Xiaomi continua ad ampliare il proprio ecosistema di prodotti smart e questa volta lo fa con un nuovo proiettore pensato per chi cerca un dispositivo dal prezzo contenuto senza rinunciare ad alcune funzionalità tipiche di modelli più costosi. L’azienda ha infatti presentato in Cina il nuovo REDMI Projector 5, un proiettore intelligente che punta su risoluzione Full HD, installazione semplificata e integrazione con l’ecosistema Xiaomi.

Il dispositivo debutta con un prezzo particolarmente competitivo e propone alcune soluzioni interessanti, come un supporto cardanico integrato che permette di orientare facilmente la proiezione anche verso il soffitto.

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REDMI Projector 5 punta tutto sulla praticità d’uso

Uno degli elementi che caratterizza maggiormente il nuovo REDMI Projector 5 è il supporto cardanico in metallo integrato, progettato per consentire una regolazione dell’inclinazione fino a 360 gradi; questa soluzione permette di adattare rapidamente il proiettore a diverse configurazioni, rendendo possibile proiettare immagini non solo su una parete, ma anche sul soffitto senza dover ricorrere a supporti aggiuntivi.

Dal punto di vista estetico il dispositivo adotta un design minimalista con una finitura bianca testurizzata, mentre all’interno trova spazio un motore ottico sigillato sviluppato da Xiaomi. L’obbiettivo è limitare l’ingresso della polvere nei componenti interni, contribuendo a preservare la qualità dell’immagine nel tempo e a ridurre gli interventi di manutenzione.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, REDMI Projector 5 offre una risoluzione nativa Full HD (1080p) e un rapporto di proiezione di 1,2:1, consentendo di ottenere immagini con una diagonale fino a 120 pollici.

La luminosità raggiunge i 400 lumen CVIA, un valore pensato principalmente per ambienti con illuminazione controllata, mentre la certificazione SGS per la riduzione della luce blu punta a rendere più confortevoli le sessioni di visione prolungate, riducendo l’affaticamento degli occhi.

Per semplificare ulteriormente l’installazione, l’azienda ha integrato un modulo ToF (Time of Flight) che gestisce automaticamente la messa a fuoco e la correzione trapezoidale dell’immagine; in pratica, ogni volta che il proiettore viene spostato, il sistema può regolare rapidamente la proiezione senza richiedere interventi manuali.

Il dispositivo supporta inoltre una proiezione laterale fino a 20 gradi, offrendo una maggiore flessibilità nel posizionamento anche quando non è possibile collocarlo perfettamente di fronte allo schermo.

Sotto la scocca troviamo un processore MediaTek della serie MT9, affiancato da 1 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, una configurazione sufficiente per gestire le principali funzionalità smart del dispositivo.

Il proiettore viene fornito con un telecomando Bluetooth dotato di comandi vocali, che permette di effettuare ricerche e controllare la riproduzione multimediale in modo più rapido.

Sul fronte della connettività non manca il supporto al Wi-Fi dual band, oltre alla possibilità di trasmettere contenuti in modalità wireless da smartphone e computer. Sono inoltre presenti diverse porte per il collegamento di dispositivi esterni, ampliando le possibilità di utilizzo con console, decoder o altri lettori multimediali.

Uno degli aspetti più interessanti è l’integrazione con Xiaomi HyperConnect, la piattaforma che collega i dispositivi dell’ecosistema dell’azienda. Grazie a questa funzione, il proiettore può essere inserito all’interno di scenari di automazione domestica insieme ad altri prodotti compatibili, come luci intelligenti e tende motorizzate, creando un’esperienza d’uso più completa durante la visione di film o serie TV.

Il nuovo REDMI Projector 5 è stato lanciato in Cina al prezzo di 999 yuan, pari a circa 128 euro al cambio attuale. Per il momento l’azienda non ha comunicato se il proiettore sarà distribuito anche sui mercati internazionali, ma considerando la crescente attenzione dell’azienda verso la categoria dei dispositivi per la smart home, non è escluso che possa arrivare anche al di fuori della Cina nei prossimi mesi.