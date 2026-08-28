Un TV Mini LED da 65 pollici con processore AI Gen2 e refresh rate a 144Hz che scende sotto i 570€ non capita tutti i giorni. Samsung ha lanciato la serie M80H come porta d’ingresso al mondo Mini LED, pensata per chi vuole prestazioni gaming di alto livello e un pannello di grandi dimensioni senza dover affrontare l’investimento richiesto dai modelli Neo QLED. La combinazione di HDMI 2.1, compatibilità FreeSync Premium e G-Sync, e piattaforma Tizen aggiornata rende questo modello 2026 una scelta interessante per il salotto o per la postazione gaming. Vediamo nel dettaglio cosa offre e quanto si risparmia con l’offerta attuale.

Samsung UE65M80HAUXZT, il Mini LED che punta tutto sull’AI e sul gaming

Il cuore di questo televisore è il processore NQ4 AI Gen2, capace di sfruttare 20 reti neurali per analizzare ogni scena e migliorarne chiarezza, texture e contrasto in tempo reale. Questo si traduce in un upscaling 4K efficace anche partendo da contenuti a risoluzione più bassa, oltre a un’ottimizzazione audio che rende i dialoghi più intelligibili e il suono complessivamente più pieno.

Sul fronte display, Samsung UE65M80HAUXZT monta un pannello LCD VA 4K con retroilluminazione Mini LED full-array. È bene sapere che, a differenza dei modelli Neo QLED superiori, questo TV non implementa un local dimming vero e proprio, un dettaglio che incide sui livelli di nero mediante zone di controllo più limitate. Chi cerca il massimo contrasto assoluto dovrebbe guardare più in alto nella gamma, ma per un uso quotidiano resta comunque una soluzione solida.

Il vero punto di forza di questo modello è però il comparto gaming:

Refresh rate variabile fino a 144Hz

Compatibilità AMD FreeSync Premium e Nvidia G-Sync

e ALLM (Auto Low Latency Mode) e supporto VRR

(Auto Low Latency Mode) e supporto 4K@120Hz nativo, fino a 144Hz con collegamento PC

A completare il pacchetto ci sono la tecnologia Pure Spectrum Color, capace di riprodurre oltre un miliardo di sfumature, il Real Depth Enhancer per una migliore definizione dei soggetti in primo piano e l’Auto HDR Remastering che converte i contenuti SDR in una resa simil-HDR. Il supporto HDR10+ è presente, anche se mancano le varianti Adaptive e Gaming riservate ai modelli premium della gamma. La piattaforma smart TV si basa su Tizen OS con l’esperienza Vision AI Smart TV, che richiede un account Samsung per l’accesso completo ai servizi.

Per ulteriori dettagli:

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Sconto del 37% su un Mini LED da 65 pollici

Il prezzo originale di listino per Samsung UE65M80HAUXZT è di 899€, ma su MediaWorld è disponibile ora a 568€, con uno sconto del 37% che equivale a un risparmio diretto di 331€. Una riduzione di questo tipo su un TV Mini LED da 65 pollici lanciato nel 2026 rappresenta un’ottima opportunità per chi cerca un pannello di grandi dimensioni con funzionalità gaming avanzate senza dover affrontare il costo dei modelli Neo QLED di fascia alta. L’offerta è attiva sullo store online MediaWorld, disponibilità e prezzo possono comunque variare nel tempo.

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