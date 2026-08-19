Chi cerca prestazioni da router di fascia alta senza voler spendere una fortuna, oggi ha un’ottima ragione per fermarsi. GL.iNet Flint 2 (GL-MT6000) scende a un prezzo che difficilmente si era visto prima su AliExpress: lo sconto supera il 34% rispetto al listino, per un risparmio concreto di quasi 68€. Un router Wi-Fi 6 con velocità VPN WireGuard fino a 900 Mbps, doppie porte 2.5G e firmware OpenWrt preinstallato, a un prezzo che lascia poco spazio alle esitazioni. Analizziamo nel dettaglio perché vale la pena.

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GL.iNet Flint 2 GL-MT6000: potenza, velocità e controllo totale sulla rete

GL.iNet Flint 2 (GL-MT6000) non è il solito router da scaffale. È pensato per chi vuole il massimo dalla propria rete domestica o d’ufficio, senza compromessi su prestazioni e personalizzazione.

Il cuore del dispositivo è il SoC MediaTek Filogic 830, con CPU quad-core a 2.0 GHz, 1 GB di RAM DDR4 e 8 GB di storage eMMC: una base hardware che permette di gestire agevolmente oltre cento dispositivi connessi simultaneamente e di installare plugin aggiuntivi per personalizzare ogni aspetto della rete.

Sul fronte Wi-Fi, parliamo di Wi-Fi 6 dual-band (802.11ax) con 8 stream totali in configurazione 4×4:

Banda 2.4 GHz : fino a 1148 Mbps , ideale per copertura estesa e dispositivi legacy

: fino a , ideale per copertura estesa e dispositivi legacy Banda 5 GHz : fino a 4804 Mbps , perfetta per gaming, streaming 4K e videochiamate

: fino a , perfetta per gaming, streaming 4K e videochiamate Velocità aggregate totali: fino a 6 Gbps

Le 4 antenne dual-frequency garantiscono una copertura ampia e stabile, riducendo dead zone e interferenze.

La dotazione di porte Ethernet è tra i punti di forza del prodotto: 2 porte multi-gigabit 2.5G (una WAN dedicata e una configurabile WAN/LAN) e 4 porte 1G LAN, a cui si aggiunge una porta USB 3.0 per storage esterno o periferiche.

La caratteristica che lo rende davvero unico nella sua fascia è la velocità VPN WireGuard fino a 900 Mbps: un dato che nessun competitor a questo prezzo riesce ad avvicinare. Il supporto si estende a oltre 30 provider VPN, con OpenVPN fino a 880 Mbps (con supporto DCO) e funzionalità avanzate di rete come Multi-WAN, Failover e Load Balancing.

Lato sicurezza, il firmware OpenWrt preinstallato offre pieno controllo e personalizzazione, affiancato da crittografia WPA3, AdGuard Home per il blocco di tracker e pubblicità a livello DNS e il controllo parentale Bark per filtrare i contenuti destinati ai più giovani.

Il consumo massimo rimane sotto i 20W, segno di un’ottimizzazione energetica efficace nonostante le prestazioni elevate. Con una valutazione media di 4,9/5 su 443 recensioni sul sito ufficiale GL.iNet, il riscontro degli utenti parla chiaro.

Offerta da non perdere: -34% su AliExpress

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Prezzo originale : 199,99€

: 199,99€ Prezzo scontato : 131,99€

: Sconto : circa 34% , pari a un risparmio di 68€

: circa , pari a un risparmio di Disponibilità : offerta attiva su AliExpress

: offerta attiva su Spedizione: verificare le condizioni al momento dell’acquisto direttamente sulla pagina prodotto

Vale la pena confrontare: su Amazon.it lo stesso GL-MT6000 non scende sotto i 162,69€, mentre su Idealo.it il prezzo minimo rilevato si aggira intorno ai 163,99€. La differenza rispetto all’offerta AliExpress è di circa 30€ in meno, un margine tutt’altro che trascurabile per un prodotto di questo livello.

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