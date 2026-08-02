Scegliere il processore giusto è uno dei passaggi più importanti quando si assembla un nuovo PC. Che si tratti di una configurazione gaming, di una workstation per la produttività o semplicemente di un aggiornamento del proprio sistema, la CPU resta il componente che più di ogni altro determina il livello prestazionale dell’intera piattaforma.

Negli ultimi mesi il mercato hardware è tornato a registrare un progressivo aumento dei prezzi, soprattutto per componenti come memorie RAM e SSD; proprio per questo motivo diventa ancora più importante investire il proprio budget con attenzione, puntando su quei processori che riescono a offrire il miglior equilibrio tra costo, prestazioni e possibilità di aggiornamento nel tempo.

In questa rubrica abbiamo raccolto alcune delle CPU AMD e Intel che, a nostro avviso, rappresentano oggi le occasioni più interessanti disponibili su Amazon. Non ci siamo limitati a guardare lo sconto applicato, ma abbiamo selezionato modelli che continuano a distinguersi per rapporto qualità-prezzo, indipendentemente dalla fascia di mercato di appartenenza.

Dalle soluzioni più economiche per chi vuole assemblare un PC senza spendere troppo, fino ai processori dedicati ai gamer più esigenti e a chi utilizza software professionali per rendering, editing video o sviluppo, l’obiettivo è aiutarvi a individuare il modello più adatto alle vostre esigenze.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Migliori processori AMD e Intel in offerta su Amazon

Prima di iniziare con la selezione è bene però fare una precisazione. Quella che trovate di seguito non vuole essere una classifica dei migliori processori disponibili in assoluto, ma una raccolta delle offerte che riteniamo più interessanti in questo momento su Amazon.

Abbiamo selezionato CPU che conosciamo bene e che, ai prezzi attuali, rappresentano alcune delle scelte più equilibrate per chi desidera assemblare un nuovo computer oppure aggiornare una configurazione esistente senza spendere più del necessario.

Come sempre, le promozioni possono cambiare rapidamente tra offerte lampo, coupon e variazioni di listino. Per rendere la consultazione più semplice abbiamo suddiviso i processori in diverse fasce di prezzo, così da permettervi di individuare più facilmente il modello più adatto, sia che stiate realizzando un PC entry-level, una configurazione gaming di fascia alta o una workstation pensata per i carichi di lavoro più impegnativi.

Ultimo consiglio prima di procedere con le offerte di oggi; vi ricordiamo che per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.

Migliori processori fascia bassa

Migliori processori fascia media

Migliori processori fascia medio-alta e fascia alta

* Consigliati da TuttoTech