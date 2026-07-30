814,63€ per un TV QLED da 75 pollici con Ambilight, Dolby Atmos e HDMI 2.1: Philips 75PUS8510 tocca quello che sembra essere il suo prezzo più basso di sempre su Amazon, con uno sconto che sfiora il 37% rispetto al listino originale. Una cifra che, per le tecnologie messe in campo, difficilmente si era vista prima su questo modello. Analizziamo nel dettaglio perché questa promozione merita attenzione.

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Philips 75PUS8510: Ambilight, QLED e Dolby Atmos in 75 pollici di pura immersione

Parlare di Philips 75PUS8510 significa parlare di un televisore pensato per ridefinire l’esperienza visiva domestica, non semplicemente per occupare spazio in salotto. Il pannello QLED 4K Ultra HD da 75 pollici (189 cm) con risoluzione 3840 x 2160 pixel è il punto di partenza, ma è l’insieme delle tecnologie integrate a fare la vera differenza.

A gestire ogni immagine c’è il processore P5 Picture Engine, il motore proprietario Philips che lavora in tempo reale su nitidezza, bilanciamento cromatico e fluidità del segnale. Abbinato alla tecnologia Pixel Precise Ultra HD, che elabora simultaneamente tutti gli 8 milioni di pixel del pannello, il risultato è un’immagine ricca di dettagli, con scene più realistiche e profondità visiva concreta. Il supporto completo a tutti i principali formati HDR garantisce resa ottimale sia in ambienti luminosi che in completa oscurità.

L’elemento che rende 75PUS8510 davvero unico nella sua fascia, però, è la tecnologia Ambilight a tre lati: i LED integrati nel bordo posteriore del televisore reagiscono in tempo reale ai contenuti sullo schermo, proiettando sulla parete un alone di luce colorata sincronizzato con ogni scena. Film d’azione, partite di calcio, concerti o sessioni di gaming diventano esperienze visive che letteralmente escono dallo schermo, trasformando l’ambiente circostante in parte dell’esperienza stessa.

Sul fronte audio, il supporto a Dolby Atmos e DTS:X porta l’esperienza sonora su un livello quasi cinematografico, con un audio tridimensionale che avvolge e accompagna ogni dettaglio visivo.

Dal punto di vista della connettività, 75PUS8510 non lascia nulla al caso:

HDMI 2.1 per console di nuova generazione e sorgenti video ad alta frequenza di aggiornamento

per console di nuova generazione e sorgenti video ad alta frequenza di aggiornamento Supporto ai segnali DVB-T2 HD , DVB-S2 e DVB-C per ricezione terrestre, satellitare e via cavo

, e per ricezione terrestre, satellitare e via cavo Wi-Fi e Bluetooth integrati

e integrati Compatibilità con Amazon Alexa e Google Voice Assistant per il controllo vocale

Il sistema operativo Titan OS centralizza l’accesso a tutti i servizi di streaming preferiti, anche se le recensioni degli utenti segnalano qualche lentezza nella navigazione e un mirroring limitato ai soli dispositivi iOS: aspetti da tenere in considerazione, ma che non intaccano la qualità complessiva dell’esperienza visiva e sonora.

Sconto da non ignorare: ecco i numeri dell’offerta Amazon

Il prezzo corrente su Amazon è di 814,63€ con spedizione gratuita, a fronte di un listino originale di 1.299€. Il risparmio è di circa 484€, con uno sconto che si avvicina al 37%. Considerando che su altri store come Unieuro e MediaWorld il modello si trova stabilmente attorno ai 898-900€, il prezzo attuale su Amazon rappresenta la quotazione più bassa mai registrata per questo prodotto, un’opportunità che raramente si ripresenta su TV di questa categoria e dimensione.

L’offerta include la spedizione gratuita ed è disponibile direttamente su Amazon Italia. La disponibilità potrebbe variare, quindi vale la pena verificare in tempo reale la situazione sullo store.

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