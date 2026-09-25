Nonostante l’enorme successo di WhatsApp, il suo team di sviluppatori continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Tra le novità in arrivo per gli utenti iOS (per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento Premium) troviamo anche la possibilità di personalizzare le reazioni emoji.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Nuove possibilità di personalizzazione per WhatsApp Beta

Già avvistata anche su Android, la funzionalità in fase di implementazione per gli utenti iOS è stata studiata per consentire di scegliere se sostituire una, due o anche tutte e sei le emoji predefinite nel pannello delle reazioni con quelle che preferiscono.

Con la versione 26.38.10.16 beta di WhatsApp per iOS questa funzionalità è stata messa a disposizione di alcuni utenti.

Una volta implementata la novità gli utenti dalle impostazioni dell’app avranno la possibilità di sostituire una o più delle sei faccine predefinite con qualsiasi emoji desiderata dalla tastiera completa.

Per modificare una delle emoji è sufficiente toccare quella che si desidera sostituire nel pannello delle reazioni e selezionarne una nuova dalla visualizzazione delle emoji. Una volta salvata la modifica, il servizio di messaggistica mostrerà nel pannello delle reazioni le nuove faccine.

Al momento non si sa quando questa novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare app di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

Per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale mentre per ricevere tutte le offerte tecnologiche del momento potete seguirci sul nostro canale PrezziTech.