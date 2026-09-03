A due settimane dall’ultimo Gran Premio di Formula 1, quello corso tra le dune di Zandvoort, in Olanda, che ha sancito la ripresa delle ostilità dopo la pausa estiva, la classe regina è pronta a tornare in pista, stavolta per quello che è un evento attesissimo dai tifosi italiani e, soprattutto, dai tifosi della Ferrari.

L’Autodromo Nazionale di Monza sarà il teatro del Gran Premio d’Italia, tredicesimo appuntamento della stagione 2026, che si correrà domenica 6 settembre 2026: andiamo a fare il punto della situazione, ad analizzare alcuni dettagli sulla pista e a scoprire come seguire tutte le sessioni in diretta.

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Formula 1 2026: dove eravamo rimasti

In quel di Zandvoort, un paio di settimane fa, si è svolto il dodicesimo appuntamento stagionale del campionato mondiale di Formula 1. Sullo storico tracciato olandese, dove si è svolto un weekend “Sprint”, sono ripresi i giochi da dove si erano interrotti prima della pausa estiva: Lando Norris e la sua McLaren hanno fatto la voce grossa.

La gara “Sprint” del sabato ha però visto il ritorno alla vittoria di George Russell (Mercedes) che è riuscito a conquistare la partenza al palo e ha mantenuto la leadership, contenendo il rientro di Leclerc (Ferrari), uno dei favoriti per la vittoria alla vigilia.

Il campione in carica Norris è riuscito a mettere tutto insieme nella qualifica del sabato, conquistando la pole position davanti alle due Mercedes di Russell e Antonelli (protagonista di un weekend sulla difensiva) e al compagno di squadra Piastri. Solo quinta e sesta al via le due Ferrari.

La gara, partita su pista umida, ha vissuto il primo scossone all’inizio, con il pesante incidente occorso a Max Verstappen che ha perso il controllo della sua Red Bull all’ultima curva.

Norris è comunque riuscito a mantenere la leadership anche dopo la seconda partenza, riuscendo ad allungare sensibilmente su tutti i rivali e vincendo davanti ad Antonelli e Russell.

A punti sono poi andati Hamilton e Leclerc (Ferrari), Piastri (McLaren), Lawson (Red Bull), Hulkenberg (Audi), Alonso (Aston Martin) e Gasly (Alpine). Antonelli rafforza la propria leadership: ora è di 59 punti il vantaggio dell’italiano sui diretti inseguitori, ovvero Russell e Hamilton.

Tutto pronto per la tredicesima tappa della stagione 2026 di Formula 1

Tornando al presente, nel weekend si correrà il tredicesimo Gran Premio della stagione 2026 di Formula 1 che, come anticipato in apertura, corrisponderà al nostro Gran Premio di casa che si correrà sul velocissimo Autodromo Nazionale di Monza.

La pista, definita come “il Tempio della Velocità”, misura 5.793 metri ed è caratterizzata da 11 curve in tutto (sette a destra e quattro a sinistra), con lunghi rettilinei, chicane lente e curve di medio-alta velocità.

Il punto di rilevamento per l’attivazione della Overtake Mode (ovvero la modalità sorpasso con extra potenza dal motore elettrico) è stato posizionato subito prima della Curva Alboreto (la vecchia “Parabolica”).

Per quanto concerne la Straight Mode (ovvero l’aerodinamica attiva con entrambe le ali aperte) sono state deliberate quattro zone in tutto: il rettilineo del traguardo, l’allungo tra curva 3 e curva 4, il rettilineo tra curva 7 (la “Seconda di lesmo”) e curva 8 (la “Variante Ascari”) e il breve rettilineo tra curva 10 e curva 11.

La pista peggiore per i regolamenti 2026

A differenza della precedente gara tra le dune di Zandvoort, a Monza andrà in scena un weekend “tradizionale”, quello caratterizzato da tre sessioni di prove libere, da una sessione di qualifica (suddivisa nelle solite tre manche con sei eliminazioni alla fine delle prime due manche) e dalla Gara della domenica, che avrà una durata di 53 giri (per una distanza complessiva di 306,72 km) e chiuderà il programma del weekend.

Su questa pista c’è il serio rischio di vedere la situazione peggiore per le vetture della nuova era: i lunghissimi rettilinei e, in generale, l’altissima velocità media, metteranno a dura prova i software di gestione della batteria e, in generale, le vetture dovrebbero avere fame di energia.

Pirelli ha deciso di portare le tre mescole più morbide della propria gamma (C3, C4 e C5). Nonostante il circuito di Monza presenti livelli medi un po’ di tutte le metriche, godendo poi di una grande evoluzione nel corso del weekend, questa scelta potrebbe spingere i team ad effettuare due soste, anche se ogni pit-stop costa una ingente perdita di tempo.

Capitolo meteo, le chance di vedere la pioggia nel weekend sono praticamente nulle, mentre è certo che ci sarà molto caldo, al punto che la Formula 1 ha diramato la “Heat Hazard”, protocollo che entra in gioco quando le temperature sono molto elevate e prevede che i piloti debbano indossare il “Driver Cooling System”.

Antonelli in penalità, Ferrari punta forte sul motore “ADUO 2”

Nel weekend di Monza gran parte del tifo sarà suddiviso tra l’idolo locale Antonelli e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, mentre Norris proverà a conquistare la terza vittoria di fila al culmine di un periodo che lo sta vedendo in grande spolvero.

L’italiano della Mercedes proverà a dare spettacolo, specie considerando che partirà dal fondo per via della sostituzione del motore (che gli costerà una penalità). La Ferrari, dal canto suo, scenderà in pista con una livrea speciale celebrativa dei 30 anni dal debutto del più vincente di sempre, Michael Schumacher.

La Scuderia di Maranello proverà addirittura a fare all-in nel corso del weekend, portando al debutto il secondo motore sviluppato coi benefici dell’ADUO che dovrebbe garantire qualche cavallo in più e migliorare la gestione energetica. Ultima nota: per il secondo weekend di fila correranno Lawson in Red Bull (al posto dell’infortunato Hadjar) e Tsunoda in Racing Bulls (al posto di Lawson).

In pista anche Formula 2 e Formula 3

Oltre alla classe regina, dopo un paio di settimane di pausa in più, in quel di Monza scenderanno in pista anche Formula 2 (al decimo appuntamento stagionale) e Formula 3 (all’ottavo appuntamento stagionale).

Grande atteso del weekend è l’italiano Minì che è riuscito a trionfare nella Sprint Race in quel di Budapest ma non ha accorciato di molto il divario da Tsolov (academy Red Bull), ancora sostanzioso (20 punti). Câmara (academy Ferrari) è due punti dietro Minì.

In Formula 3, invece, Ugochukwu ha perso la leadership del campionato e ora segue Slater a otto punti di distanza. Sembra che il campionato di terzo livello si sia ridotto a una questione a due. Proverà a ben figurare l’italiano Badoer, tornato sul podio in quel di Budapest.

Come vedere il Gran Premio d’Italia 2026 di Formula 1

Tutte le sessioni in diretta del Campionato mondiale 2026 di Formula 1 verranno trasmesse in diretta esclusivamente su Sky e su NOW, il servizio in abbonamento solo online della piattaforma:

L’abbonamento a Sky (pacchetto Sky Sport) ha un costo in offerta di 24,99 euro al mese (anziché 51,90 euro al mese) garantendo una permanenza minima di 18 mesi; l’attivazione ha un costo di 19 euro; clicca qui per maggiori info e per abbonarti.

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Orari (diretta e differite) del Gran Premio d’Italia 2026

Di seguito, invece, riportiamo gli orari (italiani) di tutte le sessioni in pista delle tre categorie che prendono parte al Gran Premio d’Italia, tredicesima tappa della stagione 2026 di Formula 1.

Venerdì 4 settembre 2026 08:35 – Prove Libere di Formula 3 10:00 – Prove Libere di Formula 2 12:30 – Prove Libere 1 di Formula 1 14:00 – Qualifiche di Formula 3 14:55 – Qualifiche di Formula 2 16:00 – Prove Libere 2 di Formula 1

Sabato 5 settembre 2026 09:30 – Sprint Race di Formula 3 (18 giri o 40 minuti + 1 giro) 12:30 – Prove Libere 3 di Formula 1 14:15 – Sprint Race di Formula 2 (21 giri o 45 minuti + 1 giro) 16:00 – Qualifiche di Formula 1

Domenica 6 settembre 2026 08:15 – Feature Race di Formula 3 (22 giri o 45 minuti + 1 giro) 09:45 – Feature Race di Formula 2 (30 giri o 60 minuti + 1 giro) 15:00 – Gara di Formula 1 (53 giri o 120 minuti)



Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport F1 (canale 207 di Sky o su NOW). Trattandosi del nostro Gran Premio di casa, le Qualifiche del sabato e la Gara della domenica saranno trasmesse in diretta anche su TV8.