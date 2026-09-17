Huawei allarga il suo ecosistema per la casa con una serratura intelligente che punta sul riconoscimento biometrico e cerca di scongiurare il rischio di restare chiusi fuori. Si chiama Smart Door Lock 2 Pro Enjoy Edition, è comparsa da poco in prenotazione in Cina e promette di far entrare in meno di un secondo.

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Riconoscimento facciale 3D: la porta si apre in 0,8 secondi

Il cuore della nuova serratura è un sensore 3D Time-of-Flight (ToF) che mappa oltre 307.000 punti di profondità sul volto di chi si presenta davanti alla porta. Il sistema, che Huawei presenta come AI 3D Face Recognition 3.0 (alcune fonti lo citano come AI 3D Face Raise 3.0), completa l’autenticazione e sblocca il meccanismo in circa 0,8 secondi. La fotocamera è posizionata per leggere i volti di persone alte tra 1,2 e 2,0 metri, coprendo dunque adulti e bambini, e continua a funzionare anche con il viso inclinato fino a 30 gradi.

Sul fronte della sicurezza, la serratura integra una liveness detection che blocca i tentativi di ingresso effettuati con fotografie o modelli 3D. Un algoritmo di apprendimento dinamico aggiorna nel tempo i riferimenti biometrici per adattarsi ai cambiamenti graduali dell’aspetto, come una barba nuova o un paio di occhiali diversi.

Videocitofono con AI e dati biometrici che restano in casa

Il pannello frontale ospita anche una videocamera grandangolare da 161 gradi che funziona da videocitofono e da sentinella. Grazie all’intelligenza artificiale per il rilevamento umano, registra le attività insolite davanti alla porta; quando qualcuno suona il campanello, il flusso video arriva in diretta sui dispositivi compatibili con HarmonyOS, quindi smartphone, smart screen o pannelli di controllo centrali, con audio bidirezionale per parlare con il visitatore. Sono previste anche una modalità picture-in-picture e la possibilità di sbloccare la porta da remoto, utile quando si è lontani da casa o semplicemente sul divano.

Sul versante della privacy, Huawei assicura che tutti i dati biometrici, impronte digitali e scansioni del volto comprese, vengono crittografati e conservati localmente sul dispositivo, senza essere caricati sul cloud. La struttura esterna è in pressofusione, il cilindro è di classe C e il meccanismo di chiusura automatica blocca la porta nel momento stesso in cui viene accostata.

Tre livelli di energia, prezzo e disponibilità

La parte forse più utile nella vita quotidiana riguarda l’alimentazione, divisa in tre livelli separati proprio per evitare il classico problema della batteria scarica con le chiavi rimaste in casa. La fonte principale è una batteria ai polimeri di litio da 10.000 mAh ricaricabile, che alimenta camera e funzioni smart per circa quattro o sei mesi. Quando viene rimossa per la ricarica, la serratura passa automaticamente a un secondo gruppo composto da quattro batterie AA, che garantiscono fino a sette mesi di aperture di base. Se anche queste si esauriscono, resta il pulsante rosso di emergenza: premendolo si attiva una riserva interna indipendente, con energia sufficiente per aprire la porta tramite impronta digitale o codice PIN. Huawei dichiara che questa riserva d’emergenza regge fino a cinque attivazioni nell’arco di sei mesi.

La Smart Door Lock 2 Pro Enjoy Edition è in prenotazione su JD.com a 2.699 yuan, l’equivalente di circa 402 dollari e di circa 348 euro al cambio rilevato il 14 settembre 2026, con spedizioni a partire dal 23 settembre. Per ora la disponibilità riguarda il mercato cinese, anche se l’idea di una serratura con tre sistemi di riserva è un concetto che potrebbe funzionare bene anche dalle nostre parti.