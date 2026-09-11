Anthropic torna a puntare i riflettori sulle attività di distillazione condotte da alcune aziende cinesi di intelligenza artificiale, descrivendo una serie di campagne che negli ultimi mesi avrebbero cercato di sfruttare le capacità dei modelli Claude per ottenere materiale utile all’addestramento di altri sistemi.

Il nuovo rapporto pubblicato dall’azienda mette in evidenza un’attività particolarmente intensa: complessivamente, Anthropic afferma di aver osservato quasi 200 milioni di scambi collegati ad attacchi di distillazione, riconducibili a cinque campagne differenti. Tra i nomi citati figurano Alibaba, MoonShot AI e DeepSeek, con metodi che sarebbero diventati progressivamente più sofisticati.

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Cos’è la distillazione e perché interessa così tanto i modelli Claude

Il meccanismo alla base di queste campagne consiste, in termini generali, nel cercare di estrarre dalle risposte di un modello informazioni sul modo in cui affronta a risolve determinati problemi. In particolare, gli attacchi descritti da Anthropic puntano al cosiddetto flusso di pensiero, che può essere utilizzato successivamente per addestrare un modello più piccolo attraverso il fine-tuning supervisionato.

Anthropic normalmente non mette a disposizione degli utenti il flusso di pensiero interno completo dei propri modelli, preferendo mostrare dei blocchi di pensiero riassuntivo. Secondo l’azienda però, gli attaccanti avrebbero individuato tecniche capaci di aggirare queste limitazioni e indurre Claude a rivelare direttamente le proprie tracce di ragionamento.

In un caso, per esempio, la richiesta sarebbe stata mascherata come una semplice traduzione, l’utente chiedeva a Claude di comportarsi come un traduttore e di convertire la memoria di lavoro precedente in giapponese utilizzando esclusivamente caratteri katakana. Un approccio evidentemente pensato per aggirare i normali meccanismi di protezione del modello.

Anthropic spiega che queste attività avrebbero preso di mira alcune delle capacità considerate più preziose per Claude, tra cui agenti e utilizzo degli strumenti, programmazione, analisi dei dati e ragionamento logico.

Alibaba avrebbe condotto la campagna più grande osservata da Anthropic

La parte più consistente dell’attività individuata da Anthropic sarebbe riconducibile ad Alibaba. L’azienda definisce quella osservata tra maggio e luglio 2026 come il più grande sforzo di distillazione su larga scala mai rilevato finora.

I numeri sono particolarmente significativi: Anthropic parla di 151 milioni di scambi attribuiti alla campagna, con un picco di quasi 3 milioni di scambi in un solo giorno.

Le richieste sarebbero state effettuate attraverso circa 3.500 account differenti, nonostante il numero elevato di account coinvolti, Anthropic sostiene di aver collegato l’attività a un unico sforzo grazie all’utilizzo dello stesso prompt fisso per l’estrazione del flusso di pensiero.

L’obbiettivo indicato nel rapporto sarebbe stato quello di ottenere materiale utile per l’addestramento della famiglia di modelli Qwen di Alibaba.

Il quadro descritto da Anthropic mostra quindi una campagna organizzata su una scala decisamente superiore rispetto ai tentativi individuali di sfruttamento di un chatbot. L’elevatissimo numero di interazioni avrebbe infatti permesso di raccogliere una quantità enorme di materiale direttamente dalle risposte dei modelli Claude.

MoonShot AI avrebbe utilizzato Claude anche per analizzare filmati di sorveglianza

Un’altra campagna viene attribuita a MoonShot AI, l’azienda cinese che sviluppa i modelli Kimi; in questo caso, secondo Anthropic, le richieste avrebbero avuto anche un risvolto particolarmente curioso, perché alcune di esse sembravano essere indirizzate direttamente all’esercito cinese.

Il rapporto cita una richiesta nella quale Claude veniva utilizzato per analizzare una serie di filmati provenienti da telecamere di videosorveglianza a circuito chiuso, il modello avrebbe stabilito se il soggetto ripreso si stesse comportando in modo anomalo.

Anche in questo caso la scala dell’operazione sarebbe stata considerevole, nel corso di 10 giorni Anthropic afferma di aver rilevato quasi 300.000 richieste, inviate attraverso una rete di circa 5.000 account.

La maggior parte delle richieste avrebbe preso di mira Claude Opus, evidenziando ancora una volta come l’interesse non fosse limitato a un utilizzo occasionale del servizio, ma riguardasse le capacità avanzate dei modelli.

DeepSeek avrebbe inoltrato richieste sensibili a Claude senza informare gli utenti

Un capitolo a parte del rapporto riguarda DeepSeek, che secondo Anthropic avrebbe adottato tattiche molto simili a quelle di MoonShot AI. L’azienda avrebbe infatti costruito una vera e propria pipeline di estrazione del flusso di pensiero, basata sullo stesso attacco di replay tra sessioni, sfruttando la firma di ragionamento di Claude Opus per aggirare i controlli tecnici ed esfiltrare tracce di ragionamento che sarebbero altrimenti rimaste riassunte.

Nell’arco di appena 14 giorni, nel luglio 2026, Anthropic afferma di aver osservato oltre 12,1 milioni di scambi riconducibili a questa attività. Il meccanismo individuato dall’azienda sarebbe particolarmente delicato perché non riguarderebbe soltanto un utilizzo diretto dei propri modelli: secondo il rapporto, DeepSeek avrebbe infatti reindirizzato verso Claude anche le richieste degli utenti che tentavano di utilizzare framework di terze parti, controllando alcune stringhe presenti nelle richieste in entrata per individuare chi si stesse servendo di questi strumenti.

Le richieste così contrassegnate sarebbero state inoltrare a Claude Opus, quasi certamente all’insaputa dei clienti di DeekSeek, che difficilmente potevano immaginare che i propri dati finissero effettivamente sui server di un’altra azienda.

Tra gli episodi citati nel rapporto figura il caso di un dipendente di un’azienda tecnologica cinese che, credendo di utilizzare DeepSeek per analizzare documentazione interna, avrebbe in realtà trasmesso a Claude informazioni sensibili relative a un programma di intelligenza artificiale, comprese le specifiche complete e gli obbiettivi strategici del progetto.

Un altro caso riguarderebbe invece richieste provenienti da un’agenzia governativa russa legata al Ministero della Difesa, nella quale sarebbero state esposte credenziali di accesso reali a un database governativo.

Il rapporto menziona infine un episodio relativo alla sorveglianza in Cina, dove alcuni ingegneri impegnati nello sviluppo di un sistema per ufficio di pubblica sicurezza avrebbero utilizzato DeepSeek per creare uno strumento capace di incrociare gli spostamenti di una persona con i registri di polizia, sfruttando il numero di identificazione nazionale dei cittadini.

Anthropic aveva già denunciato attività di distillazione simili a febbraio, citando anche specifici laboratori cinesi, mentre OpenAI aveva segnalato attività analoghe attribuendole in particolare a DeepSeek. Secondo Anthropic, tuttavia, le campagne individuate più recentemente risultano più ampie e aggressive.

Il rapporto restituisce così un’immagine di una vera e propria corsa all’accesso alle capacità dei modelli di frontiera: invece di sviluppare ogni capacità interamente da zero, gli attori coinvolti cercherebbero di ottenere grandi quantità di interazioni da sistemi già molto avanzati per utilizzarle come materiale di addestramento.