Un tentativo di Face ID andato a vuoto non dovrebbe mai spegnere un telefono. Invece è esattamente quello che sta capitando a diversi possessori di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Dopo la segnalazione di lunedì, Apple ha confermato che il colpevole è il software e che il rimedio è già in cantiere per l’inizio della prossima settimana.

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Il bug di Face ID su iPhone 18 Pro

Da ciò che si sa con certezza, il dispositivo smette di rispondere al tocco e dopo pochi secondi si riavvia completamente, lasciando poi un panic log nella sezione Analisi dell’iPhone dentro le Impostazioni. Il team di 9to5Mac è riuscito a riprodurre il problema su un iPhone 18 Pro coprendosi il volto con una mano mentre tentava l’autenticazione per accedere all’app Passwords. La dinamica è risultata piuttosto lineare: primo tentativo fallito, blocco totale, riavvio forzato.

Apple ha confermato a 9to5Mac che un aggiornamento software per risolvere il problema è in preparazione e sarà disponibile all’inizio della prossima settimana.

La natura tecnica del difetto è per certi versi rassicurante: si tratta di un crash a livello kernel su iOS 27, legato alla nuova fotocamera a infrarossi posizionata sotto il display, che per la prima volta separa il sensore TrueDepth array. Il crash non si verifica durante ogni interazione con Face ID, ma soltanto nelle sfide in-app e unicamente quando il primo tentativo fallisce. Questa specificità suggerisce un percorso di codice isolato piuttosto che un sensore difettoso, perché un guasto hardware alla fotocamera a infrarossi produrrebbe fallimenti costanti in tutte le interazioni, non un riavvio selettivo legato a un contesto di autenticazione preciso.

iPhone 18 Pro e Pro Max hanno un sistema di sensori Face ID ridisegnato, con la fotocamera a infrarossi spostata dietro lo schermo, vicino al punto in cui viene renderizzato l’orologio nella barra di stato: questo ha permesso di ridurre del 25% la Dynamic Island visibile. Chi incappa nel problema può evitare il riavvio forzato inserendo il codice di sblocco del dispositivo invece di riprovare con Face ID. Chi ha pensato di farsi sostituire il telefono in Apple Store convinto di un difetto hardware può risparmiarsi il passaggio: la soluzione arriverà via software.

Non solo il riavvio: le altre segnalazioni su Face ID e iOS 27

Il quadro, però, è più articolato. MacRumors ha rilevato ulteriori segnalazioni tra i possessori di iPhone 18 Pro: alcuni vedono comparire il messaggio “Face ID non disponibile” durante la configurazione, mentre altri riferiscono che il telefono a volte ignora l’impostazione “Richiedi attenzione per Face ID”. Questi indizi lasciano intendere come diversi problemi legati a Face ID possano interessare i nuovi modelli Pro, anche se resta da capire se si tratti di manifestazioni dello stesso bug o di questioni distinte.

A questo si aggiunge un bug separato di iOS 27, che può colpire qualsiasi modello di iPhone quando si scorrono contemporaneamente il Centro Notifiche e il Centro di Controllo. Anche in questo caso si prevede che la questione venga sistemata con un aggiornamento software.

Sul fronte della trasparenza, un funzionario di Apple Korea ha affrontato direttamente la situazione attraverso l’ufficio del parlamentare Kim Jang-gyeom del People Power Party. Il rappresentante ha confermato che Apple sta indagando sulla causa principale dei crash log e prevede di emettere un fix software via OTA. I clienti locali che subiscono gravi loop di riavvio, nel frattempo, vengono indirizzati ai canali di supporto Apple Care per un’ispezione hardware immediata e per ricevere assistenza.

watchOS 27.0.1 e i riavvii casuali su Apple Watch

Su un fronte per certi versi analogo, Apple ha appena rilasciato watchOS 27.0.1 per risolvere un problema di riavvii casuali che affliggeva Apple Watch Series 12 e Ultra 4.

La causa tecnica è stata individuata in un timeout del Neural Engine: un comando del Neural Engine ha impiegato 2.020 millisecondi, superando il limite di 2.000 millisecondi, e questo ha forzato il riavvio del dispositivo.

Gli utenti colpiti hanno riferito che l’orologio si riavviava mentre modificavano i quadranti, effettuavano chiamate, usavano Siri AI, aprivano Apple Maps o l’App Store e registravano allenamenti. Alcuni proprietari hanno segnalato riavvii anche mentre i dispositivi erano inattivi.

L’aggiornamento è disponibile solo per Apple Watch Series 12 e Ultra 4, mentre i proprietari di altri modelli restano su watchOS 27.0 per il momento. Per installarlo, l’orologio deve essere in carica e avere più del 50% di batteria. Le note di rilascio descrivono l’aggiornamento come un semplice bug-fix, mentre la pagina di sicurezza non riporta alcuna voce CVE pubblicata.