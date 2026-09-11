Alla ricerca di un nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti dal prezzo contenuto? Su Amazon è attiva una promozione riguardante Lefant M210 Pro OMNI, robot con rullo autopulente con lavaggio continuo e completo di base multifunzione. A partire da oggi potete approfittare di un coupon per ottenere uno sconto extra del 15% su Amazon: vediamo come.

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Lefant M210 Pro OMNI: rullo autopulente, compattezza e base multifunzione

Lefant M210 Pro OMNI è un robot aspirapolvere e lavapavimenti completo di stazione automatica che combina compattezza, potenza di aspirazione e sistema di autolavaggio del rullo: il tutto a un prezzo contenuto, soprattutto approfittando della promozione di cui vi parliamo oggi, attiva fino alle 23:59 del 20 settembre 2026 (salvo esaurimento scorte).

Tra i suoi punti di forza abbiamo il rullo autopulente con lavaggio continuo ad acqua pulita, progettato per separare l’acqua sporca ed evitare la ridistribuzione dello sporco sulla superficie. Rispetto ai tradizionali robot aspirapolvere con panno, il rullo aiuta a rimuovere impronte, macchie quotidiane e residui umidi, offrendo una pulizia dei pavimenti più igienica ed efficace.

Per quanto riguarda invece l’aspirazione, si spinge fino a 20.000 Pa di potenza, ideale per raccogliere polvere, briciole, capelli e peli di animali sui pavimenti duri e persino sui tappeti. Il design con bocchetta senza spazzola centrale riduce l’accumulo di capelli e peli e limita gli interventi manuali. Inoltre, le doppie spazzole laterali aiutano a convogliare lo sporco da bordi e angoli verso il sistema di aspirazione, garantendo una pulizia più completa. Il contenitore della polvere è da 800 ml.

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Per spostarsi, Lefant M210 Pro OMNI sfrutta la navigazione laser dToF con mappatura multi-livello intelligente: il robot è in grado di creare mappe dettagliate degli ambienti e di pianificare i percorsi di pulizia. Inoltre integra il sistema PSD 2.0 per rilevare gli ostacoli durante il percorso e migliorare la gestione degli ambienti, e la tecnologia Freemove consente movimenti più fluidi, riducendo urti e blocchi anche negli spazi complessi. Il riconoscimento dei tappeti aiuta a proteggerli durante il lavaggio, per una pulizia più sicura.

Come anticipato, il robot arriva accompagnato dalla base multifunzione, in grado di gestire automaticamente il ciclo di pulizia del rullo. Integra un serbatoio da 2,4 l per l’acqua pulita e uno da 1,5 l per l’acqua sporca, così da mantenere separati i due flussi durante il lavaggio. Attraverso l’app è possibile programmare le pulizie, monitorare lo stato del ciclo in corso e impostare le preferenze di comportamento stanza per stanza.

In offerta con coupon su Amazon

Lefant M210 Pro OMNI è disponibile in offerta su Amazon fino al 20 settembre 2026. Il robot viene attualmente proposto in sconto al prezzo di 289,99 euro, ma potete ottenere un ribasso extra del 15% sfruttando il coupon A2SALUU5: il prezzo finale sarà dunque di 246,49 euro.

Se siete interessati non vi resta che seguire il link qui in basso.

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