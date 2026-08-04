Samsung porta sul mercato un TV da 55 pollici con tecnologia Micro RGB, una soluzione che va ben oltre il QLED tradizionale puntando sulla copertura del 100% della Wide Colour Gamut BT.2020, ovvero la capacità di riprodurre praticamente ogni colore visibile dall’occhio umano. Samsung Smart TV 55” MRE55R85HATXZT oggi scende a un prezzo che, per le specifiche offerte, merita tutta l’attenzione possibile: 500€ di risparmio rispetto al prezzo di listino sono un argomento difficile da ignorare. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

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Samsung Smart TV 55” MRE55R85HATXZT: tecnologia Micro RGB e intelligenza artificiale in ogni fotogramma

La vera protagonista di questo televisore è la tecnologia Micro RGB, che Samsung ha sviluppato per superare i limiti del pannello QLED nella riproduzione cromatica. Grazie al Micro RGB AI Engine, ogni scena viene analizzata e ottimizzata in tempo reale con il supporto dell’intelligenza artificiale, con un risultato visivo che si avvicina molto a quello che l’occhio percepisce nella realtà. La certificazione PANTONE e il supporto HDR10+ completano un quadro tecnico orientato alla massima fedeltà d’immagine.

Il pannello da 55 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 px) vanta anche la funzione Vision Glare Free, uno schermo anti-riflesso che migliora sensibilmente la fruizione in ambienti luminosi, eliminando uno dei problemi più comuni nei televisori premium. Il 4K AI Upscaling si occupa invece di scalare i contenuti in risoluzione inferiore portandoli più vicini alla qualità nativa 4K.

Sul fronte gaming e movimento, la frequenza di aggiornamento nativa a 144Hz abbinata alla tecnologia Motion Xcelerator garantisce fluidità assoluta, sia per le partite più frenetiche che per lo sport in diretta. Le 4 porte HDMI 4K a 144Hz consentono di collegare console, PC e dispositivi esterni senza compromessi, mentre il Gaming Hub integrato centralizza tutta l’esperienza di gioco.

L’audio è affidato a un sistema con supporto Dolby Atmos e OTS Lite (Object Tracking Sound Lite), che adatta il suono in base alla posizione degli elementi sullo schermo, creando un effetto tridimensionale senza la necessità di una soundbar esterna.

La piattaforma smart è Tizen, con Alexa Built-in per il controllo vocale e il nuovo Vision AI Companion per un’interazione ancora più intuitiva con il televisore. Il processore NQ4 AI Gen2 gestisce l’intera esperienza garantendo reattività e rapidità di navigazione. Punto di merito aggiuntivo: Samsung garantisce 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo Tizen a partire dal 2026, un impegno raro e significativo nel settore TV.

La connettività è al passo con i tempi grazie al Wi-Fi 6E, all’Ethernet LAN e ai tuner DVB-T2 e DVB-S2 già integrati. Il design Monolith Edge chiude il cerchio con un profilo sottile (5,2 cm di profondità) e un look che si integra con facilità in qualsiasi ambiente. La confezione del modello MRE55R85HATXZT nella versione Pacchetto Intrattenimento include sia il telecomando numerico tradizionale che il telecomando SolarCell, un plus rispetto alla versione base.

Specifiche principali in sintesi:

Display: 55″, 4K Ultra HD, Micro RGB, pannello piatto

55″, 4K Ultra HD, Micro RGB, pannello piatto Refresh rate: 144Hz nativo

144Hz nativo HDR: HDR10+, Auto HDR Remastering

HDR10+, Auto HDR Remastering Processore: NQ4 AI Gen2

NQ4 AI Gen2 Audio: Dolby Atmos, OTS Lite

Dolby Atmos, OTS Lite Connettività: 4x HDMI 4K@144Hz, Wi-Fi 6E, Ethernet, DVB-T2/S2

4x HDMI 4K@144Hz, Wi-Fi 6E, Ethernet, DVB-T2/S2 OS: Tizen (aggiornamenti garantiti 7 anni)

Tizen (aggiornamenti garantiti 7 anni) Assistente: Alexa Built-in + Vision AI Companion

Alexa Built-in + Vision AI Companion Design: Monolith Edge, colore Nero

Prezzo scontato, quasi 500€ in meno: i dettagli dell’offerta su Amazon

Su Amazon.it, Samsung Smart TV 55” MRE55R85HATXZT è disponibile a 1199€, rispetto al prezzo di listino di 1699€. Il risparmio è di 500€, pari a uno sconto di circa il 29%. Non si tratta di un ribasso storico consolidato nel tempo, ma di una variazione importante rispetto al prezzo a cui il prodotto è stato venduto per quasi tutto il suo periodo di commercializzazione: per un televisore 2026 con tecnologia Micro RGB, 1199€ rappresenta una cifra decisamente più accessibile rispetto al posizionamento originale. La disponibilità su Amazon assicura consegna rapida e la consueta garanzia acquirente della piattaforma.

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