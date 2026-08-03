Sconto di 300€ su un televisore da 98 pollici non è una notizia che capita ogni giorno. LG 98QNED89T6A, il colosso della gamma QNED89 2024, scende a un prezzo che pochi si aspettavano di vedere su questa diagonale. Parliamo di una Smart TV con processore α8 AI 4K, tecnologia Quantum Dot + NanoCell e 4 porte HDMI 2.1: numeri da home theater professionale. Analizziamo tutto quello che c’è da sapere.

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LG 98QNED89T6A: quando 98 pollici incontrano l’intelligenza artificiale

Trovare una Smart TV da 98 pollici con specifiche da fascia alta a meno di 2.000€ è già di per sé un risultato notevole. LG 98QNED89T6A porta in dote una combinazione tecnologica che pochi modelli nella sua categoria possono vantare.

Il cuore pulsante è il processore α8 AI 4K, progettato da LG per sfruttare il deep learning e analizzare ogni singolo fotogramma in tempo reale. Il risultato? Immagini più nitide, riduzione automatica del rumore e upscaling intelligente grazie alla funzione AI Super Upscaling, particolarmente utile su una diagonale così generosa dove ogni imperfezione rischia di diventare evidente. Per approfondire il funzionamento dell’intelligenza artificiale applicata alla tecnologia di consumo, abbiamo una sezione dedicata.

Il pannello da 3840 x 2160 pixel (4K Ultra HD) sfrutta la tecnologia QNED, ovvero la combinazione di Quantum Dot e NanoCell: rispetto a un TV QLED tradizionale, i colori risultano più brillanti e raffinati, con una gestione cromatica superiore. La retroilluminazione Direct-LED completa il quadro visivo insieme all’HDR10 Pro e alla FILMMAKER Mode, che riproduce i contenuti cinema esattamente come il regista li ha concepiti.

Sul fronte gaming, LG 98QNED89T6A è attrezzato con:

4 porte HDMI 2.1 con supporto a 120Hz

con supporto a VRR (Variable Refresh Rate) e FreeSync Premium per eliminare il tearing

(Variable Refresh Rate) e per eliminare il tearing Dynamic Tone Mapping Pro per una resa HDR ottimizzata anche in ambienti gaming

L’audio non è da meno: i 20W dichiarati si trasformano in un surround virtuale fino a 9.1.2 canali grazie all’elaborazione del processore α8, il tutto gestito tramite webOS 24 con Amazon Alexa integrata e il classico Magic Remote con puntatore. Il design Super Slim chiude un profilo tecnico pensato per ambienti da almeno 3,5 metri di distanza, dove i 2,49 metri di diagonale del pannello danno il meglio di sé.

300€ in meno su Amazon: ecco i numeri dell’offerta

Su Amazon LG 98QNED89T6A è disponibile a 1.999€, rispetto al precedente prezzo di 2.299€: uno sconto di 300€ che porta la percentuale di risparmio a circa il 13%. Per fare un raffronto, su Bruno.it il modello viene proposto a 4.499,98€ rispetto al consigliato LG di 4.999€, mentre su Trovaprezzi.it il prezzo più basso rilevato si attestava proprio intorno ai 2.299€. Il prezzo attuale su Amazon si conferma quindi come il più competitivo al momento tra i principali rivenditori italiani.

L’offerta è attiva ora su Amazon, con disponibilità soggetta alle scorte. Su una categoria di prodotto così di nicchia, i quantitativi disponibili tendono a essere limitati.

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