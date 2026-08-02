Dopo il debutto di iPhone Air, lo smartphone più sottile mai realizzato da Apple e primo nella sua categoria, l’azienda starebbe già lavorando alla seconda generazione, con un lancio previsto nei primi mesi del 2027. Secondo le ultime indiscrezioni, iPhone Air 2 porterà diversi miglioramenti rispetto al modello attuale, senza però stravolgere completamente la formula originale.

Stando alle informazioni condivise dall’analista Jeff Pu in una nuova nota agli investitori, uno degli elementi di iPhone Air 2 che dovrebbe rimanere invariato è il display. Apple avrebbe infatti deciso di mantenere lo stesso pannello da 6.55 pollici già visto sulla prima generazione, mantenendo quindi le stesse dimensioni anche sul nuovo modello.

Nonostante la stessa diagonale di display, la novità più evidente sul fronte estetico dovrebbe essere una Dynamic Island più piccola rispetto a quella del primo iPhone Air (qui la nostra recensione). Questa modifica permetterebbe di recuperare qualche millimetro di spazio utile e offrire un’esperienza visiva leggermente più ampia e pulita, pur mantenendo le stesse dimensioni dell’originale.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Più fotocamere e hardware al top per iPhone Air 2

L’analista non si è fermato però soltanto al display e si è lanciato anche su alcune indiscrezioni sul comparto tecnico di iPhone Air 2. Uno dei principali limiti del modello attuale è rappresentato dal comparto fotografico, caratterizzato da un solo sensore principale, ma con la nuova generazione dovrebbe fare il suo debutto anche un sensore ultra grandagolare.

Se confermato, quindi, iPhone Air 2 potrebbe andare a colmare, almeno leggermente, la distanza con i modelli più “classici” della gamma, puntando ad una configurazione con due fotocamere posteriori. Il sensore principale dovrebbe rimanere un’unità da 48 megapixel, alla quale si affiancherà un nuovo sensore, sempre da 48 megapixel, per gli scatti grandangolari.

Sotto la scocca, invece, iPhone Air 2 dovrebbe integrare il nuovo chip A20 Pro, realizzato da TSMC utilizzando un processo produttivo a 2 nanometri. Questa tecnologia dovrebbe consentire ad Apple di ottenere un miglior rapporto tra prestazioni e consumi, migliorando ulteriormente l’autonomia e l’efficienza. Questo nuovo processore dovrebbe inoltre utilizzare una tecnologia chiamata Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM), che permette di integrare diversi componenti per ottimizzare ulteriormente le prestazioni.

Per quanto riguarda il resto della scheda tecnica, l’analista ha confermato i 12 GB di memoria RAM e la cornice in titanio che già abbiamo visto sull’attuale iPhone Air, con l’aggiunta del nuovo modem Apple C2, che rappresenterebbe un’evoluzione rispetto al modem C1X presente sul modello di attuale generazione.

Quando verrà presentato iPhone Air 2

Secondo le informazioni disponibili, Apple dovrebbe presentare iPhone Air 2 (ammesso sia questo il nome commerciale) nel primo trimestre del 2027, insieme al modello base della gamma degli iPhone 18. Si conferma quindi la strategia dell’azienda, che prevede una seperazione più distinta tra i vari lanci: il prossimo settembre sarà la volta di iPhone 18 Pro e del tanto discusso iPhone Ultra, mentre il modello sottile e quello base arriveranno successivamente.

Se queste indiscrezioni venissero confermate, iPhone Air 2 potrebbe rappresentare un’evoluzione importante per una categoria che, ad oggi, risulta ancora acerba e ancora tutta da dimostrare. Apple sembra voler rendere il modello più completo, mantenendo il design sottile come elemento distintivo ma riducendo alcuni compromessi rispetti ai modelli di fascia superiore. Manca ancora un po’ di tempo prima dell’annuncio ufficiale, ma nel corso dei prossimi mesi ne sapremo sicuramente di più.