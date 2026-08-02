Hisense 55U7SE a meno di 480 euro su Amazon: una MiniLED da 55 pollici con 144 Hz nativi, Dolby Vision IQ e audio firmato Devialet che scende al suo prezzo più basso di sempre. Uno sconto che sfiora il 47% sul listino ufficiale, difficile da ignorare per chi cercava il momento giusto per fare il salto verso una TV di fascia alta senza spendere una fortuna. Vediamo nel dettaglio perché questo modello vale ogni centesimo.

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Hisense 55U7SE: la MiniLED da 55” che non scende a compromessi su immagine, gaming e audio

Il cuore pulsante di Hisense 55U7SE è il suo pannello VA MiniLED da 54,6 pollici con risoluzione 4K UHD (3840×2160 pixel), capace di raggiungere una luminosità di 500 cd/m² e un contrasto statico di 5000:1. Il vero punto di forza, però, è il sistema di 384 zone di local dimming: questo numero elevato di zone permette al TV di gestire con precisione chirurgica le aree luminose e quelle scure del fotogramma, restituendo neri profondi e bianchi brillanti anche nelle scene più complesse.

La tecnologia Quantum Dot integrata nel pannello amplifica ulteriormente la resa cromatica, mentre il supporto a Dolby Vision IQ e HDR10+ garantisce un’ottimizzazione automatica e intelligente dell’immagine in base alle condizioni di luce ambientale. Il risultato è un’esperienza visiva che pochi TV in questa fascia riescono a eguagliare.

Per i gamer, la frequenza di aggiornamento nativa a 144 Hz è una caratteristica che da sola giustifica l’attenzione verso questo modello: fluidità senza compromessi, latenza ridotta e compatibilità HDMI 2.1 per sfruttare al massimo le console di ultima generazione.

Sul versante audio, la collaborazione con Devialet, il prestigioso marchio francese dell’hi-fi, porta a bordo un sistema Dolby Atmos 2.1 da 61W RMS su 3 canali: cifre che non si trovano spesso su una TV da salotto nella fascia media.

Le principali caratteristiche in sintesi:

Pannello: VA MiniLED 55”, 4K UHD, 384 zone local dimming

VA MiniLED 55”, 4K UHD, 384 zone local dimming Frequenza: 144 Hz nativi, range 48-144 Hz

144 Hz nativi, range 48-144 Hz HDR: Dolby Vision IQ, HDR10+, ottimizzazione AI

Dolby Vision IQ, HDR10+, ottimizzazione AI Audio: 61W RMS, Dolby Atmos 2.1, certificato Devialet

61W RMS, Dolby Atmos 2.1, certificato Devialet Sistema operativo: VIDAA con oltre 1000 app

VIDAA con oltre 1000 app Connettività: 4x HDMI (ARC), 2x USB, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, AirPlay

4x HDMI (ARC), 2x USB, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, AirPlay Assistenti vocali: Alexa built-in

Alexa built-in Extra: Supporto lativù 4K, sintonizzatori DVB-T2, DVB-S2

Il processore MediaTek Pentonic 700 gestisce con fluidità la navigazione su VIDAA OS, il sistema operativo proprietario di Hisense che offre raccomandazioni personalizzate e accesso immediato a tutte le principali piattaforme di streaming.

Minimo storico: quasi la metà del prezzo originale su Amazon

Questa è probabilmente la migliore occasione dall’uscita del modello. Hisense 55U7SE su Amazon.it è disponibile a 479€, rispetto al prezzo di listino ufficiale di 899€: uno sconto di 420 euro, pari a circa il 47%. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo TV, un’opportunità che difficilmente si ripresenterà a breve.

Per confronto, su MediaWorld.it lo stesso modello viene proposto intorno agli 823€, rendendo l’offerta Amazon ancora più significativa. La disponibilità è immediata con spedizione Prime, ma a questo prezzo le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente.

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