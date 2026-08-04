Uno sconto del 37% su cuffie over-ear con 135 ore di autonomia e certificazione Hi-Res Wireless non si vede tutti i giorni. Nothing Headphone (a) nella colorazione Rosa scende a un prezzo decisamente interessante su Amazon, rendendo questo acquisto molto più facile da giustificare rispetto al prezzo di lancio originale. Vediamo tutti i dettagli.

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Nothing Headphone (a): autonomia da record, qualità audio senza compromessi

Chi conosce il brand sa che Nothing non costruisce prodotti anonimi. Nothing Headphone (a) lo conferma con un insieme di specifiche tecniche che raramente si trova in questa fascia di prezzo, specialmente ora che lo sconto abbassa il costo complessivo in modo consistente.

Il punto di forza più immediato è l’autonomia fino a 135 ore con ANC disattivato, un valore difficile da eguagliare tra i competitor diretti. Con la cancellazione attiva del rumore accesa, si scende a 75 ore, comunque un risultato eccellente. E in caso di batteria scarica, bastano 5 minuti di ricarica rapida per ottenere 8 ore di riproduzione aggiuntive.

Sul fronte audio, la certificazione Hi-Res Audio Wireless e il supporto al codec LDAC garantiscono una qualità di riproduzione che va ben oltre lo streaming standard. Il Spatial Audio completa il quadro con una dimensione sonora più ampia e coinvolgente. La connettività è affidata al Bluetooth 5.4, stabile e a bassa latenza, con la possibilità di usare le cuffie anche in modalità cablata tramite USB-C.

I 5 microfoni HD integrati gestiscono sia la cancellazione del rumore ambientale che le chiamate, con risultati percettibili già nei contesti urbani più caotici. I controlli tattili sulle cuffie rendono la navigazione tra tracce, volume e chiamate immediata e senza distrazioni.

Una funzione particolarmente originale è il Remote Camera Shutter: una pressione sul tasto delle cuffie aziona la fotocamera dello smartphone da remoto, comodo per selfie, foto di gruppo o sessioni vlog senza dover toccare il telefono.

Il design over-ear con cuscinetti in memory foam assicura un comfort duraturo anche nelle sessioni più lunghe, e la colorazione Rosa si distingue nettamente rispetto ai soliti nero e bianco, abbinando stile personale a prestazioni concrete. Se sei alla ricerca delle migliori cuffie Bluetooth in questa fascia, Nothing Headphone (a) è senza dubbio una delle opzioni più competitive del momento.

Specifiche principali in sintesi:

Autonomia: 135h (ANC off) / 75h (ANC on)

135h (ANC off) / 75h (ANC on) Ricarica rapida: 5 min → 8h di riproduzione

5 min → 8h di riproduzione Codec: LDAC, Hi-Res Wireless

LDAC, Hi-Res Wireless ANC: Adaptive Active Noise Cancellation

Adaptive Active Noise Cancellation Microfoni: 5 HD

5 HD Bluetooth: 5.4

5.4 Connessione cablata: USB-C

USB-C Spatial Audio: incluso

incluso Batteria: 1060 mAh

Offerta Amazon: -37% sul prezzo di lancio

Attualmente su Amazon.it, Nothing Headphone (a) nella colorazione Rosa è disponibile a 99,99€, rispetto al prezzo di listino originale di 159€. Il risparmio è di circa 59 euro, pari a uno sconto del 37%. L’offerta include la consegna express con Amazon Prime e il prezzo comprende IVA.

Per riferimento, il prezzo medio rilevato su comparatori come Idealo si attesta intorno ai 149€, il che rende questa promozione Amazon particolarmente competitiva rispetto alla media di mercato attuale. Puoi anche consultare la nostra sezione dedicata alle offerte wearable per scoprire altre promozioni simili su cuffie e dispositivi indossabili.

Non ci sono informazioni su una scadenza specifica dell’offerta, quindi conviene verificare la disponibilità direttamente sulla pagina prodotto. Se vuoi approfondire come funzionano gli sconti nascosti Amazon, abbiamo una guida dedicata che potrebbe tornarti utile.

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