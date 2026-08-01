Da settembre 2026 il prezzo ufficiale di Nintendo Switch 2 salirà a 599,99€. Trovarla oggi a 378€ su AliExpress, con coupon ITSC45 + sconto PayPal da 15€, è uno di quei momenti rari in cui conviene fare in fretta senza pensarci troppo. Quasi 151€ risparmiati rispetto al listino attuale, con un salto che diventa ancora più vertiginoso guardando al prezzo che arriverà tra pochi mesi.
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Nintendo Switch 2: potenza da console da salotto in tasca
Nintendo Switch 2 è una console che rompe ogni compromesso tra portabilità e prestazioni. Il cuore pulsante è il processore custom Nvidia T239, con CPU ARM Cortex-A78C a 8 core e GPU Nvidia Ampere con 1536 CUDA core: un salto generazionale enorme rispetto alla prima Switch, con supporto nativo a ray tracing, DLSS 3.1 e output fino a 4K HDR a 120fps tramite dock.
Lo schermo da 7,9 pollici LCD a 1080p e 120Hz con VRR garantisce un’esperienza fluida anche in modalità portatile, mentre i 256 GB di storage interno (espandibili fino a 2 TB con microSDXC Express) lasciano ampio spazio a un catalogo già oltre i 300 titoli confermati.
I punti di forza principali:
- Display: LCD 7,9″, 1080p, 120Hz, VRR
- CPU: ARM Cortex-A78C, 8 core
- GPU: Nvidia Ampere, 1536 CUDA core, DLSS 3.1, Ray Tracing
- Storage: 256 GB interni + espandibile microSDXC Express fino a 2 TB
- Batteria: 7-12 ore di autonomia
- Dock: HDMI, Ethernet, 2x USB 3.0
- Peso: circa 420g con Joy-Con 2
La caratteristica che distingue davvero questa console dalla concorrenza è la funzione mouse integrata nei Joy-Con 2, che si attaccano magneticamente alla scocca: un’innovazione che apre scenari di gioco inediti per una console ibrida Nintendo Switch. Inclusi nella confezione anche il Joy-Con 2 Strap e il Grip riprogettati per comfort ottimale.
Sul fronte software, la retrocompatibilità con i titoli originali Switch è garantita, e il catalogo esclusivo include già titoli di peso come Mario Kart World, Metroid Prime 4: Beyond ed Elden Ring: Tarnished Edition. Gli abbonati al tier Expansion Pack di Nintendo Switch Online accedono inoltre a Nintendo GameCube – Nintendo Classics, con classici come The Legend of Zelda: The Wind Waker e F-ZERO GX.
Offerta da non perdere: -28% con coupon su AliExpress
Il prezzo di listino ufficiale di Nintendo Switch 2 in Italia è 469,99€ (bundle con Mario Kart World a 509,99€). Su AliExpress la trovate a 378€ grazie al coupon ITSC45, a cui si aggiunge uno sconto PayPal di 15€ per chi paga con quel metodo, portando il risparmio totale a oltre 166€ rispetto al listino attuale.
Vale la pena sottolineare che da settembre 2026 il prezzo ufficiale salirà a 599,99€: il margine di risparmio reale per chi acquista oggi sarà quindi di oltre 220€ rispetto al prezzo futuro.
- Prezzo originale: 529€
- Prezzo scontato: 378€
- Risparmio: ~151€ (-28,5%), fino a ~166€ con sconto PayPal
- Coupon da applicare: ITSC45 + sconto PayPal 15€
- Disponibile su: AliExpress
Con la console che ha già venduto il doppio rispetto al modello originale e i sold-out frequenti nei principali rivenditori, questa è chiaramente una delle migliori offerte disponibili ora su questo prodotto.
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