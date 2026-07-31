Sono passati cinque giorni dall’ultimo Gran Premio di Formula 1, quello corso domenica scorsa in Ungheria, e per il circus della classe regina è ufficialmente iniziata la pausa estiva, quella che metterà un freno alle ostilità fino al penultimo weekend di agosto.

Sempre domenica scorsa è arrivata un’importante ufficialità: il Gran Premio del Bahrain torna in calendario ma la gara non si svolgerà in Bahrein. Andiamo quindi a scoprire tutti i dettagli e ad analizzare altri possibili novità, dovute come sempre alle tensioni in Medio Oriente, del calendario 2026.

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Lando Norris torna al successo nel Gran Premio D’Ungheria

Lo scorso weekend, l’ultimo prima della pausa estiva, si è svolto l’undicesimo appuntamento stagionale del campionato mondiale 2026 di Formula 1: sul tortuoso tracciato dell’Hungaroring abbiamo assistito (e non è la prima volta quest’anno) a grosse sorprese rispetto alle previsioni della vigilia.

Dopo un venerdì sugli scudi, la Ferrari ha iniziato a perdere terreno sulla concorrenza che, nel frattempo, ha trovato la quadra. In definitiva, il dominatore del weekend è stato Lando Norris (McLaren): il campione in carica ha conquistato la pole position per pochi millesimi (docici) su Lewis Hamilton (Ferrari), poi penalizzato di alcune posizioni in griglia per aver ostacolato Piastri (McLaren) durante le qualifiche.

Al via, l’inglese della McLaren si è fatto bruciare dal compagno di squadra, poi penalizzato dalla strategia e infine costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema tecnico sulla sua vettura. Norris ha così ri-conquistato la leadership della gara, consolidandola fino alla bandiera a scacchi.

Alle sue spalle ha chiuso Max Verstappen (Red Bull), autore di un weekend piuttosto solido. Sul terzo gradino del podio è invece finito Andrea Kimi Antonelli, orfano di una Mercedes dominante in questo weekend ma comunque in grado di arrivare davanti ai due ferraristi e al compagno di squadra.

Leclerc e Hamilton, quarto e quinto al traguardo, non possono essere contenti del risultato raggiunto (specie considerando che Sir Lewis ha anche dovuto scontare cinque secondi di penalità in gara). A completare la zona punti troviamo Hadjar (Red Bull), Russell (Mercedes), Lawson (Racing Bulls), Hulkenberg (Audi) e Lindblad (Racing Bulls).

In classifica Antonelli allunga ulteriormente e porta a 50 punti il suo vantaggio su Hamilton, primo inseguitore. Con la vittoria, Norris invece si rilancia verso qualcosa di importante. Prossimo appuntamento nel weekend del 21-23 agosto in quel di Zandvoort (Paesi Bassi).

La Formula 1 torna in Malesia per… il Gran Premio del Bahrain

Domenica scorsa (26 luglio), a poche ore dalla gara, è però arrivata un’importante notizia legata al calendario 2026 di Formula 1, sceso da 24 a 22 gare per via della guerra nel mese di marzo: il Gran Premio del Bahrain torna in calendario.

Non si correrà, tuttavia, sul circuito che conosciamo bene, quello situato nei pressi di Manama: a ospitare il Gran Premio, che si correrà nel weekend tra il 2 e il 4 ottobre 2026, sarà il Sepang International Circuit, ovvero il circuito malese che è stato teatro del Gran Premio della Malesia tra il 1999 e il 2017, e la gara non sarà in notturna. Ecco le parole dei presidenti di Formula 1 e FIA:

“Siamo lieti di confermare che la Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain nel 2026. Ancora una volta, questo sport ha dimostrato la sua capacità di adattarsi, trovare soluzioni e realizzare eventi, creando un momento emozionante per tutti coloro che seguono la Formula 1.” Stefano Domenicali

Presidente e CEO della Formula 1 “Sono incredibilmente orgoglioso della collaborazione che consentirà alla Malesia di ospitare il Gran Premio del Bahrain del 2026 sull’iconico circuito di Sepang entro la fine dell’anno.” Mohammed Ben Sulayem

Presidente della FIA

Potrebbero esserci altre sorprese in arrivo per il finale di stagione

Il Gran Premio del Bahrain (seppur in Malesia), torna quindi nel calendario della stagione 2026 di Formula 1, posizionandosi tra il Gran Premio dell’Azerbaijan (24-26 settembre 2026) e il Gran Premio di Singapore (9-11 ottobre 2026).

Di fatto, le tre gare costituiranno una tripletta ma, fortunatamente, dal punto di vista logistico non dovrebbe essere troppo complesso per gli spostamenti, almeno tra Sepang e Singapore (tra Baku e Sepang il tragitto è infinitamente più lungo).

Le sorprese però potrebbero non essere finite. L’obiettivo di FIA e Formula 1 è semplice: fare in modo che la stagione verta almeno su 22 gare; considerando che le due tappe finali, ovvero Qatar e Abu Dhabi, sono ancora in dubbio per via delle tensioni in Medio Oriente, gli organi competenti della classe regina stanno vagliando soluzioni alternative.

Una opzione suggestiva è quella che vedrebbe il circus chiudere la stagione in quel di Imola: da subito il circuito italiano ha fatto il possibile per candidarsi e guadagnare priorità sui potenziali concorrenti.

Il weekend probabile per la gara sarebbe quello tra il 4 e il 6 dicembre 2026: in generale, meteo e temperature di quel periodo non dovrebbero differire di molto da quelle che piloti e team troveranno qualche settimana prima a Las Vegas (dove peraltro si correrà di notte); l’unico problema “serio” potrebbe essere la nebbia.

Il gran finale della stagione 2026 dovrebbe essere delineato a brevissimo, magari già durante la pausa estiva: se tutto continuasse ad andare nella direzione attuale, l’ipotesi di avere Antonelli campione nel Gran Premio di casa potrebbe essere molto allettante per il circus.

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