L’Atitude 52°N, azienda berlinese vincitrice del Red Dot Award, porta a IFA 2026 una nuova generazione di occhiali smart pensata per chi viaggia ed esplora città diverse dalla propria: la Departure Collection, disponibile nei modelli Berlin, nelle colorazioni Obsidian e Dune, e Milan, nelle colorazioni Olive e Obsidian. Entrambi i modelli offrono lenti fotocromatiche o colorate, una struttura leggera e un’intelligenza artificiale discreta pensata per la creazione di contenuti a mani libere e per rendere i viaggi più semplici da vivere. Il modello Berlin propone una forma squadrata e decisa, mentre il modello Milan punta su una silhouette panto più arrotondata. Durante l’evento debutterà anche un nuovo prototipo di montature magnetiche intercambiabili.

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Una guida turistica IA che riconosce ciò che guardate

Alimentata da Goya AI, la funzione AI Tour Guide offre un’esperienza di ricerca visiva pensata per l’esplorazione turistica: basta puntare gli occhiali verso un’opera d’arte, un edificio storico o un panorama, e una pressione prolungata sul touchpad attiva il motore di percezione visiva, che riconosce istantaneamente la scena a partire dall’input visivo. Per rendere l’esperienza più immersiva, ogni narrazione guidata genera dinamicamente intro musicali ed effetti sonori ambientali su misura per la scena inquadrata, mentre il racconto, con un ritmo naturale e ben calibrato, rivela dettagli nascosti e contesto culturale sull’oggetto osservato.

La Departure Collection integra una funzione di traduzione dal vivo direttamente negli occhiali, e a IFA lo stand offrirà una dimostrazione di traduzione in tempo reale da un paio di occhiali all’altro. La funzione permette di mettere da parte il telefono e tenere le mani libere, mantenendo un contatto visivo naturale durante la conversazione mentre la traduzione avviene senza interruzioni in sottofondo. Grazie alla traduzione bidirezionale in tempo reale, ciascun interlocutore può parlare nella propria lingua e ascoltare la risposta nella lingua che comprende, rendendo le conversazioni più naturali e abbattendo la barriera linguistica.

Montature intercambiabili, ispirate a Milano e Berlino

La collezione si ispira esteticamente a due città simbolo: Milano porta l’eleganza classica italiana, Berlino uno stile moderno e minimale, con entrambi i modelli pensati per esprimere personalità diverse. Comfort e resistenza restano centrali nel progetto, grazie a montature leggere in TR90, cerniere a molla in acciaio inossidabile e stanghette autoregolanti pensate per un utilizzo prolungato durante tutta la giornata. Le lenti fotocromatiche si adattano ai cambi di luce, mentre la certificazione IP65, le cerniere nano-tech rinforzate e la finitura indurita ai raggi UV rendono gli occhiali resistenti a polvere, acqua e usura quotidiana.

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Tra le novità più rilevanti di quest’edizione IFA c’è il debutto di un prototipo di montature intercambiabili per la Departure Collection, disponibile in otto stili diversi dimostrativi sia per il modello Milan sia per il Berlin, pensato per cambiare look in base all’umore o all’occasione. Grazie a fogli magnetici flessibili posizionati sul retro degli inserti della montatura, è possibile cambiare stile in pochi secondi, variando colore, materiale e aspetto generale. Le punte delle stanghette, in silicone morbido e flessibile, garantiscono un comfort delicato sulla pelle e si adattano a forme del viso diverse.

Gli occhiali integrano una fotocamera POV ultra-wide da 12MP con sensore Sony IMX681 e campo visivo di 107°, per scattare foto di qualità e registrare video HD a 1080p esattamente dal proprio punto di vista. Controlli touch semplici e il comando vocale “Hey Goya” permettono di scattare a mani libere, mentre l’elaborazione IA mantiene colori vivaci, dettagli nitidi e rumore digitale contenuto in qualsiasi condizione di luce, con possibilità di passare tra modalità ritratto e paesaggio per inquadrare al meglio ogni scatto.

Sul fronte privacy, foto e video vengono salvati sul dispositivo e cancellati automaticamente dopo la sincronizzazione, mentre una spia luminosa segnala quando è attiva una registrazione, che si interrompe immediatamente coprendo la spia stessa. Sia il modello Milan sia il Berlin rispettano il GDPR e gli standard europei più elevati in materia di protezione dei dati.

Audio open-ear e custodia di ricarica impermeabile

Gli speaker open-ear offrono un audio stereo immersivo, mentre un array a cinque microfoni con riduzione del rumore basata su IA mantiene l’utente consapevole dell’ambiente circostante, garantendo chiamate e comandi vocali chiari anche in contesti rumorosi. La batteria da 200 mAh offre fino a 6 ore di utilizzo misto, mentre la custodia di ricarica, certificata IP67 contro l’acqua, fornisce da 8 a 10 ricariche complete, con ricarica rapida fino al 70% in appena 20 minuti.

La Departure Collection di L’Atitude 52°N ha un prezzo di partenza di 399$ negli Stati Uniti e 399€ in Europa, con disponibilità in entrambi i mercati.