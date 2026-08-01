Da settembre 2026 il prezzo ufficiale di Nintendo Switch 2 salirà a 599,99€. Trovarla oggi a 378€ su AliExpress, con coupon ITSC45 + sconto PayPal da 15€, è uno di quei momenti rari in cui conviene fare in fretta senza pensarci troppo. Quasi 151€ risparmiati rispetto al listino attuale, con un salto che diventa ancora più vertiginoso guardando al prezzo che arriverà tra pochi mesi.

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Nintendo Switch 2: potenza da console da salotto in tasca

Nintendo Switch 2 è una console che rompe ogni compromesso tra portabilità e prestazioni. Il cuore pulsante è il processore custom Nvidia T239, con CPU ARM Cortex-A78C a 8 core e GPU Nvidia Ampere con 1536 CUDA core: un salto generazionale enorme rispetto alla prima Switch, con supporto nativo a ray tracing, DLSS 3.1 e output fino a 4K HDR a 120fps tramite dock.

Lo schermo da 7,9 pollici LCD a 1080p e 120Hz con VRR garantisce un’esperienza fluida anche in modalità portatile, mentre i 256 GB di storage interno (espandibili fino a 2 TB con microSDXC Express) lasciano ampio spazio a un catalogo già oltre i 300 titoli confermati.

I punti di forza principali:

Display : LCD 7,9″, 1080p, 120Hz, VRR

: LCD 7,9″, 1080p, 120Hz, VRR CPU : ARM Cortex-A78C, 8 core

: ARM Cortex-A78C, 8 core GPU : Nvidia Ampere, 1536 CUDA core, DLSS 3.1, Ray Tracing

: Nvidia Ampere, 1536 CUDA core, DLSS 3.1, Ray Tracing Storage : 256 GB interni + espandibile microSDXC Express fino a 2 TB

: 256 GB interni + espandibile microSDXC Express fino a 2 TB Batteria : 7-12 ore di autonomia

: 7-12 ore di autonomia Dock : HDMI, Ethernet, 2x USB 3.0

: HDMI, Ethernet, 2x USB 3.0 Peso: circa 420g con Joy-Con 2

La caratteristica che distingue davvero questa console dalla concorrenza è la funzione mouse integrata nei Joy-Con 2, che si attaccano magneticamente alla scocca: un’innovazione che apre scenari di gioco inediti per una console ibrida Nintendo Switch. Inclusi nella confezione anche il Joy-Con 2 Strap e il Grip riprogettati per comfort ottimale.

Sul fronte software, la retrocompatibilità con i titoli originali Switch è garantita, e il catalogo esclusivo include già titoli di peso come Mario Kart World, Metroid Prime 4: Beyond ed Elden Ring: Tarnished Edition. Gli abbonati al tier Expansion Pack di Nintendo Switch Online accedono inoltre a Nintendo GameCube – Nintendo Classics, con classici come The Legend of Zelda: The Wind Waker e F-ZERO GX.

Offerta da non perdere: -28% con coupon su AliExpress

Il prezzo di listino ufficiale di Nintendo Switch 2 in Italia è 469,99€ (bundle con Mario Kart World a 509,99€). Su AliExpress la trovate a 378€ grazie al coupon ITSC45, a cui si aggiunge uno sconto PayPal di 15€ per chi paga con quel metodo, portando il risparmio totale a oltre 166€ rispetto al listino attuale.

Vale la pena sottolineare che da settembre 2026 il prezzo ufficiale salirà a 599,99€: il margine di risparmio reale per chi acquista oggi sarà quindi di oltre 220€ rispetto al prezzo futuro.

Prezzo originale : 529€

: 529€ Prezzo scontato : 378€

: 378€ Risparmio : ~151€ ( -28,5% ), fino a ~166€ con sconto PayPal

: ~151€ ( ), fino a ~166€ con sconto PayPal Coupon da applicare : ITSC45 + sconto PayPal 15€

: ITSC45 + sconto PayPal 15€ Disponibile su: AliExpress

Con la console che ha già venduto il doppio rispetto al modello originale e i sold-out frequenti nei principali rivenditori, questa è chiaramente una delle migliori offerte disponibili ora su questo prodotto.

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