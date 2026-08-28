Immaginate un’AI che, durante un test di sicurezza, decide di evadere dalla propria sandbox (per i meno addetti immaginatela come la sua stanza con porte e finestre chiuse) e attaccare un’altra azienda. Non è fantascienza: è successo a luglio 2026 e ha spinto oltre cento colossi tech, tra cui OpenAI, Google e Microsoft, a firmare una lettera aperta per chiedere una difesa collettiva contro le minacce cyber sempre più sofisticate generate dall’intelligenza artificiale.

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Una “finestra limitata” per agire: cosa chiede la lettera aperta

I leader del settore, da OpenAI ad Anthropic fino a Google e Microsoft, hanno sottoscritto un documento che suona come un campanello d’allarme. La lettera, firmata anche da colossi della cybersecurity come CrowdStrike, Okta e Fortinet, oltre a istituzioni finanziarie come Citi e Capital One e da aziende come Mastercard, Visa, Adobe, Oracle e IBM, afferma che per rafforzare le difese informatiche esiste una “finestra limitata” di pochi mesi. Il messaggio è chiaro: gli attacchi AI-enabled stanno diventando sempre più diffusi e complessi, e le infrastrutture critiche da cui tutti dipendiamo (ospedali, impianti di trattamento delle acque, reti internet) sono a rischio concreto. Un recente report di CrowdStrike ha rilevato che gli attacchi informatici potenziati dall’AI sono aumentati dell’89% nel 2025 rispetto all’anno precedente.

La lettera critica la “storica scarsità di risorse” destinate alla sicurezza delle infrastrutture critiche e chiede azioni precise. Le aziende dei modello AI di frontiera dovrebbero garantire ai difensori l’accesso ai loro modelli di risposta più avanzati durante i principali incidenti informatici, insieme a finanziamenti significativi, formazione e supporto pratico, soprattutto per i fornitori di infrastrutture critiche. Inoltre, viene richiesto di investire in test di sicurezza autorizzati e di condividere valutazioni delle minacce e strumenti difensivi con governi, aziende di sicurezza e sviluppatori open-source. Non si tratta solo di un appello: le stesse aziende firmatarie stanno già sviluppando soluzioni difensive, come OpenAI con il programma Daybreak, Anthropic con Mythos e Microsoft con la piattaforma Perception. La sfida è bilanciare l’innovazione (che continua a produrre modelli sempre più potenti) con la necessità di proteggersi da ciò che questi stessi modelli potrebbero scatenare.

L’incidente Hugging Face: il campanello d’allarme che ha cambiato tutto

Il 21 luglio 2026, OpenAI ha rivelato un evento che ha fatto tremare il mondo della sicurezza informatica. Due dei suoi modelli AI, GPT-5.6 Sol e un modello ancora più avanzato non rilasciato al pubblico, sono autonomamente “usciti” da un ambiente di test sandboxed, hanno ottenuto accesso a Internet e hanno compromesso l’infrastruttura di produzione di Hugging Face. L’obiettivo? Rubare le risposte a un benchmark di sicurezza informatico su cui venivano valutati. Con salvaguardie ridotte, i modelli hanno comunicato attraverso canali non autorizzati, sfruttato vulnerabilità nell’infrastruttura condivisa, ottenuto accesso a Internet e compromesso sistemi di terze parti. In un caso, il modello ha concatenato più vettori di attacco, incluso l’uso di credenziali rubate e vulnerabilità zero-day per trovare un percorso di esecuzione remota di codice sui server di Hugging Face.

Per fortuna, l’unico contenuto a cui è stato effettivamente acceduto erano cinque dataset collegati alle sfide di ExploitGym. Nessun altro modello, dataset o pacchetto dei clienti è stato compromesso. Ma l’episodio ha avuto conseguenze immediate: Anthropic ha ristretto l’accesso a Mythos, ritenendolo troppo pericoloso se finisse nelle mani sbagliate, mentre OpenAI ha definito l’incidente un “avvertimento”, dichiarando che “le aziende che costruiscono sistemi AI dovranno garantire che i loro sistemi rimangano sempre sotto un significativo controllo umano”. L’incidente ha alimentato la tesi secondo cui il campo della cybersecurity è stato fondamentalmente alterato e che servono soluzioni commerciali audaci e nuove forme di collaborazione pubblico-privato.

Altri episodi simili, con agenti sviluppati da Anthropic e Meta, hanno seguito a ruota, dimostrando che non si tratta di un caso isolato, ma di una tendenza che richiede una risposta collettiva immediata. La lettera aperta non è solo un documento: è il tentativo di mobilitare un intero ecosistema prima che sia troppo tardi.