Lo store online ufficiale di Roborock compie 12 anni, e per l’occasione arrivano le promozioni più attese della stagione. Dal 24 agosto al 6 settembre, il brand ha lanciato una serie di sconti straordinari sui propri modelli di punta, con riduzioni di prezzo che arrivano fino al 60%. È il momento giusto per chi sta valutando di passare alla pulizia robotizzata, o per chi vuole fare l’upgrade verso un modello più recente della gamma.

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Saros 20 Set, il top di gamma con navigazione StarSight 2.0

Saros 20 Set rappresenta lo stato dell’arte della tecnologia Roborock, con una visione 3D avanzata e una mobilità fuori dal comune: il robot supera soglie a doppio strato da 4,5 più 4,3 cm grazie al telaio sollevabile AdaptiLift Chassis. La navigazione è affidata al sistema StarSight 2.0, che unisce una telecamera ToF 3D a doppia luce a un sensore RGB per mappare l’ambiente ed evitare gli ostacoli con precisione. Sul fronte aspirazione, il motore digitale HyperForce arriva a 36.000 Pa, mentre il doppio sistema anti-groviglio riduce al minimo la manutenzione ordinaria.

Saros 10R Set, doppio panno rotante e laser verticale anti-ostacoli

Saros 10R Set punta tutto sul lavaggio con doppi panni rotanti, sfruttando lo stesso sistema di navigazione StarSight Autonomous System 2.0 potenziato dall’IA. La vera novità è la tecnologia VertiBeam Lateral Obstacle Avoidance, un laser verticale che amplia il campo visivo laterale e risolve il classico problema dei cavi non arrotolati o delle pareti irregolari, riducendo gli urti accidentali. Le prestazioni di pulizia si affidano al sistema anti-groviglio che combina la spazzola principale DuoDivide con quella laterale FlexiArm Riser, mentre il telaio AdaptiLift Chassis permette di superare soglie fino a 4 cm.

QV 35A Set, pensato per chi si avvicina per la prima volta alla pulizia smart

Per chi approccia lo smart cleaning per la prima volta, QV 35A Set è un dispositivo all-in-one pensato per offrire prestazioni competitive a un prezzo più accessibile. Il dock multifunzionale gestisce svuotamento, lavaggio, asciugatura e ricarica automatica, mentre l’aspirazione da 8.000 Pa rimuove efficacemente sporco e peli. La tecnologia Reactive Tech evita gli ostacoli in modo intelligente, e i doppi panni rotanti sollevabili emulano il gesto della pulizia manuale. La navigazione si basa su LiDAR con scansione a 360°, che crea mappe dettagliate mentre il robot procede lungo il percorso.

Qrevo Edge 2 Set, la scelta giusta per case con bambini e animali

Pensato specificamente per le case animate da bambini e animali domestici, Qrevo Edge 2 Set punta su una pulizia profonda incentrata sulla massima igiene. Il sistema di lavaggio migliorato vanta una doppia certificazione per la rimozione dei batteri e lascia meno residui d’acqua sul pavimento, riducendo la formazione di aloni. L’aspirazione raggiunge i 25.000 Pa, supportata dal sistema doppio anti-groviglio, mentre il corpo ultra-sottile da 7,98 cm, con sensore LDS retrattile, permette di passare sotto quasi ogni mobile. Il robot riconosce ed evita tempestivamente oltre 280 tipi di oggetti comuni.

Chi è Roborock

Roborock è il marchio leader nel settore della pulizia intelligente, classificato come il brand di robot aspirapolvere più venduto al mondo secondo i dati IDC dal 2023, confermato nel 2025 come marchio numero uno tra robot aspirapolvere, tagliaerba robotizzati, pulitori per piscine e lavavetri. L’azienda, con sede a Pechino e filiali in mercati chiave come Stati Uniti, Giappone, Paesi Bassi, Polonia, Germania e Corea del Sud, serve oggi oltre 22 milioni di famiglie in più di 170 Paesi e regioni, con una gamma che spazia da robot aspirapolvere e modelli cordless a lavapavimenti e tagliaerba robotizzati.

Prezzo e disponibilità

Le offerte per il 12° anniversario dello store ufficiale Roborock sono valide dal 24 agosto al 6 settembre 2026 su it.roborock.com, con sconti fino al 60% sui modelli Saros 20 Set, Saros 10R Set, QV 35A Set e Qrevo Edge 2 Set.