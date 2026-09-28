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Samsung Odyssey G5: fluidità e qualità in un pannello Fast IPS da 27″

Il cuore di questo monitor è un pannello Fast IPS da 27 pollici con risoluzione QHD 2560×1440, una densità di pixel 1,7 volte superiore rispetto al Full HD. Gli angoli di visione a 178° garantiscono colori fedeli e omogenei da qualsiasi posizione, mentre la luminosità di 300 cd/m² abbinata al supporto HDR10 aggiunge profondità alle scene più scure e vivacità a quelle luminose.

Sul fronte gaming, le specifiche parlano chiaro: 180Hz di refresh rate e 1ms di tempo di risposta (GTG) assicurano immagini nitide e movimenti privi di sfocature, ideali per titoli competitivi. La compatibilità con NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync elimina screen tearing e microfreeze, sincronizzando perfettamente GPU e display. Non manca il Black Equalizer, funzione pensata per individuare i nemici anche nelle zone d’ombra più insidiose.

Chi utilizza il monitor per sessioni prolungate troverà utili le tecnologie FlickerFree e Eye Saver Mode, che riducono l’affaticamento visivo filtrando la luce blu. A completare il pacchetto, un supporto HAS regolabile in altezza e la funzione Pivot, che permette di ruotare lo schermo tra modalità landscape e portrait, rendendo il monitor versatile anche per attività di produttività ed editing fotografico.

Tra gli accessori inclusi in confezione troviamo il cavo di alimentazione, un cavo DisplayPort e un cavo HDMI, tutto il necessario per iniziare subito a utilizzarlo senza acquisti aggiuntivi.

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Sconto del 33% su un monitor gaming da non perdere

Il prezzo di listino di 279€ scende a 186,2€ su Amazon, con uno sconto del 33% che si traduce in un risparmio di quasi 93€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, un’opportunità particolarmente interessante considerando che il monitor viene proposto solitamente in una fascia compresa tra i 140€ e i 250€ a seconda del periodo e delle promozioni in corso. La disponibilità è però soggetta a variazioni rapide, quindi conviene verificare il prezzo aggiornato direttamente sulla pagina prodotto prima di procedere all’acquisto.

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