A poco più di un anno dal lancio della prima gamma che riuscì a stupire per alcune soluzioni molto particolari, a partire dal design trasparente, DJI ha presentato ufficialmente la serie DJI ROMO 2 di robot aspirapolvere e lavapavimenti.

Basandosi sulle esperienze maturate con la prima generazione, l’azienda, celebre per i suoi droni consumer/professionali e per le action camera, ha deciso di integrare nei nuovi modelli interessanti novità che puntano ad alzare ulteriormente l’asticella nonostante prezzi più contenuti. Scopriamo tutti i dettagli.

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DJI ha ufficializzato la serie ROMO 2

Come anticipato in apertura, DJI ha annunciato ufficialmente la nuova serie di robot aspirapolvere DJI ROMO 2 che include i due modelli ROMO P2 e ROMO A2, praticamente identici tra loro e con differenze che si concentrano interamente sull’estetica della stazione base, trasparente per il primo e in tinta unita (bianca) per il secondo.

I nuovi arrivati offrono un sistema di rilevamento degli ostacoli con precisione millimetrica, basato sulla stessa tecnologia che l’azienda usa sui suoi droni di punta, abbinati a un innovativo braccio robotico con raggio di rotazione ultra-ampio, a un sistema di pulizia basato sull’IA e a una stazione base avanzata con funzione di autopulizia.

Sistema di pulizia e navigazione basato sull’IA

I nuovi robot aspirapolvere e lavapavimenti della serie DJI ROMO 2 sfruttano l’intelligenza artificiale per adattarsi a ogni tipo di scenario: essi sono in grado di riconoscere le diverse tipologie di superficie e di distinguere lo sporco solido da quello liquido, scegliendo in autonomia quale sia il piano di intervento più efficace.

Il sistema aumenta la potenza di aspirazione sui tappeti (per estrarre la polvere più “annidata”), impiega un braccio a raggio esteso per circoscrivere e rimuovere le fuoriuscite liquide senza spargerle, solleva i panni quando necessario, ripassa le zone più critiche, privilegiando i percorsi più agevoli e privi di ostacoli.

La navigazione fa completo affidamento su un sistema proprietario di percezione millimetrica che è in grado di aggirare oggetti anche di dimensione molto piccola (come cavi o tappetini spessi appena 2 mm) e di individuare ostacoli trasparenti o riflettenti (come vetri e specchi).

La capacità di apprendimento del sistema simula il ragionamento umano, consentendo ai DJI ROMO 2 di fare “tesoro” di quanto appreso dalle sessioni di pulizia precedenti e di continuare ad evitare gli ostacoli mai incontrati prima.

Nella parte bassa troviamo poi una luce, appositamente calibrata, che illumina il pavimento per tracciare la polvere e gli elementi di intralcio (anche al buio) senza infastidire le persone o gli animali domestici presenti nell’ambiente.

Prestazioni di pulizia elevate grazie al braccio robotico adattivo

Per tradurre tutta questa intelligenza in prestazioni di pulizia elevate, i DJI ROMO 2 sfruttano un design innovativo che combina un LiDAR ad alta precisione e un braccio robotico adattivo (guidato dal LiDAR) con raggio d’azione ultra-ampio a 123°C e una portata maggiore di 7,8 cm.

Tutto ciò consente ai nuovi arrivati di migliorare le performance dei modelli di precedente generazione: i ROMO 2 sono in grado di raggiungere nuovi spazi sotto armadi e divani prima inaccessibili.

I DJI ROMO 2 riescono a scatenare 36.000 Pa di aspirazione che permette di rimuovere la polvere più profonda in un solo passaggio. Le doppie spazzole laterali (con design a doppia fila di setole), agevolano un trasferimento dei detriti più fluido e contribuiscono a prevenire la generazione di grovigli.

In aggiunta, questi robot dispongono di gambe robotiche che permettono di superare ostacoli a gradino singolo fino a 4 cm e ostacoli a doppio gradino fino a 8,5 cm. Le soglie vengono rilevate con precisione, in modo che i movimenti del robot risulteranno sempre trasparenti.

Design traslucido, ricarica rapida e stazione base autopulente

Sia ROMO P2 che ROMO A2 rispecchiano il caratteristico linguaggio stilistico di ROMO: il corpo semitraslucido del robot, rivela ala sua struttura interna, contribuendo a rendere il tutto un elemento d’arredo.

Come anticipato poco sopra, l’unica differenza tra i due modelli risiede nella stazione base che li accompagna, trasparente nel caso del primo e a tinta unita nel caso del secondo. Questo elemento è però identico su entrambi i modelli in termini di funzionalità.

La stazione base è progettata per azzerare la manutenzione per un intero anno grazie a una piastra nanocristallina antimacchia, quattro getti d’acqua ad alta pressione e una generosa porta di aspirazione (da 16 mm) per i residui.

L’efficienza energetica è garantita dal supporto alla ricarica rapida a 55 W che consente ai DJI ROMO 2 di ricaricarsi completamente in due ore e mezza; ogni volta che il robot torna alla stazione base per lavare i panni, il sistema offre un “boost di ricarica” per far sì che la sessione di pulizia possa proseguire senza intoppi.

Sul fronte acustico, l’intero sistema adotta soluzioni mirate (dal motore allo scarico dell’aria) grazie all’integrazione di materiali fonoassorbenti, camere di smorzamento e cuscinetti isolanti: questi accorgimenti consentono al robot di operare ad appena 38 dBA in modalità silenziosa, così da pulire e svuotare la polvere senza disturbare la quiete dell’ambiente domestico.

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Disponibilità e prezzi dei nuovi DJI ROMO 2

I nuovi robot aspirapolvere e lavapavimenti della serie DJI ROMO 2 sono già disponibili al pre-ordine, anche in Italia, sia sullo store ufficiale dell’azienda che su Amazon, con disponibilità effettiva prevista per il 9 settembre 2026. Ecco i prezzi:

DJI ROMO P2 Combo Clean More al prezzo consigliato di 1.359 euro (solo sullo store ufficiale) Proposto in promo lancio a 1.109 euro

al prezzo consigliato di (solo sullo store ufficiale) DJI ROMO P2 al prezzo consigliato di 1.309 euro Proposto in promo lancio a 1.059 euro Pre-ordina su Amazon

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