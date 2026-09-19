DAZN e Super League Basketball proseguono la loro collaborazione. La piattaforma di intrattenimento sportivo e la massima serie professionistica di basket del Regno Unito hanno rinnovato la partnership per la stagione 2026/27, portando tutte le partite in diretta e on demand a livello globale, anche in modalità gratuita. La notizia riguarda chi segue la palla a spicchi, dal Regno Unito all’Italia e oltre.

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Tutte le partite gratis, in diretta e on demand

L’accordo copre l’intero arco della stagione: campionato, Coppa e Play-Off saranno visibili senza costi aggiuntivi su DAZN, con la possibilità di seguire gli incontri sia in diretta sia in differita. Il massimo livello del basket professionistico britannico ha trovato casa sulla piattaforma dal 2024 e ora prosegue lungo lo stesso binario.

Il via è fissato per oggi, venerdì 18 settembre, a Bristol, con la sfida inaugurale tra i Bristol Flyers e i London Lions, campioni in carica della scorsa stagione. I Lions arrivano da una stagione da quadruplete, avendo conquistato Championship, Trophy, Cup e Play-Off. Il debutto mette quindi di fronte una pretendente e la squadra da battere.

Chi non può essere presente fisicamente al palazzetto può comunque seguire gli incontri tramite l’app e il sito di DAZN, disponibili sulla maggior parte dei dispositivi compatibili, senza barriere geografiche, visto che la portata dell’accordo è dichiaratamente mondiale.

Un passo verso la Fiba Basketball World Cup 2027

La rinnovata intesa non riguarda solo la visibilità della lega britannica: è anche un tassello della strategia più ampia di DAZN sul basket internazionale, in vista della FIBA Basketball World Cup 2027, che sarà distribuita attraverso Courtside 1891 su DAZN.

DAZN è disponibile in oltre 200 mercati ed è un punto di riferimento per il calcio europeo, il calcio femminile, la boxe, le MMA e la NFL a livello internazionale, con un’offerta che comprende anche Formula 1, NBA e MotoGP. Aggiungere i contenuti premium di una lega in crescita come la SLB significa per gli appassionati avere un catalogo cestistico sempre più ricco in un unico posto, con un solo account e una sola app.

«Grazie alla partnership con Super League Basketball, tutte le partite saranno nuovamente disponibili gratuitamente per i tifosi di tutto il mondo. Vediamo una significativa opportunità di contribuire ad ampliare la diffusione e accrescere la visibilità del basket britannico di alto livello, aggiungendo i contenuti premium della lega alla nostra piattaforma. Questa partnership rappresenta un ulteriore passo importante nel percorso di DAZN per rafforzare il proprio portafoglio globale di diritti cestistici e consolidarsi come punto di riferimento per gli appassionati di basket, in vista della FIBA Basketball World Cup 2027».

Lo ha dichiarato Shay Segev, CEO di DAZN Group, spiegando le ragioni di un investimento che punta a fare della piattaforma un riferimento per gli amanti della disciplina.

La voce della lega

Dall’altra parte, la Super League Basketball sottolinea soprattutto il valore dell’accessibilità. La gratuità di ogni partita è una scelta strategica per far crescere il movimento e dare a club e giocatori la possibilità di raggiungere il pubblico più ampio possibile, ben oltre i confini britannici.

«Siamo entusiasti di proseguire la nostra partnership con DAZN e, soprattutto, di continuare a rendere la Super League Basketball accessibile gratuitamente ai tifosi di tutto il mondo. Rendere ogni partita accessibile gratuitamente è una componente fondamentale del nostro impegno per far crescere questo sport e consentire a club e giocatori di raggiungere il maggior numero possibile di appassionati. DAZN ci ha offerto una piattaforma eccellente e non vediamo l’ora di vivere un’altra stagione portando la Super League Basketball al pubblico di tutto il mondo».

Così Vaughn Millette, Director della Super League Basketball, che guarda già alla nuova annata insieme agli appassionati. Per chi segue il basket l’appuntamento è fissato: si parte da Bristol, con ogni canestro visibile senza costi aggiuntivi.