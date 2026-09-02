Immaginate di scoprire un tradimento grazie a un robot aspirapolvere, vincere una causa e poi finire in carcere per come avete ottenuto le prove. È successo a Taiwan, e la vicenda ha acceso un forte dibattito sui limiti della sorveglianza domestica e sulla privacy in un’epoca di dispositivi connessi. Questi sono i dettagli di un caso che mescola tecnologia, diritto e sentimenti.

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La scoperta e la trappola tecnologica

Un uomo di Taiwan, residente a Guishan, Taoyuan, aveva sposato la moglie nel 2021 e viveva con i genitori, mentre la coppia usava una seconda casa per le festività. I primi sospetti erano emersi nel settembre 2023, quando l’uomo trovò uno spazzolino da denti usato e altri oggetti nella casa vacanze, appartenenti a un’altra persona. Controllando le telecamere del garage, vide che uno sconosciuto aveva accompagnato la moglie lì e vi aveva pernottato.

Circa tre mesi dopo, il marito decise di agire. Usando l’app dello smartphone, attivò da remoto il robot aspirapolvere (un modello con videocamera e controllo remoto). Il suo scopo iniziale era sfruttare la funzione audio per parlare con la moglie, ma l’attivazione del dispositivo gli permise di accedere al flusso video. Le immagini mostrarono la donna insieme all’uomo già visto in garage, mentre si cambiava d’abito, abbracciava l’altro e si muoveva senza vestiti. Il marito registrò il flusso video come prova del tradimento.

La doppia sentenza: risarcimento e condanna penale

L’uomo portò il filmato in tribunale nella causa civile contro la moglie e l’amante, sostenendo che la relazione aveva violato i suoi diritti coniugali. Ricordiamo che a Taiwan l’adulterio non è un reato penale, ma può configurare una violazione contrattuale dando diritto a un risarcimento. La richiesta iniziale era di 2 milioni di dollari taiwanesi (circa 58.000 €). Il tribunale gli diede ragione, riconoscendo che il rapporto aveva superato i limiti della normale amicizia, ma ridusse l’importo a 500.000 NT$ (circa 14.500 €).

Tuttavia, la moglie presentò una controquerela per violazione della privacy. L’uomo si difese sostenendo che il video era stato ammesso come prova nel procedimento civile, quindi la sua condotta era “legalmente giustificata”. I giudici respinsero l’argomentazione: il fatto che le registrazioni fossero state usate in una causa non rendeva lecita la loro acquisizione. La moglie aveva una ragionevole aspettativa di privacy all’interno dell’abitazione, soprattutto quando era senza vestiti. Né le luci, né i sensori, né gli avvisi vocali del robot aspirapolvere erano sufficienti a dimostrare che la donna fosse consapevole di essere ripresa o avesse prestato consenso.

L’uomo è stato quindi condannato a cinque mesi di carcere e a una multa di 150.000 NT$ (circa 4.350 €). La legge taiwanese (articolo 315-1 del Codice Penale) prevede fino a tre anni di reclusione per chi spia o registra attività private senza giustificazione. In pratica, l’uomo ha vinto il risarcimento civile, ma la multa ha eroso circa il 30% di quanto ottenuto. Sui social network le reazioni sono state contrastanti: c’è chi lo considera una vittima che ha perso matrimonio e libertà, e chi sottolinea che esistono strumenti legali per raccogliere prove (chat, ricevute di hotel, transazioni) senza violare la legge.

Questo caso ci ricorda che la tecnologia offre possibilità straordinarie, ma anche insidie: un robot aspirapolvere connesso può trasformarsi in una telecamera spia, ma usarlo per sorvegliare la sfera privata altrui anche del coniuge ha conseguenze penali. Il confine tra giustizia e invasione è più sottile che mai, e la legge taiwanese ha scelto di tutelare la sicurezza e la privacy anche in un contesto coniugale.