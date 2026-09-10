Chi non ha mai sognato di varcare la soglia di Highclere Castle e perdersi tra i salotti della famiglia Crawley? Ora quel sogno diventa realtà, perché il Gruppo LEGO ha appena svelato il nuovo set LEGO Ideas dedicato a Downton Abbey: un modello spettacolare da 4.711 pezzi che ricostruisce l’iconica dimora edoardiana in ogni dettaglio, pronto ad accompagnarvi in un viaggio indietro nel tempo.

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Una dimora edoardiana in 4.711 pezzi

Il set LEGO Ideas Downton Abbey (21373) nasce dalla collaborazione con Carnival Films e si ispira al vero Highclere Castle, la location storica in cui è stata girata la pluripremiata serie TV. Con dimensioni di oltre 30 cm di altezza, 44 cm di larghezza e 16 cm di profondità, questo modello pensato per gli adulti offre una fedele riproduzione della celebre residenza e cattura un periodo affascinante di transizione, quando la luce delle candele tremolava accanto ai primi bagliori dell’elettricità.

LEGO Downton Abbey: set da 4.711 pezzi in arrivo a ottobre 1
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Il design modulare vi permette di sollevare il piano superiore per esplorare gli ambienti della servitù, il cosiddetto “piano di sotto”: qui trovano posto la cucina, la sala della servitù e l’ufficio di Mr. Carson. Risalendo, invece, si entra nel mondo della nobiltà con la grande sala da pranzo, l’ingresso principale e la biblioteca. Ogni stanza è curata nei minimi particolari, dal galateo a tavola rigorosamente rispettato agli arredi d’epoca: spiccano un primo modello di sbattitore elettrico in cucina e un telefono a candeliere anni 1910-1920 nell’ufficio del maggiordomo, senza dimenticare i ritratti storici e il tavolo da pranzo della servitù disposto secondo il rango.

Tredici minifigure e tanti segreti nascosti

A rendere il set ancora più prezioso ci pensano le 13 minifigure che rappresentano l’iconica famiglia della Stagione 6: la Contessa Madre, Lord Grantham, Lady Grantham, Lady Mary, Lady Edith, Tom Branson, Mr. Carson, Mrs. Hughes, Mr. Bates, Anna Bates, Thomas Barrow, Mrs. Patmore e Daisy Parker. Ogni personaggio presenta stampe del volto su due lati ed elementi di abbigliamento aggiuntivi pensati appositamente per la posizione seduta a tavola.

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L’idea alla base del progetto porta la firma del fan designer ceco Sebastian Veselka, conosciuto su LEGO Ideas come BRO3. Ha iniziato a costruire questa dimora unendo la passione per l’architettura britannica ai ricordi di quando guardava lo show con la famiglia, e il progetto ha raggiunto i 10.000 sostenitori in soli tre mesi sul sito LEGO Ideas, meritandosi così la produzione ufficiale. “Vedere il progetto raggiungere i 10.000 sostenitori in soli tre mesi è stato incredibile”, ha dichiarato Veselka, “non vedo l’ora che i fan possano viaggiare indietro nel tempo ed entrare nell’iconica dimora della famiglia Crawley in versione LEGO”.

I più attenti avranno anche la possibilità di scovare alcuni easter egg dedicati al suo creatore: la bacheca dei campanelli della servitù riporta la scritta scherzosa “LEGO room”, i giornali lasciano intravedere le iniziali del fan designer (SV) e la base dell’albero a forma di cuore è un omaggio alle scene romantiche della serie. Il tutto senza dimenticare l’imponente cedro e la panchina che completano l’architettura esterna, rendendo questo set LEGO un elegante pezzo d’arredo per casa o ufficio.

LEGO Downton Abbey: set da 4.711 pezzi in arrivo a ottobre 10
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Disponibilità e prezzo

Il set LEGO Ideas Downton Abbey (21373) sarà disponibile in accesso anticipato per i membri LEGO Insiders dal 1° ottobre 2026 e per tutti a partire dal 4 ottobre 2026, al prezzo consigliato di 299,99 €. Con l’app LEGO Builder potrete inoltre vivere un’esperienza di costruzione digitale in 3D, ingrandendo e ruotando il modello durante ogni fase e monitorando i progressi passo dopo passo. Per chi volesse aggiudicarsene una copia, basterà visitare LEGO.com o recarsi nel LEGO Store più vicino.