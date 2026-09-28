Avere due postazioni di ricarica rapida senza spendere una fortuna sembrava fino a ieri un compromesso quasi impossibile da trovare. Baseus Caricatore USB-C 45W in confezione doppia dimostra invece che la tecnologia GaN può convivere con un prezzo finalmente accessibile, e questa volta il taglio è di quelli che fanno drizzare le antenne: il prezzo è sceso a un livello mai visto prima su Amazon. Due alimentatori compatti, potenti e sicuri, pronti per casa, ufficio o valigia, a una cifra che difficilmente si ripresenterà a breve. Vediamo insieme perché conviene approfittarne subito.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Baseus caricatore USB-C 45W: potenza GaN in formato tascabile

Il cuore di questo alimentatore è il chip GaN6, tecnologia che permette di raggiungere un’efficienza di conversione energetica del 92%, riducendo drasticamente il calore disperso rispetto ai classici caricatori al silicio. Il risultato è un dispositivo il 40-46% più piccolo rispetto ai caricabatterie tradizionali, capace di infilarsi in qualsiasi tasca di zaino o borsa senza occupare spazio prezioso.

Sul fronte prestazioni, il caricatore sfrutta i protocolli PD 3.0 e PPS per erogare fino a 45W su singola porta USB-C. Numeri alla mano, significa portare un iPhone 17 Pro al 70% in 30 minuti, un iPhone 16 al 56% e un Galaxy S24 al 61% nello stesso lasso di tempo. Per chi possiede un Samsung e vuole sfruttare la Super Fast Charge 2.0 al massimo, va ricordato che serve un cavo da 5A, non sempre garantito dal cavo da 1 metro incluso in confezione.

Non manca l’attenzione alla sicurezza: protezioni contro surriscaldamento, sovraccarico, sovratensione e cortocircuito, con certificazione TÜV Rheinland e garanzia dichiarata di 24 mesi. Il sistema di raffreddamento al grafene e il monitoraggio a 720.000 variazioni orarie completano un pacchetto tecnico che raramente si trova a questa fascia di prezzo.

Tra i punti di forza da sottolineare:

Compatibilità multi-protocollo con PD3.0, PPS, QC3.0, FCP, SCP e AFC

Supporto per iPhone 12-17, Galaxy S20+ fino a S25 Ultra, iPad, MacBook, Surface, ThinkPad, Dell XPS

Due unità identiche nella confezione, ideali per chi divide casa e ufficio

Dimensioni ridotte che non intasano le prese multiple

Unico neo: la spina non è pieghevole, un dettaglio da considerare per chi viaggia spesso con questo tipo di accessori.

Sconto Baseus 45W: doppio caricatore, prezzo tagliato

Il prezzo di listino per la confezione da 2 pezzi si attesta normalmente sui 35,99€, ma su Amazon.it l’offerta attuale porta il costo a soli 26,15€, con uno sconto del 27% che equivale a un risparmio diretto di quasi 10 euro. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo bundle, un’occasione da cogliere al volo prima che la promozione scada o le scorte si esauriscano. La disponibilità è confermata direttamente su Amazon, con spedizione rapida per chi ha già un abbonamento Prime.

Per non perdervi le prossime occasioni di questo genere, vi consigliamo di iscrivervi al canale Telegram PrezziTech, dove pubblichiamo in tempo reale le migliori offerte tech, e a ErroriBomba per intercettare errori di prezzo ed sconti clamorosi su qualsiasi categoria di prodotto.