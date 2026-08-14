Quest’anno Apple ha letteralmente rivoluzionato il settore dei notebook con il lancio di MacBook Neo, dispositivo con il quale ha offerto ad un’ampia platea di utenti la possibilità di avvicinarsi al mondo macOS per la prima volta, costringendo allo stesso tempo le aziende concorrenti a prendere apposite contromisure per evitare di perdere importanti fette di mercato.
Nelle scorse ore in Rete sono emerse alcune interessanti indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le principali caratteristiche della sua seconda generazione, il cui lancio dovrebbe essere in programma per il prossimo anno.
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Cosa ci possiamo attendere da MacBook Neo 2
Il primo notebook “economico” di Apple si è dimostrato in grado di gestire tutte le più comuni attività quotidiane degli utenti senza problemi mentre la poca RAM disponibile (ossia 8 GB) rende complicate alcune operazioni più “professionali”, come ad esempio l’editing video intensivo, lo sviluppo di applicazioni o l’esecuzione di modelli di intelligenza artificiale locali.
Ebbene, con MacBook Neo 2 questo limite potrebbe essere in parte superato: pare, infatti, che il colosso di Cupertino possa dotare la nuova generazione di un processore Apple A19 Pro e di 12 GB di RAM.
Senza dubbio l’aumento del 50% di RAM potrebbe fare una notevole differenza per coloro che dovessero essere preoccupati per i limiti della dotazione tecnica della prima generazione e grazie a tale memoria in più MacBook Neo 2 dovrebbe essere in grado di eseguire le nuove funzionalità di intelligenza artificiale di macOS 27, incluse quelle che richiedono almeno 12 GB di RAM.
Resta da capire se questo miglioramento della dotazione tecnica di MacBook Neo 2 influirà anche sul prezzo di vendita del dispositivo, con il rischio che possa divenire meno competitivo rispetto alla prima generazione.
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