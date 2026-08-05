Il 2027 rappresenterà senz’ombra di dubbio un anno di svolta per Apple, la quale stando ai numerosi rumor e voci di corridoio che circolano ormai da mesi, potrebbe lanciare il modello di iPhone dedicato al 20° anniversario. Oltre a questo, secondo le indiscrezioni di un informatore, potrebbero esserci buone notizie per la produzione di iPhone Ultra, che avrebbe risolto alcuni problemi critici, rendendo così possibile la presunta uscita dell’inedito modello pieghevole entro la fine dell’anno corrente: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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Buone nuove per iPhone Ultra

Secondo quanto dichiarato dall’informatore Fixed Focus Digital, i problemi produttivi legati ad iPhone Ultra sarebbero stati risolti, con il completamento della linea produttiva verosimilmente avvenuto a luglio. Se tale indiscrezione dovesse rivelarsi vera, dunque, il miraggio di un lancio autunnale (in concomitanza con il nuovo modello top di gamma, iPhone 18 Pro, oltre che il “fratello maggiore” iPhone 18 Pro Max) per il primo modello di iPhone pieghevole potrebbe non essere così remoto. Per il modello standard, iPhone 18, ci sarà invece da attendere fino ai primi mesi dell’anno prossimo.

Nonostante la risoluzione di questi problemi, però, gran parte degli acquirenti potrebbe attendere più di qualche mese: si stima infatti un numero piuttosto scarso di unità prodotte nel periodo di lancio iniziale, similmente a quanto avvenuto in passato con iPhone X, che all’epoca celebrava i primi 10 anni dello smartphone di Cupertino.

iPhone 20° anniversario: un design che si ispirerà ad iPhone Air

Come accennato sopra, nel 2027 saranno passati esattamente 20 anni dal primo modello di iPhone, uscito in origine nel 2007 in gran parte delle regioni del mondo. Per l’occasione Apple avrebbe deciso di festeggiare in grande con il lancio di un modello dedicato al ventesimo anniversario: nello specifico, in termini di design tale modello potrebbe prendere ispirazione da iPhone Air, l’ultrasottile lanciato a settembre lo scorso anno. A tal proposito, il modello dedicato al 20° anniversario potrebbe mantenere il profilo sottile di iPhone Air, con la discriminante di una camera a vapore più ampia per la gestione del raffreddamento interno.

Tra le novità più attese e dichiarate dal rumor rientrano il telaio realizzato in larga parte in vetro e diverse novità rispetto al passato, con una percentuale decisamente maggiore rispetto alla linea degli attuali iPhone Pro, composta da un mix di alluminio e vetro.

Come al solito vi ricordiamo che si tratta di rumor da prendere con le dovute pinze, nell’attesa di una conferma (o eventuale smentita) direttamente dalla compagnia di Cupertino. L’attenzione è dunque rivolta al solito keynote settembrino: attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti da Apple, che arriveranno senz’altro nel corso delle prossime settimane o mesi.