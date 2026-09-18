Quando un produttore lancia due varianti della stessa famiglia a distanza di poche settimane, la tentazione è pensare che la più economica sia semplicemente una versione depotenziata. Con Insta360 Luna Pro e Luna Ultra, però, le cose non stanno affatto così. Le due gimbal camera condividono infatti il cuore tecnologico: stesso sensore principale da un pollice da circa 50 megapixel, stessa ottica Leica Summicron equivalente a 20 mm con apertura f/1.8, stesso gimbal meccanico a tre assi e persino lo stesso schermo OLED touch da 2 pollici removibile.

A separare i due modelli, almeno sulla carta, è un solo elemento fisico: il secondo obiettivo. Luna Ultra monta infatti un modulo tele aggiuntivo con sensore da 1/1,3 pollici, focale equivalente a 60 mm e apertura f/2.0, che Luna Pro non possiede. Una differenza che, come vedremo, pesa parecchio nell’uso quotidiano nonostante riguardi “solo” una lente.

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Il confronto tecnico, aspetto per aspetto

Partiamo dai numeri, perché aiutano a inquadrare subito la questione. Sul fronte video, entrambe le camere raggiungono la risoluzione massima di 8K a 30 fotogrammi al secondo, scendono fino a 4K a 120 fps per lo slow motion e arrivano al Full HD spinto fino a 240 fps. Non manca nessuna delle funzioni più evolute: Dolby Vision, profilo I-Log a 10 bit e la modalità PureVideo per le riprese in condizioni di scarsa illuminazione, disponibile fino a 4K a 60 fps.

Le differenze iniziano a farsi sentire quando si guarda allo zoom e alla fotografia. Luna Pro, disponendo del solo obiettivo principale, offre uno zoom Clarity fino a 2x senza perdita di qualità e arriva digitalmente fino a 4x complessivo. Luna Ultra, grazie al secondo sensore, sale invece fino a 6x lossless e tocca i 12x in modalità ibrida, sfruttando l’elaborazione software per estendere ulteriormente la portata.

Anche in fotografia la Ultra guadagna un asso nella manica: la modalità “Scenic Panorama” da ben 200 megapixel, assente su Luna Pro, che invece si ferma alla modalità UltraPhoto condivisa da 37 megapixel.

Un capitolo a parte merita il video verticale, terreno di caccia naturale per chi lavora con Reel e TikTok. Qui, sorprendentemente, è Luna Pro a guadagnare un vantaggio concreto: registra nativamente in 4K a 30 fps in formato 9:16, mentre Luna Ultra si ferma al 3K verticale, seppure con la possibilità di salire fino a 60 fps. Per chi pubblica soprattutto contenuti social senza voler ritagliare in post-produzione, questo dettaglio potrebbe pesare più del teleobiettivo stesso.

Non solo uno zoom: cosa cambia davvero il secondo obiettivo

Ridurre la differenza tra i due modelli a un semplice “numero di ingrandimento” sarebbe fuorviante. Avendo provato Luna Ultra possiamo raccontarvi un’esperienza diversa: il passaggio dal grandangolo di 20 mm al tele da 60 mm non significa soltanto avvicinare il soggetto, ma cambiare completamente il linguaggio visivo dell’inquadratura.

Con il 20 mm si racconta l’ambiente, si cammina, si costruisce il classico vlog in soggettiva. Passando al 60 mm, il soggetto riempie il fotogramma, lo sfondo si comprime e l’immagine assume un aspetto molto più “cinematografico”, simile a quello di un ritratto scattato con un teleobiettivo tradizionale. È la differenza tra mostrare una fiera con un’inquadratura larga e isolare, un attimo dopo, il dettaglio di un prodotto o il volto di chi sta parlando sul palco, senza muoversi di un passo.

Diverso il discorso per lo zoom digitale spinto: se il 6x lossless resta una modalità pienamente utilizzabile con buona luce, il 12x entra in territorio di emergenza, con una perdita di dettaglio percepibile che lo rende poco adatto a diventare la focale di riferimento di un intero video.

Dimensioni, peso e componenti condivisi

Tolto il modulo tele, le due camere si assomigliano moltissimo anche fuori dal comparto ottico. Entrambe montano 47 GB di memoria interna espandibile via microSD fino a 2 TB, una batteria principale da 1.550 mAh più una seconda cella da 210 mAh nel display removibile, connettività Wi-Fi 6 e porta USB-C 3.0.

La differenza fisica più evidente riguarda le dimensioni: Luna Pro misura 52,78 × 155,7 × 38,47 mm, mentre Luna Ultra sale a 52,4 × 169,9 × 38,5 mm, circa 14 mm in più in altezza dovuti proprio all’alloggiamento del secondo obiettivo. Sul peso, Luna Pro si ferma a circa 215-218 grammi a seconda della colorazione, contro i 233-235 grammi della Ultra: una ventina di grammi che, su una camera pensata per essere tenuta a lungo con il braccio teso durante un vlog, si fanno sentire.

Entrambe, va detto, condividono anche un limite: nessuna delle due è certificata contro acqua, spruzzi o polvere, quindi in spiaggia o sotto la pioggia serve comunque prudenza e l’uso delle cover incluse in dotazione.

Specifiche tecniche a confronto: Insta360 Luna Pro e Luna Ultra

Specifiche condivise (uguali su entrambi i modelli)

Schermo: OLED touchscreen removibile da 2 pollici, risoluzione 318×½64 pixel, luminosità¹½00 nit, refresh rate 60Hz

OLED touchscreen removibile da 2 pollici, risoluzione 318×½64 pixel, luminosità¹½00 nit, refresh rate 60Hz Memoria interna: 47 GB, espandibile con microSD fino a 2 TB (compatibili Lexar e SanDisk)

47 GB, espandibile con microSD fino a 2 TB (compatibili Lexar e SanDisk) Connettività: Wi-Fi 6 (802.11ax) sul corpo principale, Wi-Fi 4 sul display staccabile, Bluetooth BR/EDR/BLE, USB-C 3.0

Wi-Fi 6 (802.11ax) sul corpo principale, Wi-Fi 4 sul display staccabile, Bluetooth BR/EDR/BLE, USB-C 3.0 Microfoni: 4 totali (3 sul corpo camera, 1 sul display removibile)

4 totali (3 sul corpo camera, 1 sul display removibile) Batteria: 1550 mAh (unità principale) + 210 mAh (display), autonomia dichiarata fino a 240 minuti in 1080p@24fps, ricarica rapida all’80% in circa 23 minuti con caricatore 45W PD3.0 PPS

1550 mAh (unità principale) + 210 mAh (display), autonomia dichiarata fino a 240 minuti in 1080p@24fps, ricarica rapida all’80% in circa 23 minuti con caricatore 45W PD3.0 PPS Gimbal: stabilizzazione meccanica a 3 assi con soppressione vibrazioni ±0,005¸0, range controllabile Pan da -57¸0 a 235¸0, Tilt da -57¸0 a 120¸0, Roll da -50¸0 a 50¸0, velocità massima di controllo 210¸0/s

stabilizzazione meccanica a 3 assi con soppressione vibrazioni ±0,005¸0, range controllabile Pan da -57¸0 a 235¸0, Tilt da -57¸0 a 120¸0, Roll da -50¸0 a 50¸0, velocità massima di controllo 210¸0/s Temperatura di esercizio: da 0¸0C a 40¸0C (32¸0F – 104¸0F)

da 0¸0C a 40¸0C (32¸0F – 104¸0F) Resistenza: non impermeabile, non resistente a schizzi o polvere

non impermeabile, non resistente a schizzi o polvere Colori disponibili: Cosmic Black e Stellar White

Insta360 Luna Pro

Dimensioni: 52,78 × 155,7 × 38,47 mm

52,78 × 155,7 × 38,47 mm Peso: 215 g (Cosmic Black), 218 g (Stellar White)

215 g (Cosmic Black), 218 g (Stellar White) Sistema ottico: singola fotocamera con obiettivo Leica Summicron

singola fotocamera con obiettivo Leica Summicron Sensore principale: 1 pollice, circa 50 megapixel effettivi (8192 × 6144)

1 pollice, circa 50 megapixel effettivi (8192 × 6144) Apertura: f/1.8

f/1.8 Focale equivalente 35mm: 20 mm

20 mm Distanza minima di messa a fuoco: 9 cm

9 cm Zoom: 2×lossless (Clarity Zoom), fino a 4× con HighRes Zoom e AI

2×lossless (Clarity Zoom), fino a 4× con HighRes Zoom e AI Video massimo: 8K 16:9 a 30 fps, 4K 16:9 a 120 fps, 4K 9:16 (verticale) a 30 fps, 1080p fino a 240 fps

8K 16:9 a 30 fps, 4K 16:9 a 120 fps, 4K 9:16 (verticale) a 30 fps, 1080p fino a 240 fps Foto: 37 MP (UltraPhoto), 9 MP (Standard)

37 MP (UltraPhoto), 9 MP (Standard) Profili video: Standard, Dolby Vision, I-Log 10-bit

Standard, Dolby Vision, I-Log 10-bit ISO: 100–6400

100–6400 Tempi di esposizione: foto da 1/8000 s a 30 s, video da 1/8000 s a 1/24 s

foto da 1/8000 s a 30 s, video da 1/8000 s a 1/24 s Formati video: MP4, codec H.265, bitrate massimo 120 Mbps

MP4, codec H.265, bitrate massimo 120 Mbps Formati foto: JPG, JPG+RAW (DNG 16-bit)

JPG, JPG+RAW (DNG 16-bit) Audio: 48 kHz, 32-bit AAC, modalità riduzione vento e voice enhancement

Insta360 Luna Ultra

Dimensioni: 52,4 × 169,9 × 38,5 mm (circa 14 mm più alta della Pro per il secondo obiettivo)

52,4 × 169,9 × 38,5 mm (circa 14 mm più alta della Pro per il secondo obiettivo) Peso: 233 g (Cosmic Black), 235 g (Stellar White)

233 g (Cosmic Black), 235 g (Stellar White) Sistema ottico: doppia fotocamera (grandangolo + teleobiettivo)

doppia fotocamera (grandangolo + teleobiettivo) Sensore principale: 1 pollice, circa 50 megapixel effettivi (8192 × 6144)

1 pollice, circa 50 megapixel effettivi (8192 × 6144) Sensore teleobiettivo: 1/1,3 pollici

1/1,3 pollici Apertura: f/1.8 (obiettivo principale), f/2.0 (teleobiettivo)

f/1.8 (obiettivo principale), f/2.0 (teleobiettivo) Focale equivalente 35mm: 20 mm (principale), 60 mm (tele)

20 mm (principale), 60 mm (tele) Distanza minima di messa a fuoco: 9 cm (principale), 15 cm (tele)

9 cm (principale), 15 cm (tele) Zoom: 6×¹⁰ottico lossless, fino a 12×¹⁰digitale ibrido

6×¹⁰ottico lossless, fino a 12×¹⁰digitale ibrido Video massimo: 8K 16:9 a 30 fps, 4K 16:9 a 120 fps, 3K 9:16 (verticale) fino a 60 fps, 1080p fino a 240 fps

8K 16:9 a 30 fps, 4K 16:9 a 120 fps, 3K 9:16 (verticale) fino a 60 fps, 1080p fino a 240 fps Foto: 37 MP (UltraPhoto), panorami Scenic Panorama fino a 200 MP

37 MP (UltraPhoto), panorami Scenic Panorama fino a 200 MP Profili video: Standard, Dolby Vision, I-Log 10-bit

Standard, Dolby Vision, I-Log 10-bit Range dinamico dichiarato: 14 stop

14 stop Formati video: MP4, codec H.265

MP4, codec H.265 Formati foto: JPG, JPG+RAW (DNG 16-bit)

JPG, JPG+RAW (DNG 16-bit) Audio: windguard integrato per riduzione rumore vento

windguard integrato per riduzione rumore vento Funzioni extra: supporto workflow ACES, timecode integrato, condivisione impostazioni colore via QR code

Il display removibile, vero protagonista di entrambe

Una delle caratteristiche più interessanti dell’intera gamma Luna, condivisa senza compromessi tra Pro e Ultra, è lo schermo OLED da 2 pollici che si sgancia fisicamente dal corpo camera premendo due pulsanti laterali. Una volta staccato, continua a comunicare via wireless con la videocamera fino a circa 20 metri in spazi aperti senza ostacoli, riducendosi a circa 8 metri in ambienti più complessi.

Dal piccolo pannello si può vedere l’anteprima in tempo reale dell’inquadratura, cambiare modalità di ripresa, regolare l’esposizione e avviare la registrazione senza toccare il gimbal: un vantaggio enorme per chi lavora da solo e sistema la camera su un treppiede a distanza.

C’è poi una funzione meno pubblicizzata ma altrettanto utile: il display integra al suo interno uno dei quattro microfoni complessivi del sistema (gli altri tre sono nel corpo camera). Una volta staccato, può quindi diventare un microfono wireless da tenere vicino a chi parla, mentre la videocamera resta a distanza, catturando comunque un audio più pulito rispetto al semplice microfono di bordo.

Audio professionale su entrambi i modelli

Sul fronte audio, Insta360 non ha fatto differenze tra le due sorelle. Sia Luna Pro sia Luna Ultra supportano ufficialmente il collegamento diretto via Bluetooth dei trasmettitori Insta360 Mic Pro, senza bisogno di un ricevitore esterno. È possibile abbinare fino a due trasmettitori contemporaneamente per un’intervista a due voci, mentre con un ricevitore dedicato il sistema Mic Pro può arrivare fino a quattro trasmettitori simultanei.

Mic Pro, più sofisticato, integra un array di tre microfoni, un display E-Ink personalizzabile e la registrazione interna in 32 bit float, pensata per produzioni più esigenti come interviste o servizi giornalistici.

Versioni e prezzi: tutti i bundle disponibili

Insta360 ha strutturato l’offerta commerciale di Luna Pro e Luna Ultra in modo molto articolato, proponendo diversi bundle che possono far variare sensibilmente il prezzo finale a seconda degli accessori inclusi. Partendo dalle configurazioni base, Luna Pro Pack Standard parte da 529 euro e include già cover protettiva, borsa da trasporto, protezione antivento, impugnatura filettata da 1/4 di pollice e cinturino da polso, ma nessun microfono wireless esterno. Sale a 579 euro il Pack luce di riempimento, che aggiunge una miniluce LED e un filtro Black Mist, mentre il Pack Endurance arriva a 615 euro con l’impugnatura dotata di batteria aggiuntiva per estendere l’autonomia.

Il Pack Vlog di Luna Pro, probabilmente il più interessante per chi fa vlogging quotidiano, costa 629 euro e include un trasmettitore Insta360 Mic Air oltre al filtro Black Mist, permettendo di collegare direttamente il microfono wireless via Bluetooth senza bisogno di ricevitori esterni. Completa l’offerta il Pack POV a 635 euro, pensato per le riprese in prima persona con head tracker e supporto a collana.

Per Luna Ultra, il Pack Standard parte da 729 euro con dotazione analoga alla Pro (cover, protezione antivento, impugnatura 1/4″ e cinturino), ma senza microfono esterno [web:20]. Il Pack Smart sale a 831 euro aggiungendo filtro Black Mist e borsa, mentre il Pack Endurance arriva a 829 euro con impugnatura-batteria e borsa. Il Pack Vlog di Luna Ultra costa 858 euro e include Mic Air, filtro Black Mist e borsa, mantenendo lo stesso microfono della controparte Pro ma con un sovrapprezzo di 229 euro rispetto al bundle equivalente.

Il bundle più completo è il Pack Creativo di Luna Ultra a 929 euro, l’unico che include il trasmettitore Insta360 Mic Pro (piu sofisticato del Mic Air), una lente grandangolare aggiuntiva, l’impugnatura con batteria e la borsa da trasporto. Questo kit rappresenta il massimo dell’offerta Ultra ed è pensato per creator che necessitano della massima flessibilità»» sia ottica sia audio. Completano la gamma Ultra il Pack luce di riempimento a 821 euro (miniluce, filtro Black Mist e tracolla) e il Pack POV a 837 euro (head tracker e supporto da collo).

In sintesi, la forbice di prezzo tra le due famiglie va dai 529 euro della Luna Pro base ai 929 euro della Luna Ultra Pack Creativo, con una differenza costante di circa 200 euro tra bundle equivalenti che riflette quasi esclusivamente la presenza del teleobiettivo da 60 mm sulla Ultra. Per chi acquista la versione Standard senza microfono esterno, è comunque possibile aggiungere successivamente i trasmettitori Mic Air o Mic Pro separatamente, dato che entrambi i modelli supportano il collegamento diretto via Bluetooth senza ricevitore.

Quale scegliere: la domanda giusta da porsi

Più che chiedersi quale videocamera sia “migliore” in astratto, ha senso interrogarsi su un solo aspetto pratico: quanto spesso si utilizzerebbe davvero un teleobiettivo da 60 mm durante le proprie riprese?

Chi realizza principalmente vlog frontali, contenuti social verticali, tutorial davanti alla camera o riprese in ambienti relativamente ristretti troverà in Luna Pro quasi tutto ciò che serve, con il vantaggio aggiuntivo di un corpo più compatto, un peso inferiore e il video verticale nativo in 4K, oltre a un risparmio non trascurabile.

Luna Ultra diventa invece la scelta più sensata per chi utilizza la camera come strumento di produzione più ampio: recensioni di prodotto, reportage da fiere ed eventi, interviste, riprese di viaggio e contenuti B-roll traggono reale beneficio dalla possibilità di passare istantaneamente dal grandangolo al tele senza cambiare dispositivo né ritagliare pesantemente l’immagine in post-produzione. Alla fine, la vera domanda non riguarda la risoluzione 8K, che entrambe offrono senza compromessi, ma la frequenza con cui il secondo obiettivo entrerebbe realmente in gioco nel proprio flusso di lavoro quotidiano.