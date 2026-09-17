Un notebook con processore ARM di ultima generazione, NPU integrata per l’intelligenza artificiale e display IPS a rapporto 16:10, tutto a un prezzo che scende ai minimi storici. Lenovo IdeaPad Slim 3 con Snapdragon X X1-26-100 rappresenta l’ingresso più accessibile nella gamma Copilot ready di casa Lenovo, pensato per chi cerca efficienza energetica e prestazioni solide senza spendere una fortuna. Il prezzo è appena sceso in modo significativo, e considerando che parliamo di uno dei cali più marcati registrati finora, conviene muoversi in fretta prima che l’offerta svanisca. Vediamo insieme tutti i dettagli tecnici e le condizioni di questa promozione.

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Lenovo IdeaPad Slim 3: potenza ARM e display 16:10 in un corpo sottile

Il cuore pulsante di questo notebook è Snapdragon X X1-26-100, un processore ARM a 8 core con frequenza massima di 3.0GHz e ben 30MB di cache totale. Non si tratta di un semplice chip a basso consumo: la piattaforma integra anche una NPU Qualcomm Hexagon capace di raggiungere i 45 TOPS, una specifica che colloca il dispositivo nella categoria degli AI PC, pronti a gestire gli strumenti di intelligenza artificiale integrati in Windows 11. La grafica è affidata alla GPU Adreno integrata, sufficiente per riproduzione video fluida e gaming leggero, anche se le attività più intensive mostrano qualche limite fisiologico.

La configurazione in offerta abbina 8GB di RAM e 256GB di SSD, un taglio pensato per un uso quotidiano fatto di navigazione web, videoscrittura, videochiamate e streaming. Il display è uno dei punti di forza del prodotto: pannello IPS WUXGA da 15,3 pollici (1920 x 1200) con rapporto 16:10, che garantisce più spazio verticale di lavoro rispetto ai tradizionali 16:9. La luminosità di 300 nit e il trattamento anti-riflesso rendono lo schermo utilizzabile anche in ambienti luminosi, mentre la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light protegge la vista durante sessioni prolungate.

Tra le altre caratteristiche degne di nota troviamo:

Tastiera retroilluminata a grandezza naturale con tastierino numerico

Lettore di impronte digitali per accesso rapido e sicuro

Webcam HD 720p con otturatore privacy

Connettività WiFi 6 e porte USB 3.2 Gen 1 (Type-C e Type-A)

Batteria da 60Wh con autonomia fino a 6 ore

Il design Luna Grey con dimensioni compatte e peso di soli 3.42 lbs completa un pacchetto pensato per la mobilità quotidiana, sia per studio che per ufficio. Per chi vuole approfondire le alternative disponibili sul mercato, può essere utile consultare la nostra guida ai migliori notebook Lenovo.

Sconto del 25% per Lenovo IdeaPad Slim 3: ecco quanto si risparmia

Passando ai numeri, Lenovo IdeaPad Slim 3 con Snapdragon X passa da 799€ a 599€, con uno sconto del 25% che si traduce in un risparmio secco di 200€. Il prezzo attuale rappresenta il minimo storico per questa configurazione, un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chi cerca un notebook AI-ready senza spendere cifre elevate. L’offerta è disponibile su Amazon, ma attenzione: il caricatore non è incluso in questa specifica configurazione di vendita, un dettaglio da tenere presente al momento dell’acquisto.

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