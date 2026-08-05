Bose SoundLink Flex SE (2ª Gen) scende sotto i 100€ su Amazon: uno speaker Bluetooth con protezione IP67, Bluetooth 5.3 e tecnologia PositionIQ che di solito non si trova a questo prezzo. Lo sconto sfiora il 38% rispetto al prezzo di listino, portando questo altoparlante portatile ad alta fedeltà in una fascia decisamente più accessibile del solito.

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Bose SoundLink Flex SE (2ª gen): suono hi-fi, resistenza IP67 e intelligenza nell’ascolto

Chi conosce il marchio Bose sa che non si tratta di semplici speaker Bluetooth: Bose SoundLink Flex SE (2ª Gen) è un concentrato di tecnologia audio in un formato compatto e maneggevole, pensato per chi vuole portare la musica ovunque senza compromessi.

Il punto di forza più interessante è la tecnologia PositionIQ: lo speaker rileva automaticamente il proprio orientamento (verticale, orizzontale o capovolto) e ottimizza il suono di conseguenza. Una funzione che fa davvero la differenza nella vita di tutti i giorni, quando lo si appoggia su superfici diverse o lo si aggancia in tasca o allo zaino.

Dal punto di vista audio, le specifiche parlano chiaro:

Audio ad alta fedeltà con bassi profondi e bilanciati

con bassi profondi e bilanciati Equalizzatore regolabile tramite app Bose (iOS e Android)

tramite app Bose (iOS e Android) Party Mode per collegare due speaker Bose compatibili in sincronia

per collegare due speaker Bose compatibili in sincronia Stereo Mode con un secondo SoundLink Flex 2ª Gen

con un secondo SoundLink Flex 2ª Gen Compatibilità con l’ecosistema Bose tramite tecnologia SimpleSync

La connettività è affidata al Bluetooth 5.3, un salto generazionale rispetto al 4.2 del predecessore, con portata stabile fino a 9 metri e supporto multipoint per gestire fino a 6 dispositivi accoppiati. I codec supportati sono SBC e AAC: nessun aptX o LDAC, ma per uso quotidiano e all’aperto la qualità è più che sufficiente.

La costruzione non delude: corpo in silicone resistente, griglia metallica, ricarica USB-C e una protezione IP67 che lo rende impermeabile e antipolvere. Pioggia, spiaggia, bordo piscina: non c’è ambiente che lo metta in difficoltà. L’autonomia è di 12 ore, più che sufficienti per una giornata fuori. Il peso è di soli 0,59 kg.

Da segnalare anche il pulsante shortcut programmabile, configurabile dall’app per collegare due speaker, accedere a Spotify o richiamare l’assistente vocale.

Offerta Amazon: -38%, meno di 100€ per uno speaker Bose

I numeri di questa promozione sono chiari e convenienti:

Prezzo di listino: 159,95€

159,95€ Prezzo scontato: 99,95€

Risparmio: 60,00€ pari a circa il 38% di sconto

60,00€ pari a circa il Disponibile su: Amazon.it

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Vale la pena sottolineare che, guardando i prezzi storici su piattaforme di comparazione, Bose SoundLink Flex SE (2ª Gen) raramente scende sotto la soglia dei 110€. Trovarlo a 99,95€ rappresenta quindi un’opportunità concreta per chi lo stava tenendo d’occhio. Se sei alla ricerca di altre promozioni simili, puoi consultare la sezione offerte di TuttoTech.

La disponibilità su Amazon include più colorazioni, con spedizione garantita e reso semplificato. Nessun accessorio aggiuntivo incluso nella confezione, solo il cavo USB-C per la ricarica.

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