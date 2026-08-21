Chi cerca una sedia gaming ergonomica con braccioli 3D, supporto lombare adattivo e schienale reclinabile sa bene che il mercato è pieno di compromessi. WOLTU riesce a sorprendere in questa fascia, ma quando il prezzo crolla a 64,92€ con uno sconto del 50%, la storia cambia completamente. Su AliExpress questa promozione è attiva adesso, e vale decisamente la pena darci un’occhiata.

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Sedia da gaming WOLTU: ergonomia 3D e struttura robusta a sorprendere

WOLTU è un brand tedesco con una reputazione consolidata nel settore delle sedute ergonomiche, e questo modello con braccioli 3D multidirezionali lo dimostra concretamente. I braccioli si regolano in altezza, larghezza e profondità, una caratteristica che in questa fascia di prezzo è tutt’altro che scontata e che fa davvero la differenza nelle sessioni di gioco o lavoro prolungate.

Lo schienale è reclinabile da 90° a 155°, con poggiapiedi retrattile estraibile fino a circa 45 cm e funzione dondolo regolabile tra 3° e 19°. Una sedia che si trasforma: scrivania, gaming, relax. Il sedile è girevole a 360° e regolabile in altezza tra 44 e 54 cm, con una seduta generosa di circa 57 × 51,5 cm adatta a diverse corporature.

Il dettaglio che rende questo modello davvero unico è il supporto lombare adattivo integrato con manopola di regolazione manuale: è possibile modificare la curvatura lombare avanti e indietro di 3,5 cm per adattarsi perfettamente alla propria colonna vertebrale, senza smontare nulla. Non è un cuscino aggiuntivo, è struttura integrata.

Le specifiche tecniche principali sono:

Portata massima : 150 kg, certificata SGS e BIFMA

: 150 kg, certificata SGS e BIFMA Imbottitura : schiuma ad alta densità sagomata, spessore ~10 cm

: schiuma ad alta densità sagomata, spessore ~10 cm Struttura interna : metallo

: metallo Ruote : 60 mm, silenziose, girevoli a 360°

: 60 mm, silenziose, girevoli a 360° Poggiatesta e supporto lombare : rimovibili e regolabili

: rimovibili e regolabili Rivestimento: ecopelle PU (disponibile in diverse varianti colore)

La struttura in metallo, la base a 5 razze e le certificazioni di sicurezza internazionali fanno di questa sedia un prodotto solido, lontano dall’estetica vuota che caratterizza molti concorrenti nella stessa fascia.

L’offerta: 50% di sconto su AliExpress, prezzo dimezzato

Il prezzo di listino di questa sedia gaming WOLTU è 129€, già competitivo per il livello di dotazione offerto. Su AliExpress è attualmente disponibile a 64,92€, con uno sconto esatto del 50%, pari a un risparmio netto di oltre 64€.

Non si tratta di un prezzo gonfiato artificialmente per far sembrare lo sconto più alto: a questo prezzo ci si porta a casa un prodotto certificato, con braccioli 3D e supporto lombare adattivo integrato, caratteristiche che sui competitor si trovano raramente sotto i 100€. Puoi trovare altre offerte AliExpress sul nostro sito, oppure sfogliare tutte le offerte tech disponibili.

L’offerta è disponibile direttamente su AliExpress e la disponibilità non è garantita a lungo, trattandosi di una promozione con tempistiche limitate.

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