Il WiFi si prepara a fare un nuovo passo avanti e TP-Link ha scelto IFA 2026 per mostrare in anteprima quella che l’azienda definisce la prima gamma di dispositivi basati sul nuovo standard WiFi 8. A guidare questa nuova generazione sono Archer 8 Ultra e Deco 8 Ultra, rispettivamente un router tri-band e un sistema Mesh pensato per portare la nuova tecnologia all’interno delle abitazioni.

L’obiettivo, però, non è soltanto quello di aumentare la velocità massima della connessione. Con il WiFi 8, basato sul nuovo standard IEEE 802.11bn, TP-Link punta soprattutto a migliorare uno degli aspetti più importanti nell’utilizzo quotidiano di una rete wireless, ovvero la capacità di rimanere stabile e affidabile anche quando aumentano la distanza dal router, il numero di dispositivi collegati e le interferenze.

È proprio su questo aspetto che si concentra la nuova tecnologia proprietaria WiFi 8 StabilityEngine, sviluppata dall’azienda per combinare le nuove funzionalità dello standard con interventi a livello hardware e software. Archer 8 Ultra e Deco 8 Ultra rappresentano quindi il primo assaggio della strategia di TP-Link per la prossima generazione delle reti domestiche, vediamo insieme qualche dettaglio.

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WiFi 8 punta soprattutto sulla stabilità della connessione

L’evoluzione del WiFi è stata spesso raccontata attraverso il dato relativo alla velocità massima raggiungibile. TP-Link, con questa nuova generazione, vuole invece spostare l’attenzione anche sulla qualità della connessione nelle situazioni più problematiche. In una casa moderna, infatti, la rete wireless deve gestire contemporaneamente smartphone, computer, televisori, console, dispositivi per la smart home e numerosi altri prodotti. A questo si aggiungono le interferenze e la naturale riduzione delle prestazioni quando ci si allontana dal punto di accesso.

La tecnologia WiFi 8 StabilityEngine nasce proprio per intervenire su questi aspetti, con l’obiettivo di rendere più uniforme la connessione e migliorarne velocità, stabilità e affidabilità. TP-Link ha integrato diverse tecnologie previste per la nuova generazione dello standard, cercando di affrontare situazioni che possono verificarsi soprattutto nelle zone più periferiche della copertura.

Tra queste troviamo Enhanced Long Range (ELR) e Distributed Resource Units (DRU), pensate per estendere la copertura e migliorare le prestazioni in uplink dei dispositivi più lontani e a basso consumo. In questo modo la rete dovrebbe riuscire a mantenere un comportamento più consistente anche quando il dispositivo collegato non si trova nelle immediate vicinanze del router.

Un altro elemento è Non-Primary Channel Access (NPCA), una tecnologia pensata per mantenere la rete più reattiva in presenza di un numero elevato di dispositivi connessi contemporaneamente. È un aspetto sempre più importante considerando il numero di apparecchi che possono utilizzare contemporaneamente una rete domestica. TP-Link cita infine Unequal Modulation (UEQM) e i nuovi Modulation & Coding Schemes (MCS), che dovrebbero contribuire a mantenere il throughput più costante quando la rete deve fare i conti con livelli particolarmente elevati di interferenza.

L’idea alla base del WiFi 8 di TP-Link è quindi abbastanza chiara: non limitarsi a inseguire il record di velocità, ma cercare di rendere la connessione più prevedibile nelle condizioni reali di utilizzo.

Archer 8 Ultra: fino a 19 Gbps sulla rete wireless

Il primo prodotto della nuova generazione è Archer 8 Ultra BN19000 (Archer BN800), un router WiFi 8 tri-band destinato a chi vuole una soluzione tradizionale ad alte prestazioni. Il dispositivo raggiunge una velocità wireless aggregata fino a 19 Gbps, mentre per la connettività cablata si arriva fino a 10 Gbps. TP-Link ha inoltre integrato 18 antenne interne ad alte prestazioni, progettate per distribuire il segnale in maniera uniforme all’interno dell’abitazione.

Le caratteristiche tecniche sono quindi pensate per una rete domestica particolarmente impegnativa, soprattutto considerando la crescente diffusione di connessioni Internet molto veloci e di dispositivi che richiedono una maggiore quantità di banda.

Il router introduce anche un approccio differente al design. Archer 8 Ultra è caratterizzato da linee minimaliste e da una griglia bicolore che cambia aspetto in base all’angolazione della luce; al posto dei classici LED di stato, TP-Link ha inoltre integrato una delicata illuminazione che permette di comunicare lo stato del dispositivo.

La scelta non è soltanto estetica. Secondo TP-Link, un router che può essere lasciato in bella vista può essere posizionato più facilmente nel punto migliore dell’abitazione, evitando di relegarlo in mobili o angoli poco adatti alla propagazione del segnale.

Deco 8 Ultra: il WiFi 8 arriva anche nelle reti Mesh

Accanto al nuovo router troviamo Deco 8 Ultra BN22000 (Deco BN85), un sistema Mesh WiFi 8 tri-band pensato per chi ha bisogno di estendere la copertura su superfici più ampie. In questo caso la velocità wireless aggregata arriva fino a 22 Gbps, mentre anche la connettività cablata raggiunge i 10 Gbps. La configurazione composta da tre unità è progettata per coprire una superficie fino a circa 910 m² e supportare oltre 200 dispositivi collegati contemporaneamente.

Sono numeri che rendono evidente il target del prodotto; non si tratta semplicemente di sostituire il router fornito dall’operatore, ma di realizzare un’infrastruttura wireless in grado di gestire abitazioni molto grandi e un numero elevato di dispositivi. Anche Deco 8 Ultra riprende la filosofia estetica della nuova generazione. Le dimensioni compatte e le linee morbide permettono alle singole unità di inserirsi più facilmente nell’ambiente domestico, mentre la combinazione tra corpo opaco e superficie superiore lucida cerca di rendere il dispositivo meno invasivo.

Archer 8 Ultra e Deco 8 Ultra saranno protagonisti dello stand TP-Link a IFA 2026, dove i visitatori potranno vedere da vicino i primi dispositivi della nuova generazione. L’azienda sarà presente nella Hall 7.2C, Stand 101, con la nuova gamma WiFi 8. La presentazione di Berlino rappresenta però soltanto un’anteprima; l’azienda ha infatti annunciato un evento globale online fissato per il 30 settembre 2026, durante il quale verranno svelati tutti i dettagli di Archer 8 Ultra, Deco 8 Ultra e della nuova gamma di prodotti che sposano il nuovo standard.

Per il momento non sono stati comunicati i prezzi dei due dispositivi, tantomeno una data precisa per la loro commercializzazione nei singoli mercati. TP-Link invita gli utenti interessati a registrarsi attraverso la pagina dedicata al WiFi 8 per ricevere aggiornamenti sulla disponibilità dei prodotti nelle diverse regioni.

Il passaggio al WiFi 8 sarà quindi graduale, ma TP-Link ha già deciso di giocare d’anticipo. Archer 8 Ultra e Deco 8 Ultra mostrano infatti quale sarà la direzione intrapresa dall’azienda: reti non soltanto più veloci, ma soprattutto più capaci di mantenere prestazioni consistenti quando aumentano dispositivi, distanza e interferenze.

Per capire quanto questa evoluzione inciderà realmente sull’esperienza quotidiana bisognerà naturalmente attendere i primi test sul campo. La promessa, tuttavia, è interessante: con il Wi-Fi 8, TP-Link vuole rendere la stabilità della connessione importante almeno quanto la velocità massima.