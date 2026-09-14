La scorsa settimana Apple ha finalmente deciso di rompere gli indugi, lanciando il suo primo attesissimo smartphone pieghevole: stiamo parlando di iPhone Duo.

Accolto con grande interesse dagli appassionati di tecnologia e dagli addetti ai lavori, il nuovo melafonino che si piega sembra avere le carte in regola per imporsi sul mercato e anche le prime previsioni sulle vendite sono più che positive.

Ma pare che il colosso di Cupertino stia già valutando la possibilità di alzare l’asticella con un modello ancora più ambizioso.

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I progetti di Apple per iPhone Duo

Stando a quanto è stato riportato da Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg, Apple starebbe progettando il lancio nei prossimi anni di un modello pieghevole più grande, che sul mercato potrebbe arrivare con il nome di iPhone Duo Max.

A dire di Gurman, il colosso di Cupertino avrebbe scelto il nome Duo anche perché, così come per i nomi usati per altri prodotti dell’azienda (basti pensare ad Air e Pro) lascia lo spazio per altri suffissi, cosa che invece non sarebbe avvenuta nel caso di utilizzo di “Ultra”.

A quanto pare, sarebbe questa una delle principali ragioni per cui il primo melafonino è stato lanciato con il nome di iPhone Duo e non Ultra, suffisso quest’ultimo che sembra fosse usato persino dai dipendenti di Apple internamente (magari anche sulla scia delle tante indiscrezioni al riguardo).

Secondo Gurman, pertanto, nei prossimi anni dovremo attenderci un iPhone Duo Max, probabilmente con uno schermo più grande, magari accompagnato da un iPhone Duo SE e da un iPhone Duo Mini, il primo più economico e il secondo con un design a conchiglia.

In sostanza, ora che Apple è sbarcata nel settore degli smartphone pieghevoli, intende diventarne in tempi rapidi l’azienda leader.