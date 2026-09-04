Reolink si prepara a fare il botto a IFA 2026 con una valanga di novità: dalla nuova telecamera senza fili OMVI 2i Ultra all’evoluzione della piattaforma AI ReoNeura, passando per un hub locale e nuove integrazioni smart home. Se siete appassionati di sicurezza domestica, preparatevi a prendere appunti.

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Reolink OMVI 2i Ultra: la doppia visuale senza fili

La serie OMVI si arricchisce con un nuovo modello che punta tutto sulla praticità. La OMVI 2i Ultra è una telecamera alimentata a batteria e con pannello solare integrato, progettata per portare la copertura a doppia visuale anche in case dove tirare cavi è un’impresa. Come funziona? Semplice: una lente grandangolare da 8 MP inquadra l’intera scena, mentre una seconda lente pan-tilt da 5 MP segue i movimenti in un’altra direzione. Il tutto orchestrato dalla tecnologia SyncTrack: quando la grandangolare rileva un oggetto, la pan-tilt inferiore (con rotazione a 355° e inclinazione a 50°) lo traccia in continuo, anche se esce dal campo visivo della prima. E se volete puntare manualmente un punto specifico, basta toccarlo nell’anteprima grandangolare e la telecamera pan-tilt si sposta automaticamente.

La batteria rimovibile da 10.000 mAh garantisce fino a sei mesi di autonomia con una singola carica (considerando 5 minuti di registrazione al giorno), il doppio rispetto a telecamere bullet-PT comparabili. Il pannello solare da 6 W con tecnologia Reolink SolarEase migliora l’efficienza di ricarica del 26%, e basta mezz’ora di luce solare al giorno per tenerla sempre attiva, anche in condizioni di ombra parziale. Il prezzo in Italia partirà da 200 euro, con arrivo previsto in autunno. Accanto a lei, all’IFA troverete anche l’ammiraglia OMVI X16 PoE (24 MP, zoom ottico 16x, premiata con iF DESIGN AWARD 2026 e CES Innovation Award) e la OMVI 3i PoE (già disponibile a 289,99€).

Il fiore all’occhiello di Reolink a IFA 2026 è l’evoluzione della piattaforma AI ReoNeura, che continua a funzionare interamente sul dispositivo, senza abbonamento e senza bisogno del cloud. La novità principale è la Custom AI Detection, una funzione che permette di addestrare il sistema a riconoscere scenari specifici del vostro ambiente. Immaginate di voler essere avvisati ogni volta che il cancello laterale viene lasciato aperto o che un’auto parcheggia in un punto preciso: con questa feature potete insegnare alla telecamera a farlo. Il tutto arriverà con un aggiornamento firmware previsto entro dicembre 2026, inizialmente per Home Hub 2 e per una selezione di modelli compatibili.

Ma c’è di più: dal blog ufficiale di Reolink emerge anche una funzione inedita chiamata Smart Summary. Pensata per rendere la revisione degli eventi di sicurezza più rapida e intuitiva, riassume in modo intelligente i momenti salienti delle registrazioni. Non abbiamo ancora tutti i dettagli, ma si inserisce perfettamente nella strategia “All-Day Home Protection, Made Effortless” che Reolink porterà a Berlino.

Per chi vuole gestire tutto in locale, Reolink lancia Home Hub 2, una piattaforma di archiviazione e gestione video che funge da cervello dell’impianto. Permette di collegare fino a 8 telecamere, con supporto per hard disk esterni fino a 16 TB. La caratteristica chiave è la Ricerca Video Locale con AI: potete cercare clip usando descrizioni in linguaggio naturale, senza bisogno di alcun abbonamento cloud. Il prezzo è di 159,99€, disponibile in autunno.

Non finisce qui. La serie TrackFlex si espande con TrackFlex WiFi, una telecamera a doppia lente 4K con rilevamento fuori campo a 270°, rotazione a 355° e inclinazione a 50°. Supporta il Wi-Fi 6 dual-band per connessioni stabili, e l’AI integrata distingue persone, veicoli e animali per ridurre i falsi allarmi. La localizzazione rapida degli eventi garantisce registrazioni complete, senza tagli. Il lancio europeo è previsto per fine anno al prezzo di 199,99€.

Reolink a IFA 2026: evento e integrazioni smart home

Se siete a Berlino, potete trovare Reolink allo Stand 181, Hall 1.2 di Messe Berlin, aperto dal 4 all’8 settembre dalle 10:00 alle 18:00. Oltre ai prodotti già citati, ci saranno dimostrazioni dal vivo della serie OMVI, delle funzionalità ReoNeura e dell’intero ecosistema smart home. Il brand ha anche organizzato un Networking Event il 2 settembre al Bar Brass, con flying dinner e open bar, e ha partecipato agli ShowStoppers il 3 settembre. Insomma, un’IFA a tutto tondo.

Infine, Reolink sta ampliando le integrazioni domotiche. Oltre al supporto già attivo per Alexa, Google Home, Home Assistant, Homey e IFTTT, sono in arrivo nuove compatibilità. Potrete vedere i flussi live su Echo Show e Google Nest Hub, attivare routine basate sugli eventi delle telecamere e controllare tutto con comandi vocali. La sicurezza intelligente diventa sempre più parte della casa connessa.