Avere due postazioni di ricarica rapida senza spendere una fortuna sembrava fino a ieri un compromesso quasi impossibile da trovare. Baseus Caricatore USB-C 45W in confezione doppia dimostra invece che la tecnologia GaN può convivere con un prezzo finalmente accessibile, e questa volta il taglio è di quelli che fanno drizzare le antenne: il prezzo è sceso a un livello mai visto prima su Amazon. Due alimentatori compatti, potenti e sicuri, pronti per casa, ufficio o valigia, a una cifra che difficilmente si ripresenterà a breve. Vediamo insieme perché conviene approfittarne subito.

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Baseus caricatore USB-C 45W: potenza GaN in formato tascabile

Il cuore di questo alimentatore è il chip GaN6, tecnologia che permette di raggiungere un’efficienza di conversione energetica del 92%, riducendo drasticamente il calore disperso rispetto ai classici caricatori al silicio. Il risultato è un dispositivo il 40-46% più piccolo rispetto ai caricabatterie tradizionali, capace di infilarsi in qualsiasi tasca di zaino o borsa senza occupare spazio prezioso.

Sul fronte prestazioni, il caricatore sfrutta i protocolli PD 3.0 e PPS per erogare fino a 45W su singola porta USB-C. Numeri alla mano, significa portare un iPhone 17 Pro al 70% in 30 minuti, un iPhone 16 al 56% e un Galaxy S24 al 61% nello stesso lasso di tempo. Per chi possiede un Samsung e vuole sfruttare la Super Fast Charge 2.0 al massimo, va ricordato che serve un cavo da 5A, non sempre garantito dal cavo da 1 metro incluso in confezione.

Non manca l’attenzione alla sicurezza: protezioni contro surriscaldamento, sovraccarico, sovratensione e cortocircuito, con certificazione TÜV Rheinland e garanzia dichiarata di 24 mesi. Il sistema di raffreddamento al grafene e il monitoraggio a 720.000 variazioni orarie completano un pacchetto tecnico che raramente si trova a questa fascia di prezzo.

Tra i punti di forza da sottolineare:

  • Compatibilità multi-protocollo con PD3.0, PPS, QC3.0, FCP, SCP e AFC
  • Supporto per iPhone 12-17, Galaxy S20+ fino a S25 Ultra, iPad, MacBook, Surface, ThinkPad, Dell XPS
  • Due unità identiche nella confezione, ideali per chi divide casa e ufficio
  • Dimensioni ridotte che non intasano le prese multiple

Unico neo: la spina non è pieghevole, un dettaglio da considerare per chi viaggia spesso con questo tipo di accessori.

Sconto Baseus 45W: doppio caricatore, prezzo tagliato

Il prezzo di listino per la confezione da 2 pezzi si attesta normalmente sui 35,99€, ma su Amazon.it l’offerta attuale porta il costo a soli 26,15€, con uno sconto del 27% che equivale a un risparmio diretto di quasi 10 euro. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo bundle, un’occasione da cogliere al volo prima che la promozione scada o le scorte si esauriscano. La disponibilità è confermata direttamente su Amazon, con spedizione rapida per chi ha già un abbonamento Prime.

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