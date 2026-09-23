Chi dice che una batteria sostituibile sia roba d’altri tempi? Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless dimostra il contrario, portando questa caratteristica ormai rara nel mondo delle cuffie premium, unita a un ANC potenziato con 8 microfoni e driver audiofili derivati dalla leggendaria serie HD 600. A pochi mesi dal debutto sul mercato italiano, il prezzo scende ai minimi storici, rendendo l’occasione particolarmente ghiotta per chi cerca un’esperienza d’ascolto di alto livello senza rinunce. Vediamo come cambia la convenienza di questo modello di punta.

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Sennheiser MOMENTUM 5: driver da HD 600 e batteria removibile

Sennheiser ha scelto di puntare tutto sulla sostanza più che sull’estetica: il design richiama fortemente il predecessore MOMENTUM 4, ma sotto la scocca cambia praticamente tutto. La novità più sorprendente riguarda la batteria da 700mAh sostituibile dall’utente, un’operazione realizzabile con un semplice cacciavite a croce. In un mercato dominato da batterie sigillate destinate a degradarsi nel tempo, questa scelta controcorrente promette di allungare significativamente la vita utile del prodotto.

Sul fronte audio, le cuffie montano driver dinamici da 42mm ispirati alla serie HD 600, storicamente uno dei riferimenti assoluti per gli audiofili. Il supporto ai codec aptX Lossless e aptX Adaptive garantisce una resa senza compromessi con sorgenti compatibili, mentre il Dolby Atmos con head tracking arricchisce l’esperienza durante film e sessioni di gaming.

Il vero salto generazionale riguarda però la cancellazione del rumore: si passa da 4 a 8 microfoni, con una riduzione dei rumori a frequenze medie dichiarata fino a 3 volte superiore rispetto al modello precedente. Le chiamate beneficiano di questo aggiornamento con una voce più naturale e meno compressa.

Tra le altre caratteristiche degne di nota:

Bluetooth 6.0 con supporto Auracast e multipoint

con supporto Auracast e multipoint Modalità a bassa latenza dedicata al gaming

57 ore di autonomia con ANC attivo

con ANC attivo Ricarica rapida: 5 minuti per 3 ore di utilizzo

USB-C per la ricarica

App dedicata per la personalizzazione del suono

Peso di circa 300 grammi

Il leggero calo di autonomia rispetto alle 60 ore del predecessore è ampiamente compensato dai miglioramenti su ANC e batteria sostituibile, elementi che rendono queste cuffie una scelta solida per chi viaggia spesso o lavora in ambienti rumorosi. Se siete curiosi di scoprire altre alternative valide sul mercato, potete consultare la nostra guida alle migliori cuffie Bluetooth attualmente disponibili.

Prezzo giù di 100€: l’offerta Amazon da non perdere

Il prezzo di listino di 399,90€ scende su Amazon a 299,99€, con uno sconto del 25% che si traduce in un risparmio concreto di quasi 100 euro. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, uscito sul mercato italiano da appena pochi mesi. Un’opportunità concreta per chi voleva provare le nuove MOMENTUM 5 senza spendere la cifra piena richiesta al lancio. L’offerta è disponibile nella colorazione Black Graphite direttamente su Amazon.it. Per non perdervi altre occasioni simili, date un’occhiata anche alle offerte wearable e alle offerte Amazon aggiornate costantemente sul nostro sito. Se invece volete capire come riconoscere i veri sconti dai finti ribassi, vi consigliamo la lettura della nostra guida sugli sconti nascosti su Amazon.

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