ha un costo (anziché 51,90 euro al mese) garantendo una permanenza minima di 18 mesi; l’attivazione ha un costo di 19 euro; clicca qui per maggiori info e per abbonarti. L’abbonamento al Pass Sport di NOW ha un costo di 19,99 euro al mese, garantendo una permanenza minima di 12 mesi; in caso contrario, il prezzo sale a 29,99 euro al mese; clicca qui per maggiori info e per abbonarti.

Orari (diretta e differite) del Gran Premio del Bahrain 2026

Di seguito, invece, riportiamo gli orari (italiani) di tutte le sessioni in pista dell’unica categoria che prenderà parte al Gran Premio del Bahrain (in Malesia), sedicesima tappa della stagione 2026 di Formula 1.

Venerdì 1 ottobre 2026 06:30 – Prove Libere 1 di Formula 1 10:00 – Prove Libere 2 di Formula 1

Sabato 2 ottobre 2026 06:30 – Prove Libere 3 di Formula 1 10:00 – Qualifiche di Formula 1

Domenica 3 ottobre 2026 09:00 – Gara di Formula 1 (56 giri o 120 minuti)



Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport F1 (canale 207 di Sky o su NOW), mentre le due sessioni principali saranno trasmesse in differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre): alle 14:00 di sabato 2 ottobre 2026 ci sarà la differita delle Qualifiche; alle 16:30 di domenica 3 ottobre 2026 ci sarà la differita della Gara.