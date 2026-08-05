MSI celebra un traguardo importante con il lancio della DRACO EPIC EDITION, una collezione esclusiva presentata in occasione del 40° anniversario dell’azienda e mostrata per la prima volta durante il COMPUTEX 2026.

Dopo il debutto internazionale, la serie arriverà anche sul mercato italiano in quantità limitate, proponendo una selezione di componenti hardware e periferiche caratterizzate da un design completamente dedicato al leggendario Draco, il drago della mitologia greca che custodiva le mele d’oro e che, secondo la leggenda, divenne poi la costellazione della Stella Polare.

La nuova collezione non si limita ad applicare una semplice livrea celebrativa, ma coinvolge alcuni dei prodotti di punta del catalogo MSI, unendo soluzioni pensate per gli appassionati di PC gaming e workstation a una veste estetica ricca di dettagli, incisioni e richiami astronomici che rendono ogni componente un vero pezzo da collezione.

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MEG X870E ACE MAX, GeForce RTX 5080 SUPRIM e CORELIQUID E15 si vestono da DRACO

Tra i protagonisti della nuova collezione troviamo la MEG X870E ACE MAX DRACO EPIC EDITION, una scheda madre che abbina tutta la piattaforma premium AMD X870E a una personalizzazione estetica dedicata ai quarant’anni dell’azienda.

MSI ha realizzato una particolare lavorazione superficiale con texture dedicate a Draco e finiture luminose che conferiscono maggiore profondità al design. Sul fronte tecnico, invece, la scheda mantiene tutte le caratteristiche della versione tradizionale, tra cui supporto PCI Express 5.0, doppia rete 10G + 5G, USB4, WiFi 7, OC Engine integrato e numerose funzionalità della piattaforma EZ DIY dedicate agli assemblatori.

Accanto alla scheda madre arriva anche la GeForce RTX 5080 16G SUPRIM DRACO EPIC EDITION, probabilmente uno dei prodotti più scenografici dell’intera linea. La GPU mantiene il sistema di raffreddamento HYPER FROZR, composto da ventole STORMFORCE, camera di vapore e heatpipe ottimizzate, mentre l’estetica viene impreziosita da un telaio in lega di alluminio, superfici spazzolate, linee con taglio diamantato e una backplate anodizzata incisa con elementi celebrativi dedicati ai quarant’anni di MSI.

Non manca poi il sistema di raffreddamento a liquido MEG CORELIQUID E15 DRACO EPIC EDITION, anch’esso completamente ridisegnato per l’occasione. Il tema cromatico richiama il cielo notturno con una finitura blu intensa, mentre incisioni laser e animazioni dedicate a Draco impreziosiscono il blocco pompa. Sul piano tecnico rimangono protagoniste le tecnologie proprietarie Laminar Focus e Cooling Safeguard, sviluppate per garantire prestazioni elevate anche con processori di fascia enthusiast.

Alimentatore, case e periferiche completano la collezione celebrativa

La DRACO EPIC EDITION non si limita ai componenti principali del PC ma coinvolge anche alimentatore, case e periferiche, permettendo agli utenti di realizzare una configurazione completamente coordinata.

Il nuovo MEG Ai1600T PCIE5 DRACO EPIC EDITION porta in dote un pannello ARGB sincronizzabile tramite MSI Center che anima la figura del drago tra costellazioni e dettagli luminosi. Sul piano tecnico rimane un alimentatore di fascia altissima, dotato di doppio connettore nativo 12V-2×6, tecnologia SiC MOSFET e certificazione Cybenetics Lambda A++, pensata per garantire un funzionamento particolarmente silenzioso anche sotto carichi elevati.

Ad accompagnarlo troviamo il MEG MAESTRO 900R DRACO EPIC EDITION, un case che ci era già piaciuto molto e che sostituisce le classiche finiture in alluminio con pannelli blu ispirati al cielo stellato e decorazioni dedicate alla costellazione del Drago. Oltre all’aspetto estetico, il telaio mantiene una configurazione estremamente flessibile grazie al layout centrale della scheda madre e al vassoio ruotabile in quattro direzioni, soluzione che offre maggiore libertà nella progettazione del sistema.

MSI ha inoltre realizzato un vero e proprio Gaming Gear Bundle DRACO EPIC EDITION, composto dalla tastiera STRIKE WIRELESS 8K HE, dal mouse VERSA WIRELESS 8K e dal tappetino AGILITY DRACO EPIC EDITION. Tutti gli accessori condividono la stessa identità visiva, caratterizzata da tonalità blu profonde, linee dorate ispirate alle costellazioni e illustrazioni astronomiche che richiamano il tema della collezione.

Dal punto di vista tecnico, tastiera e mouse offrono polling rate fino a 8.000 Hz, puntando quindi anche sulle prestazioni oltre che sull’aspetto estetico.

Completano infine la gamma le cuffie MAESTRO WIRELESS DRACO EPIC EDITION, dotate di driver ad alta risoluzione da 40 mm, cancellazione attiva del rumore, beamforming, tecnologia ENC per la riduzione dei rumori del microfono e un’autonomia dichiarata fino a 90 ore, il tutto racchiuso in un design che riprende fedelmente il tema grafico dell’intera famiglia DRACO.

Disponibilità e prezzo

MSI ha confermato che la DRACO EPIC EDITION arriverà anche sul mercato italiano in quantità limitata, trasformando questa collezione in una proposta destinata soprattutto agli appassionati e ai collezionisti del marchio.

Probabilmente per questo motivo l’azienda non ha ancora comunicato prezzi ufficiali né la disponibilità dei singoli prodotti, precisando che maggiori informazioni saranno diffuse nel corso delle prossime settimane attraverso i propri canali ufficiali.