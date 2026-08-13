Settembre si sta avvicinando a grandi passi, e di conseguenza il rientro a scuola e allo studio: Secretlab si porta avanti e lancia da subito i Saldi Ritorno a Scuola, che prevedono sconti fino a 119 euro su una selezione di prodotti del marchio e fino a 100 euro di extra sconto grazie a un tris di coupon. Scopriamo insieme come funzionano le promozioni, che riguardano sedie, scrivanie, skin e accessori.

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Secretlab lancia i Saldi Ritorno a Scuola, con sconti ed extra sconti tramite coupon

Prende il via l’iniziativa Saldi Ritorno a Scuola di Secretlab, attiva sul sito ufficiale e riguardante non solo la gamma di sedie (da gaming e non), ma anche scrivanie e accessori. La promozione prevede uno sconto massimo di 119 euro su una selezione di prodotti, al quale è possibile unire un extra sconto fino a 100 euro in base alla spesa (fino al 10 settembre 2026).

Più nel dettaglio, troviamo uno sconto fino a 100 euro su una selezione di sedie Secretlab TITAN Evo, fino a 119 euro su una selezione di scrivanie Secretlab MAGNUS Pro, 60 euro di sconto sulle scrivanie Secretlab MAGNUS e MAGPAD, fino al 10% di sconto su una selezione di modelli Secretlab SKINS, fino al 24% di sconto su una selezione di accessori a gadget e 70 euro di sconto su NeueChair Obsidian.

Tra le sedie della gamma TITAN Evo troviamo ad esempio le versioni STEALTH, CLASSIC e BLACK a partire da 499 euro (invece di 549), ma gli sconti coinvolgono decine di varianti, tra NANOGEN Pure White (749 euro invece di 799), ROYAL (da 449 euro invece di 549) e le varie versioni speciali a tema (Harry Potter, League of Legends, Dragon Ball, Batman, Game of Thrones, etc. etc.). Lato sedie è in sconto anche la NeueChair Obsidian, proposta a 879 euro invece di 949.

Discorso simile per le scrivanie MAGNUS Pro, per le quali lo sconto massimo è di 119 euro: troviamo ad esempio le versioni STEALTH, SIGNATURE BLACK e ASH GRAY a partire da 849 euro (invece di 928). Le scrivanie MAGNUS e MAGPAD possono invece contare su 60 euro di sconto. Se avete già una sedia o una scrivania potete dare un’occhiata alle proposte sulla gamma di SKINS, che parte da 179 euro (fino al 10% di sconto), ma anche agli accessori come cuscini lombari, estensioni, poggiagambe, poggiapiedi, tappetini da scrivania e così via (fino al 24% di sconto).

Come accennato, a questi ribassi potete poi aggiungere un extra sconto fino a un massimo di 100 euro. Si basa sulla spesa totale e su tre codici sconto:

SLEV-MINCBTS26 per ottenere uno sconto di 40 euro su una spesa di 819 euro con una sedia idonea;

per ottenere uno su una spesa di 819 euro con una sedia idonea; SLEV-MINDBTS26 per ottenere uno sconto di 80 euro su una spesa di 1499 euro con una scrivania idonea;

per ottenere uno su una spesa di 1499 euro con una scrivania idonea; SLEV-MINSWBTS26 per ottenere uno sconto di 100 euro su una spesa di 1999 euro su tutto il sito.

La spesa minima è applicabile a tutti i prodotti Secretlab, a eccezione dei modelli Secretlab TITAN Evo Warhammer 40,000 Dark Angels Edition, Secretlab SKINS Lite Warhammer 40,000 Dark Angels Edition, Tappetino da Scrivania Secretlab MAGPAD / MAGPAD XL (On-Stage Standard Edition), Secretlab ATLAS, Gift Box e Gift Card Digitali Secretlab, Pezzi di Ricambio e tutti i prodotti appartenenti alla Oracle Red Bull Racing Collection, Pokémon Collection, Secretlab for Lamborghini Collection e McLaren Collection

Per consultare tutte le offerte Secretlab potete seguire il link qui in basso. Ricordatevi di digitare i sopra citati coupon durante il pagamento nel caso di acquisti idonei.

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