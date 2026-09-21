Il prato non ha ancora finito di crescere, ma l’autunno resta il momento in cui molti rimettono in ordine il giardino dopo un’estate impegnativa. Mammotion risponde con una campagna promozionale che taglia i prezzi fino a 369 euro su tutta la gamma di robot rasaerba e sul robot per la pulizia della piscina.

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Sconti fino al 38%: cosa c’è in offerta

La prima fase della promozione è partita il 17 settembre e proseguirà fino al 7 ottobre, mentre una seconda tranche dedicata alla linea YUKA si apre il 29 settembre. Chi acquista per la prima volta sul sito ufficiale Mammotion ottiene inoltre uno sconto aggiuntivo di 50 euro su un robot rasaerba e di 20 euro sul pulisci piscina SPINO E1. Ecco le configurazioni disponibili:

LUBA mini 2 AWD 1500 + Mini Garage : 1.699 euro anziché 2.018 (-16%), con supporto per la pulizia incluso del valore di 69 euro

: 1.699 euro anziché 2.018 (-16%), con supporto per la pulizia incluso del valore di 69 euro LUBA mini 2 AWD 1000 + Mini Garage : 1.349 euro anziché 1.618 (-17%), con supporto per la pulizia incluso

: 1.349 euro anziché 1.618 (-17%), con supporto per la pulizia incluso LUBA mini 2 AWD 1500 : 1.599 euro anziché 1.899 (-16%), con supporto per la pulizia incluso

: 1.599 euro anziché 1.899 (-16%), con supporto per la pulizia incluso LUBA mini 2 AWD 1000 : 1.299 euro anziché 1.499 (-13%), con supporto per la pulizia incluso

: 1.299 euro anziché 1.499 (-13%), con supporto per la pulizia incluso LUBA 3 AWD 3000 : 2.399 euro anziché 2.699 (-11%), con supporto per la pulizia incluso

: 2.399 euro anziché 2.699 (-11%), con supporto per la pulizia incluso LUBA 3 AWD 1500 : 2.299 euro, con unità di stoccaggio gratuita del valore di 199 euro

: 2.299 euro, con unità di stoccaggio gratuita del valore di 199 euro SPINO E1: 499 euro anziché 799 (-38%)

I modelli della serie LUBA mini 2 AWD sono acquistabili anche su Amazon. Per la linea YUKA mini 2, invece, le promozioni si attivano a fine mese: YUKA mini 2 500 + Mini Garage a 649 euro anziché 918 (-29%), YUKA mini 2 500 a 599 euro anziché 799 (-25%), YUKA mini 2 800 LiDAR + Mini Garage a 849 euro anziché 1.218 (-30%) e YUKA mini 2 800 LiDAR a 799 euro anziché 1.099 (-27%). Chi sta valutando l’acquisto da qualche mese potrebbe trovare conveniente approfittarne ora, perché difficilmente i listini torneranno a questi livelli prima della prossima stagione.

La navigazione si sceglie in base al giardino

Il punto di forza della gamma sta nella possibilità di scegliere il sistema di navigazione più adatto alla conformazione del proprio spazio verde, senza pagare per funzioni che non servirebbero. La serie LUBA mini 2 AWD porta il sistema di trazione integrale, collaudato attraverso quattro generazioni di robot LUBA, in un formato più compatto e accessibile, capace di affrontare pendenze fino all’80%. A distinguerla c’è anche la lama laterale integrata, che rifinisce i bordi, un’area che i rasaerba robotici tendono spesso a trascurare.

Il modello LUBA mini 2 AWD 1500 punta sul LiDAR, che rileva ostacoli a 360° entro un raggio di 60 metri e, insieme alle due telecamere, mantiene una navigazione precisa al centimetro anche sotto gli alberi o negli angoli più complicati. Il LUBA mini 2 AWD 1000 è pensato invece per i prati più aperti, con sistema AI Vision a tre telecamere abbinato al servizio Mammotion iNavi, gratuito a vita e senza abbonamento.

La stessa logica vale per la famiglia YUKA mini 2. YUKA mini 2 Vision si affida all’AI Vision con tre telecamere ed è indicato per i giardini tradizionali. YUKA mini 2 LiDAR gestisce meglio gli ambienti complessi, ricchi di alberi e passaggi stretti, grazie al sensore a 360° che continua a leggere l’ambiente anche quando la luce cala. Entrambi integrano un chip AI da 10 TOPS in grado di riconoscere oltre 300 tipi di ostacoli e condividono la stessa semplicità d’uso, senza antenna né filo perimetrale: mappatura automatica del giardino e modalità DropMow per iniziare a lavorare fin dal primo avvio.

Tri-Fusion, AWD e la piscina senza fatica

Chi ha un giardino di grandi dimensioni trova nel LUBA 3 AWD il modello più capace della gamma: è il primo robot rasaerba al mondo dotato di sistema di navigazione Tri-Fusion, che combina LiDAR a 360°, AI Vision con doppia telecamera e il servizio iNavi, gratuito a vita. La tripla integrazione garantisce un posizionamento preciso al centimetro anche con poca luce o quando il segnale GPS è instabile, riducendo le interruzioni durante il ciclo di lavoro. La trazione integrale consente di raggiungere gran parte del prato, terreni irregolari compresi, mentre il piatto da 400 mm con due dischi di taglio copre fino a 500 m² all’ora e fino a 1.700 m² con una sola ricarica, su superfici che arrivano a 5.000 m².

Per la piscina c’è SPINO E1, proposto a un prezzo che lo rende accessibile a molti: basta un solo ciclo per pulire fondo, pareti e linea d’acqua in vasche fino a 150 m², con 210 minuti di autonomia e una potenza di aspirazione di 5.800 GPH, equivalenti a circa 22.000 litri all’ora. Terminata la pulizia risale da solo in superficie, così il recupero risulta semplice.

Dietro a questi prodotti c’è un’azienda fondata nel 2016, che nel 2022 ha compiuto un salto di qualità con la serie LUBA AWD, primo rasaerba robotico al mondo con trazione integrale, tecnologia RTK e navigazione senza filo perimetrale. Oggi Mammotion serve oltre 750.000 clienti in più di 30 Paesi ed è stata indicata da Frost & Sullivan come il marchio numero uno al mondo per vendite di robot rasaerba senza filo perimetrale, un dettaglio che aiuta a capire perché la scelta del sistema di navigazione sia diventata, per molti, una questione di giardino e non solo di budget.