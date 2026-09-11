Dopo settimane di indiscrezioni e speranze, il Nintendo Direct dedicato ai 40 anni di The Legend of Zelda ha finalmente acceso i riflettori sul film live-action. Il titolo ufficiale è solo “The Legend of Zelda”, senza sottotitoli, e la pellicola arriverà al cinema il 30 aprile 2027. Ma se vi aspettavate un trailer, preparatevi a ricredervi.

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Un titolo essenziale che dice più di quanto sembri

La scelta di chiamare il film semplicemente The Legend of Zelda, senza alcun sottotitolo, non è casuale. Shigeru Miyamoto ha spiegato che la pellicola racconta una storia originale, costruita attingendo a “storie, idee e concetti accumulati in 40 anni di giochi”. Insomma, non è l’adattamento di un singolo capitolo come Ocarina of Time o Breath of the Wild, ma qualcosa che attinge dall’intero universo della serie. Il creatore ha aggiunto che il significato di questa scelta apparentemente minimale si capirà pienamente solo dopo aver visto il film.

Anche il logo ufficiale punta alla sobrietà: il nome della saga accompagnato dal classico simbolo triangolare della Triforza. E a proposito di Triforza, avrà un ruolo fondamentale nella trama, anche se per ora non sappiamo quanto peso avrà nella vicenda. Quello che è certo è che Miyamoto e il team di sviluppo Nintendo sono stati coinvolti direttamente nella produzione.

Niente trailer, ma il film è già in cantiere

La presentazione ha deluso chi sperava in un primo assaggio concreto. Nel Direct, trasmesso come primo di due appuntamenti consecutivi, la sezione dedicata al film è stata limitata alla nuova title card e alla riconferma della data di uscita. Il vero centro della scena è stato il remake di Ocarina of Time per Nintendo Switch 2, con un gameplay walkthrough completo e l’uscita fissata al 5 novembre. Su Reddit non tutti l’hanno presa bene: un fan ha commentato “I was sure they would have something for the movie by now”, e la frustrazione è facile da comprendere.

La notizia positiva è che il film esiste eccome e i lavori procedono. Diretto da Wes Ball, il regista de Il regno del pianeta delle scimmie, vede Benjamin Evan Ainsworth nel ruolo di Link, Bo Bragason in quello della principessa Zelda, Uli Latukefu come Ganondorf, Dichen Lachman come Impa, con Yvonne Strahovski e Lydia Peckham nel cast. Le riprese sono iniziate nel novembre 2025 e la distribuzione globale è affidata a Nintendo, Arad Productions Inc. e Sony Pictures Entertainment.

Per i prossimi aggiornamenti, Nintendo ha anticipato che le novità sul film arriveranno prima di tutto attraverso l’app Nintendo Today. Nel frattempo, il remake di Ocarina of Time si prepara a conquistare Switch 2, e il secondo Direct potrebbe riservare altre sorprese legate a Hyrule.