Trovare un televisore da 65 pollici con tecnologia Mini LED e comparto gaming di alto livello sotto i 600€ sembrava fino a poco tempo fa un’utopia. Samsung UE65M80HAUXZT smonta questa convinzione con un processore dedicato all’intelligenza artificiale, refresh rate fino a 144Hz e funzioni smart pensate per lo sport e l’intrattenimento. Il prezzo, sceso in maniera significativa rispetto al listino ufficiale, tocca ora il suo minimo storico, rendendo questo modello una delle proposte più interessanti nella fascia Mini LED d’ingresso. Vediamo insieme le caratteristiche che lo rendono un acquisto azzeccato e i dettagli dell’offerta.

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Samsung 65″, mini led e potenza ai al servizio del gaming

Il pannello LCD VA da 65 pollici con retroilluminazione Mini LED full-array rappresenta il cuore tecnologico di questo Smart TV. Rispetto ai modelli Neo QLED superiori manca il local dimming vero e proprio, un compromesso che incide sui livelli di nero più profondi ma che risulta accettabile per un utilizzo quotidiano e non compromette l’esperienza generale. Per approfondire le differenze tra le tecnologie di pannello, può essere utile consultare la nostra guida su OLED, QLED e QNED.

A gestire immagini e audio ci pensa il processore NQ4 AI Gen2, capace di sfruttare 20 reti neurali per ottimizzare chiarezza, texture e contrasto in tempo reale, migliorando anche i contenuti a risoluzione inferiore al 4K nativo. Si tratta di una delle applicazioni più concrete dell’intelligenza artificiale nel settore televisivo consumer.

Il comparto gaming è probabilmente il vero punto di forza del prodotto:

Motion Xcelerator 144Hz per un gameplay fluido e reattivo

per un gameplay fluido e reattivo Supporto VRR e 4K@120Hz su console next-gen come Xbox e PS5

e su console next-gen come Xbox e PS5 Compatibilità con 4K a 144Hz e 2K a 240Hz per PC gaming con scheda dedicata

e per PC gaming con scheda dedicata Gaming Hub integrato per accedere alle piattaforme cloud senza console

Da segnalare anche l’AI Football Mode, che ottimizza colori e movimento durante le partite, abbinata alla tecnologia audio OTS Lite per un suono tridimensionale che segue l’azione sullo schermo. Il design MetalStream, ispirato all’ingegneria aeronautica, completa il quadro con un’estetica sottile e moderna, mentre il Vision AI Companion offre risposte immediate su contenuti, outfit o locali nelle vicinanze, il tutto gestito dal sistema operativo One UI Tizen.

Sconto imperdibile sul modello Samsung: minimo storico

Il prezzo di listino ufficiale di 899€ scende ora a 568€ su Amazon, con uno sconto del 37% che si traduce in un risparmio diretto di 331€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, un’occasione da cogliere al volo per chi cerca un Mini LED con prestazioni gaming avanzate senza svuotare il portafoglio. Se vuoi scoprire come approfittare al meglio delle promozioni e sconti su Amazon, abbiamo una guida dedicata. La disponibilità è limitata e il prezzo potrebbe risalire rapidamente, quindi conviene muoversi in fretta per assicurarsi l’affare.

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