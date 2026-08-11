Lenovo continua a sperimentare con i notebook dotati di display estensibili. Dopo aver mostrato negli ultimi anni diversi concept con schermi capaci di modificare le proprie dimensioni, le ultime notizie ci dicono che l’azienda sarebbe al lavoro su un nuovo dispositivo destinato questa volta alla famiglia ThinkBook e quindi, almeno nelle intenzioni, al mondo della produttività e degli utenti business.

Il progetto, identificato internamente con il nome in codice Project Swan, è stato mostrato in alcune immagini ad alta risoluzione che permettono di osservare più da vicino il particolare meccanismo utilizzato per espandere il display. Non si tratta comunque di un prodotto già pronto per il mercato, tutto lascia pensare invece che siamo ancora davanti a un progetto sperimentale o a un hardware pre-produzione, in attesa in pratica di una possibile presentazione ufficiale.

La scelta di Lenovo è comunque interessante perché arriva in un momento in cui il mercato dei PC sta affrontando una fase tutt’altro che semplice, tra costi della memoria in aumento e disponibilità dei componenti da tenere sotto controllo. Nonostante questo, l’azienda continua a investire in formati alternativi rispetto ai tradizionali notebook, confermando sostanzialmente il proprio ruolo da protagonista nel settore.

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ThinkBook Project Swan, il display si espande orizzontalmente

A prima vista, Project Swan non sembra poi così diverso da un normale ThinkBook. Il dispositivo mantiene infatti un’impostazione da notebook tradizionale, con il display richiudibile sopra la base e una webcam posizionata nella parte centrale della cornice superiore.

La vera novità emerge osservando il pannello. Il display OLED può infatti espandersi orizzontalmente, aumentando la superficie disponibile quando serve più spazio per lavorare; una volta chiuso invece, il pannello occupa una superficie più contenuta e consente di mantenere dimensioni simili a quelle di un portatile convenzionale.

Il sistema ricorda quello già visto sul Legion Pro Rollable, altro progetto sperimentale di Lenovo caratterizzato proprio da un pannello OLED estensibile. Il display flessibile viene raccolto all’interno della struttura laterale del notebook e, attraverso un sistema di guide e componenti motorizzati, viene successivamente portato in posizione quando l’utente decide di aumentare l’area di visualizzazione.

Anche il retro di Project Swan lascia intravedere questa particolare soluzione; la scocca presenta infatti una struttura a doppio tono e alcune aperture laterali che sembrano essere legate proprio al meccanismo di scorrimento del pannello.

Un altro dettaglio interessante riguarda poi la cerniera. Rispetto a quella di un ThinkBook tradizionale, notiamo subito che appare più corta e maggiormente concentrata verso il centro della struttura; una scelta che avrebbe senso considerando la necessità di lasciare liberi i lati del notebook, dove devono muoversi le guide che permettono al display di estendersi.

Sul lato sinistro sono inoltre visibili almeno due porte USB-C, mentre dalle immagini disponibili non è possibile stabilire con certezza quale sia la dotazione completa di connessioni sul resto dello chassis.

Lenovo continua a puntare sui notebook rollable

Come anticiapto in apertura, Project Swan non rappresenta il primo tentativo di Lenovo nel settore dei PC con display arrotolabile. L’azienda, come detto, ha già mostrato diversi concept basati su questa tecnologia, tra cui un notebook Legion destinato al gaming con schermo espandibile in formato 21:9 e un concept ThinkPad capace di aumentare verticalmente la diagonale da 13,3 a 16 pollici.

Il nuovo ThinkBook segue quindi una strada già esplorata, ma con un approccio differente; in questo caso l’obiettivo sembra essere quello di portare il concetto di display estensibile all’interno di un dispositivo indirizzato alla produttività, dove una superficie di lavoro più ampia potrebbe avere un’utilità concreta soprattutto durante l’utilizzo di più applicazioni contemporaneamente.

Resta però da capire se Lenovo abbia intenzione di trasformare Project Swan in un prodotto commerciale oppure se il notebook rimarrà un altro esercizio di stile. I precedenti dell’azienda mostrano come alcuni di questi concept siano arrivati successivamente sul palco durante eventi ufficiali, ma questo non significa necessariamente che siano destinati alla vendita.

In chiusura segnaliamo un ulteriore elemento curioso che riguarda infine Windows 11. Nelle immagini il sistema operativo mostra infatti l’icona di Recall, mentre non sembra esserci il tradizionale tasto Copilot sulla tastiera; trattandosi di materiale relativo a un prodotto ancora in fase di sviluppo, non è comunque possibile stabilire se questa configurazione rappresenti quella definitiva.

Per il momento, dunque, Lenovo Project Swan resta un interessante assaggio di quello che potrebbe arrivare nella prossima generazione di ThinkBook; l’azienda sembra voler continuare a investire sui display rollable anche mentre il resto del mercato è molto più prudente nei confronti dei formati sperimentali.

Maggiori informazioni potrebbero arrivare in occasione dei prossimi eventi Lenovo dedicati alle novità hardware, dove l’azienda dovrebbe presentare una nuova generazione di dispositivi. Se Project Swan passerà dalla fase di concept a quella di prodotto vero e proprio, sarà interessante capire soprattutto quanto sarà sottile il notebook, quale sarà la diagonale del pannello una volta esteso e, soprattutto, quale sarà l’affidabilità nel tempo del complesso sistema di scorrimento.