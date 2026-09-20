Auricolari appena arrivati sul mercato italiano e già scontati di 38%: non capita spesso di vedere un prodotto lanciato da poche settimane crollare così tanto di prezzo. HUAWEI FreeBuds Neo, debuttati ufficialmente il 17 settembre 2026 con un listino di 129€, si trovano ora su Amazon a una cifra che li rende decisamente più interessanti per chi cerca ANC fino a 30 dB, peso piuma di 4,8 grammi e compatibilità totale tra Android, iOS e Windows. Vediamo cosa li rende speciali e quanto conviene realmente approfittarne ora.

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HUAWEI FreeBuds Neo: leggerezza estrema e cancellazione del rumore da 30 dB

Il punto di forza principale di FreeBuds Neo è il design ultraleggero: ogni auricolare pesa appena 4,8 g, mentre la custodia Mini Shuttle si ferma a 41 grammi. La forma è stata progettata su base ergonomica, studiando la conformazione dell’orecchio per distribuire meglio la pressione durante l’uso prolungato, e in confezione sono inclusi gommini in quattro misure (dalla XS alla L) per un fit personalizzato.

Sul fronte della cancellazione del rumore, il chip audio di terza generazione abilita un’ANC adattiva a doppio canale che arriva fino a 30 dB, regolandosi in tempo reale in base alle condizioni ambientali. Non manca una modalità trasparenza per ascoltare voci e suoni circostanti senza rimuovere gli auricolari.

Per quanto riguarda l’audio, il nuovo driver Turbo copre una risposta in frequenza fino a 48 kHz, con supporto ai codec LDAC (fino a 990 kbps su Android) e HWA Lossless (fino a 2,3 Mbps sui dispositivi Huawei compatibili). È presente anche l’audio spaziale a 360 gradi, utilizzabile indipendentemente dal sistema operativo.

La connettività sfrutta il Bluetooth 6.0, con portata fino a 170 metri sui dispositivi Huawei e connessione cross-OS simultanea su due device diversi, senza dover rifare il pairing ogni volta. Le chiamate beneficiano di tre microfoni e un sensore a conduzione ossea per isolare la voce dal rumore di fondo.

L’autonomia non delude nonostante il peso ridotto: 6,5 ore con ANC attiva, 10 ore senza, fino a 40 ore totali con la custodia. La certificazione IP55 garantisce resistenza a sudore, pioggia leggera e polvere, rendendoli adatti anche a un uso sportivo occasionale.

FreeBuds Neo, sconto lampo a poche settimane dal debutto

Il prezzo di listino di 129€ scende ora su Amazon a 79,9€, con uno sconto del 38% che equivale a un risparmio di quasi 50€. Considerando che il prodotto è uscito solo a metà settembre, trovarlo già a questa cifra è un’occasione da cogliere al volo, soprattutto per chi cercava un paio di auricolari true wireless Huawei FreeBuds con ANC efficace, peso piuma e piena compatibilità multipiattaforma senza dover necessariamente restare nell’ecosistema Huawei. La colorazione disponibile è l’elegante Argento, disponibile sullo store Amazon.it.

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