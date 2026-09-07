Come già anticipato, l’evento di Huawei dedicato a Mate XT 2 e a HarmonyOS 7 ha portato con sé anche le nuove FreeBuds 7. Debuttano quindi le nuove cuffie true wireless che puntano tutto su un comparto di cancellazione del rumore profondamente rinnovato, senza però trascurare funzioni smart e qualità audio.

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Il nuovo chip audio AI

Al centro delle Huawei FreeBuds 7 c’è un chip audio AI di terza generazione, sviluppato internamente da Huawei, che secondo l’azienda offre una potenza di calcolo raddoppiata rispetto alla generazione precedente.

Il chip può campionare il rumore ambientale fino a 400.000 volte al secondo, con una latenza di elaborazione di appena 8 microsecondi. Secondo Huawei, questo permette di aumentare del 230% la profondità media di riduzione del rumore rispetto alla generazione precedente, mentre la banda di cancellazione cresce del 275% e la velocità di risposta del sistema migliora del 750%.

A completare il sistema c’è un nuovo algoritmo di riduzione del rumore percettiva, progettato per tenere conto della forma del condotto uditivo e della tenuta delle cuffie. Questi parametri vengono analizzati oltre 10.000 volte al secondo, così da adattare continuamente la cancellazione del rumore alle condizioni d’ascolto.

Design, colori e resistenza

Le FreeBuds 7 mantengono un design semi in-ear, con un peso di 4,3 grammi per singolo auricolare e un baricentro spostato verso l’interno del 17% per migliorare la stabilità.

Sono disponibili in quattro colorazioni: Sunlight Orange, Midsummer Purple, Moonlight White e Starry Black. Anche la custodia di ricarica è stata rivista, risultando più piccola del 25% e più leggera del 17% rispetto al modello precedente. Gli auricolari, certificati IP55, garantirebbero resistenza a polvere e schizzi d’acqua, un dettaglio pensato per l’uso durante l’attività sportiva.

Audio spaziale e funzionalità AI

Sul fronte della qualità sonora, le FreeBuds 7 introducono un audio spaziale indipendente, utilizzabile su qualsiasi dispositivo e piattaforma senza vincoli legati alla sorgente del contenuto. La trasmissione dei dati può raggiungere i 96 kHz a 24 bit, per un bitrate massimo dichiarato di 4,6 Mbps in modalità lossless, mentre la risposta in frequenza copre uno spettro compreso tra 14 Hz e 48 kHz.

Sul fronte delle chiamate, Huawei ha introdotto un sistema bidirezionale capace di isolare fino a 100 dB di rumore di fondo, pensato per garantire conversazioni chiare anche in ambienti particolarmente rumorosi. Le cuffie integrano inoltre un assistente IA in grado di gestire notifiche vocali intelligenti per taxi, imbarchi e consegne, con la possibilità di porre domande dirette sui contenuti annunciati. Il sistema riconoscerebbe anche il parlato sussurrato in contesti pubblici, mentre un riepilogo automatico raccoglierebbe i punti salienti di più messaggi ricevuti.

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Le FreeBuds 7 supportano tre modalità di registrazione, per chiamate, contenuti multimediali e ambiente circostante, con la possibilità di ottenere trascrizione, traduzione e riepilogo automatico dell’audio catturato. È presente anche una funzione di traduzione multilingue in tempo reale, utilizzabile sia in modalità dispositivo-auricolare sia tra due persone che indossano ciascuna un paio di cuffie, con supporto offline per la coppia linguistica cinese-inglese.

Sull’asticella degli auricolari sono stati aggiunti nuovi controlli touch, che rispondono a pizzico, doppio tocco e scorrimento, mentre un tasto fisico dedicato consente di richiamare l’assistente IA. Completano la dotazione un monitor pensato per il karaoke, il ritrovamento del dispositivo tramite connessione NearLink, la gestione multi-dispositivo e il controllo tramite l’app proprietaria Huawei.

Prezzo e disponibilità

In Cina le Huawei FreeBuds 7 vengono proposte a 999 yuan, corrispondenti a circa 140 dollari. Si tratta di un listino che riprende quello delle FreeBuds 6, lanciate lo scorso anno a 159€ sul mercato italiano (e ora in vendita a poco più di 100€). Al momento non è stata comunicata alcuna data di lancio internazionale, e non è quindi possibile stabilire se e quando le nuove cuffie arriveranno anche in Italia. Sulla base dei tempi storicamente adottati da Huawei per il passaggio dal mercato cinese a quello internazionale, un debutto globale potrebbe avvenire nei prossimi mesi, ma si tratta al momento di una semplice ipotesi priva di conferme ufficiali.