Un monitor da 144Hz a meno di 85 euro sembra quasi un controsenso nel mercato attuale, dove la fascia gaming entry-level tende a costare sensibilmente di più. LG 27U411B dimostra che si può avere fluidità elevata, pannello IPS e supporto HDR10 senza svuotare il portafoglio. Il prezzo, sceso al minimo storico proprio in queste ore, rende questo monitor una delle proposte più interessanti per chi cerca un secondo schermo o un primo approccio al mondo gaming senza troppe pretese in termini di risoluzione. Vediamo come questo modello riesce a convincere sia gli utenti da ufficio che i gamer casual.

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LG 27U411B: fluidità e design borderless in 27 pollici

Diagonale generosa da 27 pollici in formato 16:9, pannello IPS con risoluzione Full HD 1920×1080 e un refresh rate di 144Hz che rappresenta il vero punto di forza di questo monitor. Rispetto al predecessore 27U411A fermo a 120Hz, il salto in avanti garantisce visuali più scorrevoli e un gameplay decisamente più reattivo, complice anche il tempo di risposta di 1ms MBR (Motion Blur Reduction) che riduce sfocatura ed effetto ghosting nelle scene più concitate.

Non manca il supporto HDR10 per contrasti più profondi nei contenuti compatibili, mentre la copertura colore sRGB 99% (Typ.) assicura una resa cromatica solida sia per l’intrattenimento che per un uso più orientato alla produttività. La certificazione AMD FreeSync Premium elimina il tearing e mantiene bassa la latenza, un dettaglio non scontato in questa fascia di prezzo.

Tra le funzionalità più interessanti spicca la tecnologia Dynamic Action Sync, pensata per ridurre l’input lag e permettere reazioni più rapide durante le sessioni di gioco. Il monitor è inoltre compatibile con l’app LG Switch, che consente di suddividere lo schermo fino a 6 sezioni personalizzabili e lanciare videochiamate tramite hotkey dedicati, una comodità pensata per chi lavora da casa o gestisce più applicazioni contemporaneamente.

Sul fronte estetico, il design borderless su 3 lati con base slim regolabile dona un aspetto pulito e moderno, ideale anche per configurazioni dual-monitor dove la continuità visiva tra schermi fa la differenza. La finitura nera opaca e il trattamento antiriflesso completano un pacchetto che, seppur entry-level nel pannello IPS, offre più di quanto ci si aspetterebbe al prezzo attuale. Per un confronto con altri modelli, dai un’occhiata alla nostra selezione dei migliori monitor.

Prezzo giù, occasione su: ecco lo sconto Amazon

Il prezzo di listino di LG 27U411B si attesta a 109,99€, ma su Amazon lo si trova ora a 84,99€, con uno sconto del 23% che porta il monitor al suo prezzo più basso di sempre. Un risparmio concreto di 25 euro per chi cerca un display 144Hz senza dover attendere ulteriori ribassi. L’offerta è attiva su Amazon Italia ed è disponibile per la spedizione immediata, ma la disponibilità a questa cifra potrebbe non durare a lungo vista la convenienza dell’affare.

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