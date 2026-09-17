Il colosso cinese Huawei ha appena ampliato il proprio catalogo di cuffie FreeBuds con l’introduzione delle nuove HUAWEI FreeBuds Neo, pensate per combinare cancellazione del rumore avanzata, esperienza d’ascolto immersiva e design al passo coi tempi.

Il primo modello di questa nuova serie cercherà di stupire anche sul fronte del prezzo, reso ancor più accattivante grazie a una promo lancio che sarà attiva fino alla seconda metà del mese di ottobre. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Alla scoperta delle nuove HUAWEI FreeBuds Neo

Come anticipato, Huawei ha appena annunciato il primo modello di una nuova serie di cuffie true wireless della gamma FreeBuds. Chiamate HUAWEI FreeBuds Neo, esse puntano forte sul design, pensato per risultare al contempo elegante, ricercato e votato al comfort, che può rispecchiare la personalità dell’utente grazie alla disponibilità nelle quattro finiture bianco, rosa, nero e argento.

La custodia viene chiamata Mini Shuttle e presenta una forma arrotondata con silhouette elegante e minimalista, forma affusolata e corpo leggero. La singola cuffia, che pesa meno di 5 grammi, presenta lo stelo Ligh Mini, con una nuova forma che segue naturalmente i contorni dell’orecchio.

Huawei ha realizzato la forma della cuffia basandosi su un’ampia gamma di dati relativi alla conformazione dell’orecchio umano per in modo che la pressione si distribuisca in modo uniforme e non vi siano fastidi per gli utenti, anche nelle sessioni prolungate di utilizzo.

Il design presenta un’ulteriore ottimizzazione nelle aree soggette ad allentamento per fare in modo che le cuffie stiano in sede senza problemi anche nelle situazioni più dinamiche, come durante gli allenamenti. Segnaliamo che le cuffie dispongono della certificazione IP55 (resistenza a polvere e schizzi d’acqua).

Cancellazione del rumore ed esperienza d’ascolto

Le HUAWEI FreeBuds Neo sono dotate di un’architettura di cancellazione del rumore a doppio canale che è progettata per ottimizzare i percorsi del suono e ridurre la percezione di rumori a media e alta frequenza (vento e brusio di fondo), spingendosi fino a 30 dB.

Il cuore pulsante di queste cuffie è un nuovo chip audio di terza generazione che, affiancato da avanzati algoritmi adattivi, abilita il rilevamento praticamente istantaneo dei cambiamenti nelle condizioni ambientali per regolare dinamicamente la cancellazione del rumore ed eliminare le sensazioni di fastidio associate alle variazioni di pressione nell’orecchio.

Dal punto di vista sonoro, le FreeBuds Neo risultano fedeli e cercano di ricreare l’esperienza d’ascolto delle performance dal vivo: a detta di Huawei, gli utenti potranno ritrovare texture autentiche, dettagli ricchi e un “palcoscenico” immersivo.

La nuova unità driver Turbo consente una riproduzione a banda ultra-larga (da 10 Hz a 48 kHz) per far sì che i bassi risultino profondi e potenti ma, al contempo, voci e strumenti rimangano chiari e nitidi.

A chiudere il pacchetto audio troviamo l’audio spaziale “illimitato”, potenziato da algoritmi sviluppati direttamente da Huawei per offrire agli utenti un’esperienza sonora completa: se usate in accoppiata con dispositivi del produttore cinese, le cuffie dispongono del supporto al tracciamento della testa.

Connettività, esperienze connesse, autonomia

Le nuove arrivate della gamma FreeBuds dispongono del Bluetooth 6.0 e sono compatibili con dispositivi HarmonyOS, iOS, Android e Windows, supportando inoltre la connessione simultanea a due dispositivi su sistemi diversi.

Come tutti i dispositivi dell’azienda, anche le HUAWEI FreeBuds Neo danno il meglio di sé in accoppiata a un altro dispositivo Huawei: in questo caso si “sblocca” lo streaming lossless ad alta risoluzione (fino a 2,3 Mbps); accoppiate ad altri dispositivi, il bitrate scende a 990 kbps.

L’app HUAWEI Audio Connect consente agli utenti di controllare le cuffie, passare tra le diverse modalità di cancellazione del rumore, cambiare gli effetti audio, localizzare le cuffie o controllare il livello della batteria direttamente dallo smartwatch.

In conclusione parliamo di autonomia. Il dato dichiarato da Huawei è molto interessante dato che, con una singola ricarica, le cuffie offrono 6,5 ore di autonomia con ANC che diventano 10 ore disattivando l’ANC; con la custodia di ricarica saliamo rispettivamente a 10 e 40 ore. Sul fronte della ricarica, essa è molto rapida: 10 minuti bastano per recuperare 4 ore di riproduzione.

Specifiche tecniche delle HUAWEI FreeBuds Neo

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle nuove HUAWEI FreeBuds Neo.

Dimensioni: 23,2 x 21,56 x 24,56 mm

x x Peso: 4,8 grammi

Certificazione: IP55

Audio: driver dinamico da 11 mm AAC, SBC, LDAC, L2HC 4.0 Certificazioni Hi-Res Audio, HWA Lossless, QQ Premium 4 EQ pre-impostati + equalizzatore personalizzabile Triple adaptive EQ Pinpoint Game Audio Audio spaziale HD con tracciamento della testa (con dispositivi Huawei) Audio spaziale classico (su tutti i dispositivi)

Cancellazione del rumore: attiva fino a 30 dB Commutazione automatica alla Ambient Mode Cancellazione del rumore in chiamata (3 microfoni + VPU + AI) fino a 90 dBA (vento fino a 9 m/s)

Connettività: Bluetooth 6.0 , Wi-Fi 2.4 GHz Connessione multi-dispositivo (Huawei) o dual-device (altri dispositivi) Supporto alla localizzazione

, Interazione: tap , swipe , tocco e pressione Rilevamento cuffie indossate Rilevamento gesti della testa Controlli vocali Traduzione in tempo reale (modalità interprete, traduzione faccia a faccia)

, , e Autonomia con ANC: 6,5 ore (cuffie) o 24 ore (complessivo)

(cuffie) o (complessivo) Autonomia senza ANC: 10 ore (cuffie) o 40 ore (complessivo)

(cuffie) o (complessivo) Ricarica: rapida (4 ore di riproduzione con 10 minuti di ricarica)

(4 ore di riproduzione con 10 minuti di ricarica) Compatibilità: HarmonyOS, iOS, Android, Windows

Immagini delle HUAWEI FreeBuds Neo

Precedente Successivo Schermo intero

Disponibilità, prezzo e promo delle HUAWEI FreeBuds Neo

Le nuove HUAWEI FreeBuds Neo sono disponibili all’acquisto in Italia da oggi, giovedì 17 settembre 2026, sia su Huawei Store che presso i principali negozi di elettronica di consumo. Queste cuffie vengono proposte in quattro colorazioni (bianco, rosa, nero e argento) al prezzo consigliato di 129 euro.

Promo lancio fino al 25 ottobre 2026: Su Huawei Store è possibile usufruire di 35 euro di sconto sul prezzo delle cuffie tramite il codice sconto ANDROIDNEO (prezzo finale pari a 94 euro). Link all’acquisto: Acquista su Huawei Store

Acquista su Amazon

Inclusi nel prezzo ci sono 12 mesi del servizio HUAWEI Loss Care (in caso di smarrimento o danneggiamento, consente di sostituire un singolo auricolare a metà del costo di vendita ufficiale).